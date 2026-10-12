Brankář Kalina z korupční kauzy vystoupil z FAČR, odvolací komise přerušila řízení

Kalina se dopouštěl přečinů od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska, který byl za účast v korupční a úplatkářské aféře přeřazen do nejnižší soutěže.
Gólman byl potrestán v 11 případech, etická komise mu kvůli dlouhodobým prohřeškům uložila nejvyšší možný trest. Verdikt padl 23. září.
Kalina se odvolal, ale následně vystoupil z FAČR a ztratil tím členství v asociaci. Odvolací komise proto musela řízení pozastavit. Kalina svým krokem dosáhl zastavení řízení na fotbalové úrovni, nadále ho však vyšetřuje policie.
Pokud se zásadně nezmění pravidla, kvůli účelnému vystoupení z asociace, aby se vyhnul pokutě, se už nemůže do fotbalu jako aktivní hráč či člen staturáního orgánu klubu vrátit.
|
Rekordní trest za korupci ve fotbale: brankář Kalina si nezahraje dvacet let
Podle etické komise mimo jiné několikrát přijal úplatek ve výši od jednoho do dvou tisíc eur (téměř 49 tisíc korun) od funkcionáře Pavla Býmy, aby svými výkony ovlivnil výsledky Zlínska. Loni v listopadu také zajišťoval vypsání a podání live sázek na přípravné utkání mezi Chrudimí a Startem Brno.
Podobně jako Kalina zrušil své členství v asociaci další aktér aféry primátor města Karviné a šéf tamního klubu Jan Wolf, jenž dostal třímilionovou pokutu a dvanáctiletý zákaz působení ve fotbale.
Bývá praxí, že etická komise v takových případech podává návrh výkonnému výboru FAČR, aby toho, kdo se vzdá členství s účelem vyhnout se trestu, už znovu nevpustil do asociace.
|
Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu
Odvolací komise zároveň v kauze nepatrně snížila trest jinému brankáři Timu Kramářovi. Devatenáctiletý gólman za ovlivnění dvou zápasů v době, kdy působil v mužstvu Opavy do 19 let, dostal zákaz činnosti na dva roky a pokutu 60 tisíc korun. Komise mu ho po odvolání zkrátila na 20 měsíců.
Rozsáhlá úplatkářská a korupční kauza začala v březnu. Vedle etické komise FAČR se případy zabývá i policie.
Obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. Nejvýše postaveným klubem v aféře je Karviná, která kvůli tomu byla přeřazena z první do druhé ligy.