Fantastický počin, krásný příběh! Jarolím přiznal, že měl z trénování Karviné respekt

Jiří Seidl
  10:54
Euforie u fotbalistů Karviné má historické rozměry, vůbec poprvé si totiž zahrají finále domácího poháru. „Ve fotbale jsou chvíle, a říkal jsme to i klukům v kabině, kdy byste si přáli na chvíli zastavit čas, a to je teď, když jsme v obrovské euforii,“ řekl karvinský trenér Marek Jarolím po výhře nad Baníkem Ostrava 2:1. Ve finále se 20. května v Hradci Králové utkají s Jabloncem.
Karvinský trenér Marek Jarolím se raduje z druhého gólu svého týmu v pohárovém utkání s Baníkem. | foto: MAFRA

Karvinský trenér Marek Jarolím se raduje z druhého gólu svého týmu v pohárovém utkání s Baníkem. | foto: MAFRA

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.
„Povedl se nám krásný příběh a stále máme možnost pohár vyhrát. To je fantastický počin,“ pokračuje kouč.

Jarolím je přesvědčený, že Karvinští byli v utkání s Baníkem aktivnější, tvořivější, za což byli odměněni postupem. „Věřím, že se o našem úspěchu bude mluvit delší dobu a že jsme potěšili lidi ve městě. Je hezké, že jsme to zažili před domácím publikem.“

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

I když – velkou část diváků, kteří byli bouřlivější než karvinští fandové, tvořili příznivci Baníku.

Utkání provázela výborná atmosféra, byť chybělo 83 diváků, aby fanoušci karvinský stadion s kapacitou 4 833 míst vyprodali.

„Skvělá kulisa, skvělý čas za umělého osvětlení, skvěle připravené hřiště. Bylo tam všechno, co má výborný fotbal mít,“ pochvaloval si Jarolím.

Co pro něj postup znamená?

„Nesmírně si toho vážím a zároveň to pomáhá hráčům při budování kariéry, jména. Kromě Flajšiho (Jiřího Fleišmana) máme mladý tým, což ale tolik nezmiňujeme. Pro mladé hráče je důležité, aby hráli takové zápasy. Navíc ve většině z nich tvoříme, což je ta těžší cesta. Kluci jsou aktivní, na nic nečekají, i to je potřeba zmínit. Děláme tady dobrou práci a ta přinesla tento výsledek. Jsem moc rád, že u toho týmu mohu být.“

Je málo pravděpodobné, že by na karvinské fotbalisty ještě v této sezoně dolehl trest v kauze ovlivňování výsledků, do níž jsou zatažení zakladatel klubu a primátor Jan Wolf, který obvinění odmítá, a záložník Samuel Šigut. V takovém případě bude nynější sezona nejúspěšnější ve 23leté historii MFK Karviná.

49 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Rozjel ji trenér Martin Hyský, ale po tom, co v říjnu zamířil do Plzně, ho nahradil Marek Jarolím. Byť Karvinští v jarní části ligy čekali na výhru osm kol, zvedli se i díky čtvrtfinálové pohárové výhře nad Plzní 3:0.

Jarolím připomněl, že do klubu přicházel s velkým respektem, protože mířil do funkčního prostředí.

„Pokud jdete do klubu, v němž to nefunguje, může to pro vás být lehčí, protože mužstvo můžete pozvednout,“ řekl Jarolím. „Jenže jsem přicházel do něčeho, co šlapalo, a pak není jednoduché posouvat tým dál anebo udržet úroveň, takže si toho, co jsme dokázali, moc vážím. Nejhorší bylo reagovat na změny v kádru, které byly v zimě, sestavit tým a zapracovávat do něj nové hráče, aby hra byla nadále atraktivní.“

Jarolím vyzdvihuje členy svého realizačního týmu. „Za tím, kam jsme se posunuli, je ohromný kus práce,“ upozornil kouč. „Nic nespadlo z nebe. Na druhou stranu je spousta klubů, kde se snaží pracovat dobře a tu odměnu nemají. Nám se energie, kterou do toho dáváme, vrátila v podobě tohoto úspěchu.“

A může být ještě vyšší v případě pohárového triumfu. Každopádně před finálovým duelem s Jabloncem čeká Karvinské několik ligových zápasů s tím, že stejně jako loni už mají jistou účast v prostřední nadstavbové skupině. Základní část zakončí v sobotu, kdy od 16.00 hostí Mladou Boleslav.

Tohle je sen a doufám, že ho budu žít ještě dlouho. Kačor vyhlíží pohárové finále

Jak budete trenér s týmem pracovat, aby byl na finále poháru ve formě?

„Díky tomu, jak je tým mladý, máme dost možností, jak ho poskládat,“ uvedl Jarolím. „Minule na Dukle (2:1) dostali příležitost hráči, kteří mají jen pár prvoligových startů, pro ně je obrovská motivace, když mohou v lize hrát. Pořád máme možnost konfrontovat se s těmi nejlepšími v republice, ověřit si, co nám funguje, zlepšovat hráče.“

Dodal, že závěr ligy už mohou odehrát přece jen lehčeji, v klidnějším módu. „To je obrovská výhoda. Toho se budeme snažit využít a na všechny zápasy se dobře připravit, protože jakékoliv podcenění se nevyplácí. Nesmíme polevit, uděláme vše pro to, abychom byli nachystaní na všechny zbývající zápasy ligy i na finále poháru.“

