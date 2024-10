Na obsáhlejší prohlídku Jihlavy bude ještě čas, říká trenér fotbalistů Jarolím

K plnému bodovému zisku měl našlápnuto už při své premiéře u jihlavského týmu, jenže vyrovnávací trefa v posledních vteřinách ho připravila o vítězství nad Vlašimí (2:2).

O týden později přišla porážka s béčkem Slavie Praha (0:2). A tak se nový hlavní trenér FC Vysočina Marek Jarolím z premiérové výhry radoval až v neděli, po dalším venkovním utkání, tentokrát na hřišti rezervy ostravského Baníku (2:1).

„Už s Vlašimí jsme byli vítězství blízko, a teď se to konečně podařilo. Jsme za to rádi,“ usmál se čtyřicetiletý kouč.

Oddechl jste si po utkání hodně?

Samozřejmě. (usmívá se) Koncentrace šla hlavně k tomu se co nejlépe připravit a hrát tak, aby to zvyšovalo šance na úspěch. Ale někde vzadu v hlavě je také to, že je pro další progres týmu výhra potřeba.

Jenže ani tentokrát jste si neodpustili inkasovaný gól...

Určitě mrzí, že se to nedohrálo ještě klidněji. Na druhou stranu, je to vidět i na jiných stadionech, týmy jsou hodně vyrovnané. Bohužel tam došlo k zaváhání a soupeř toho využil. Hezky míč převzal útočník v ne úplně lehké pozici a proměnil to. Spíš se ale díváme na to, že výkon byl postavený na základech, které zvyšují šanci na vítězství.

Jinými slovy: se samotným zápasem jste spokojený?

Myslím, že to od nás byl dobrý výkon. Venku se nám podařilo vstřelit dva góly. Věřím, že menší zaváhání se nám postupně podaří eliminovat, třeba už v příštím zápase.

Navíc vítězné nůžky Honzy Chytrého před gólem na 2:0 střihly parádně, že?

To byla skvělá situace. Moment překvapení, že to z této pozice Chytras takhle pohotově vyřešil. Pro gólmana je to pak těžké. Samozřejmě to nečekal, Honza byl zády. Krásný gól, navíc vítězný.

Někoho možná může překvapit, že útočník Araujo-Wilson zase nastupoval pouze z pozice střídajícího hráče. Potřebuje ještě dohnat nějaké kondiční manko, nebo proč není v základu?

Já si myslím, že už na začátku soutěže, ještě za předchozího trenéra, to nebylo tak, že by všechno hrál. Byly asi jen dva zápasy, kdy nastoupil od začátku. Není to tak, že by byl stabilním členem základní sestavy. Teď se snažíme, aby nám pomáhal v roli střídajícího hráče. Vychází to tak, že nám zápasy rozjíždí Radek Křivánek. A Justin chodí jako naskakující útočník. Tak to je. Nemyslím si, že je mezi nimi takový rozdíl, že by to na něm nyní mělo stát.

Takže z Radka Křivánka je v tuto chvíli útočník číslo jedna?

Je to třetí zápas, kdy takto nastupuje. Takže tak to je. (usmívá se) Kluci jsou hodně vyrovnaní, a aby hráli, musí opakovaně ukazovat, že si svoji pozici vybojovali.

Nyní máte další reprezentační přestávku. Můžete prozradit, na co se budete během těch pár dní volna soustředit?

Budeme pokračovat v přípravě toho, co jsme započali. Věci, které vedou k tomu, aby kluci přes tréninky nabírali sebevědomí. A zažívali podobné podmínky, jako jsou v zápasech, mělo to tempo, a pak pro ně byly ostré zápasy jednodušší. Zaměříme se na souhru a první týden bude zároveň důležitý pro uzdravení nějakých šrámů nebo viróz, které řádí. Je tu prostor pro to, aby se kluci dali do kupy a načerpali síly na závěr podzimu.

Po reprezentační přestávce vás čeká poměrně náročný program. Kvůli odloženému utkání ve Zlíně budete hrát pátek – úterý – sobota, do toho dvakrát venku. Bude to asi hodně těžké, že?

Bereme to tak, jak to je. Snažíme se soustředit na sebe. A věřím, že když zopakujeme výkon z Ostravy, jsme schopní být nebezpeční pro všechny. Ať je to doma, nebo venku. Ano, je to tak, že v závěru podzimu těch zápasů máme víc venku. Ale věřím, že nám to nemusí vadit.

Vy osobně jste v Jihlavě krátce přes měsíc. Už jste si stačil projít město, už víte, jak vypadá? Nebo ještě převážnou většinu času trávíte na stadionu?

Je to tak, jsme na cestě stadion – hotel. Znám cestu kolem, do restaurací, které jsem si našel. Kolem rozestavěné krásné hokejové arény, která tady bude. Ale také kolem centra města už jsem šel. Byl to takový rychlopoznávací kurz. (usmívá se) Ale to nejdůležitější je nyní na ose práce, jídlo, hotel.

Takže není to o tom, že byste řekl někomu z kluků, aby vás po městě provedl?

(Usmívá se) Trenér gólmanů Tomáš Pokorný nás vzal na kafe do místních kaváren, které zná. Ale jinak hodně kluků bydlí tady na stadionu. Na větší poznávání města přijde čas až po konci podzimní části sezony.

Vy tedy bydlíte na hotelu? Ne na „komíně“ na stadionu?

Střídavě. Mám rodinu v Praze, s dětmi. Takže to půlím mezi hotel v Jihlavě a Prahu.

Vy jste po předchozím trenérovi zdědil realizační tým, zároveň jste si přivedl svého asistenta. Už máte plně rozdělené kompetence, kdo co dělá?

Nemyslím si, že mám realizační tým nějak větší. Spíš minimální, co jde. Trenér gólmanů, kondiční trenér, jeden asistent a já. To je na dnešní poměry už naprostý standard. Plus fyzioterapeut, plus masér a kustod v jednom. Takže jsme vytížení všichni až až. Není tu nikdo, kdo by se flákal. (usmívá se) Asistenta mám Pavla Němce, se kterým se znám ze Slavie. Tam to máme rozdělené. Trenér gólmanů nám pomáhá do defenzivních standardních situací, které tady taky vedl a věnuje se jim. To je veliká pomoc.