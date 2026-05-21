Karvinské fotbalisty zaplavila euforie. Slaví. Na evropské poháry teď nemyslí

„Ten třetí gól byl totální euforie, jak všichni běželi pod náš kotel, za fanoušky, kteří byli skvělí. Jsou to krásné zážitky, které si budeme pamatovat celý život,“ prohlásil karvinský trenér Marek Jarolím.
Ještě celý zmáčený, jak na něj fotbalisté vylili kbelík vody, děkoval hráčům i celému realizačnímu týmu, všem. „Je to skvělý počin. Moc si toho vážím,“ usmíval se. „Využili jsme možnosti uspět, když už jsme se do finále dostali. V těch posledních kolech jsme nebyli favority, ti různě popadali. Opravdu není lehké nějakou trofej v republice při síle tolika klubů vyhrát.“
Karvinští do finále prošli po jasných vítězstvích nad Bohumínem a Táborskem shodně 6:1, kdy je ještě před svým odchodem do Plzně vedl Martin Hyský, načež už pod Markem Jarolímem porazili Slovácko 1:0, Plzeň 3:0 a Baník Ostrava 2:1.
Radost Karvinským nekalí ani to, že byť si vybojovali účast v evropských pohárech, hrát je zřejmě nebudou. Důvodem je kauza ohledně ovlivňování výsledků, v níž je Karviná namočená vinou svého někdejšího šéfa a primátora města Jana Wolfa. Účast jim mohou zakázat zástupci Unie evropských fotbalových asociaci (UEFA), ale i Fotbalové asociace České republiky.
|
Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius
„O tom se mi nechce teď přemýšlet. Teď jsem rád, že máme trofej, tu už nám nikdo nevezme, a co bude pak, nemůžeme ovlivnit, takže ani nemá cenu se tím zabývat,“ prohlásil Marek Jarolím.
Sezona pro Karvinské končí úžasně bez ohledu, jak dopadne jejich nedělní odveta v Olomouci o sedmé místo v lize. Na začátku jara se ale mužstvo muselo vypořádat nejen se sedmi prohrami v řadě, ale i s propuknutím zmíněné korupční aféry...
„Nikdy nevíte, co to může udělat. Přišli jsme o kvalitního hráče, o Samuela Šiguta,“ zmínil trenér v kauze obviněného záložníka, „což po těch odchodech v zimě bylo další minus. Na druhou stranu dostali příležitost jiní kluci.“
Jarolím dodal, že viděl, že propad týmu není nikomu z hráčů lhostejný. „Důležité bylo, že to na ně nedopadalo negativně, chtěli zabrat a prezentovat se dobrým fotbalem. Takže jsme se snažili pracovat tak, abychom byli nejvíce koncentrovaní na hřišti, abychom tam měli tu hráčskou čest.“
Členové realizačního týmu hráče nabádali, aby ukázali, že i přes takovou aféru, dokážou hrát dobrý fotbal. „A to se podařilo,“ řekl Jarolím. „Pomohlo i to, že mužstvo bylo delší dobu pohromadě, nějaký vazby tam začaly fungovat lépe. Zlepšila se i kvalita hřišť, což je pro náš fotbal hodně důležité. Když jsme zvládli Plzeň (ve čtvrtfinále poháru 3:0), tak tým viděl blízkost trofeje a rostlo mu sebevědomí. Na ty těžké zápasy se hráči dokázali dobře připravit, což se prokázalo i ve finále. Byli výborní.“
Fleišman byl tentokrát talisman
Marek Jarolím prozradil i motiv, s jakým do finále šli: „Jelikož máme hodně mladých hráčů, tak jsem jim říkal, že spousta takových utkání je ještě před nimi, ale už se jim nemusí stávat, že do nich budou moci jít s tak čistou hlavou.“
|
Hříšník Singhateh vzal Jablonci naději. Nesmí se to stávat, čílil se kapitán
Těší ho, že mladí karvinští hráči startují své působení mezi elitou hned ziskem trofeje. „Podle toho se pak ve sportu měří spousta věcí. Třeba budou mít další cestu snadnější. Jejich sebevědomí teď může jít jen nahoru. Mohou mít našlápnuto k zajímavým kariérám.“
Neobává se, že karvinské mužstvo čeká v létě další výprodej?
„To je ta správná cesta, filozofie klubu,“ namítl. „Hráči jdou do Karviné s tím, aby se prosadili. Jde o to, aby se zlepšovali a posouvali dál. Pokud o ně budou mít zájem silnější kluby, bude to pro ně odměna a pro klub přidaná hodnota. Pak jde o to umět na případné odchody reagovat, být připravený. Hráči rostou, spousta je jich šikovných, takže je potřeba kádr zase vhodně doplnit.“
Jarolím je přesvědčený, že nynější hráči se zapsali do historie klubu. „Podařil se jim jedinečný výsledek,“ upozornil. „Výhra nás těší i kvůli spoustě chlapů, kteří pracují v klubu už moc let, viděl jsem je po utkání skoro brečet. Jsou to krásné emoce pro město, pro lidi. Je to umocněné tím, že jde o něco nevšedního.“
Jarolím připomněl, že pro nejzkušenějšího hráče mužstva, jedenačtyřicetiletého kapitána Jiřího Fleišmana, je to třetí vítězství v poháru. A potřetí proti Jablonci... „Byl to náš talisman,“ usmál se kouč.
Jenže Fleišmana do utkání nepostavil. „I když se na hřiště nedostal, plnil roli kapitána v zadní linii, kluky skvěle burcoval, motivoval, měl dobré postřehy, takže i tak byl důležitou částí týmu,“ podotkl Marek Jarolím.