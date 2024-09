Chci mít nad soupeřem převahu, hlásí nový kouč Jihlavy. Přivedl také asistenta

Až z pěti možných jmen vybíralo vedení druholigových jihlavských fotbalistů nového hlavního trenéra. Mužem, který nakonec v FC Vysočina nahradil minulý týden odvolaného Davida Oulehlu, se nakonec stal Marek Jarolím.

„Jednal jsem se spoustou jmen, potkal jsem se asi se čtyřmi trenéry osobně,“ potvrdil sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Myslím, že byste ani neuhádl jména, se kterými jsem se sešel.“

V hledáčku měl být podle informací MF DNES i Jiří Jarošík. „Ano, jednal jsem s ním. Ale v neděli jsme si zavolali a řekl mi, že se v tuto chvíli na tu nabídku necítí,“ prozradil Vaculík.

Ten měl od pondělí v hlavě dvě jména. Nakonec se rozhodl pro Marka Jarolíma. „Jednak se osobně známe a myslím, že dokážeme najít společnou komunikaci, která je napříč klubem důležitá,“ říká Vaculík, který věří, že sportovní úsek a trenér najdou společnou řeč ohledně hráčského kádru a stylu hry, jakou chce tým produkovat.

„Nechci, abychom hráli to, co se v nějaké situaci žádá. Jen to zabetonovali, dali gól ze standardky a čekali, že až budeme mít výsledky, tak to možná půjde,“ vysvětluje Vaculík. „Chceme vysoký herní presink, rotaci, intenzitu, aktivitu. Prostě to, co do moderního fotbalu patří.“

A právě to Vaculík od Jarolíma očekává. „Když jsem pozoroval jeho trenérskou štaci ve Slavii, tak tam byl znát celkem jasný rukopis,“ zmínil Jarolímovo působení v béčku Slavie Praha. „Navíc, tak jako hledáme hladové hráče, hledáme i pracovité trenéry. A na Marka jsem měl v tomto smyslu dobré reference a doporučení.“

Kromě nového hlavního trenéra – a asistenta Pavla Němce – by vedení rádo před uzávěrkou přestupů doplnilo kádr. „Konkrétně o jednoho hráče,“ prozradil Vaculík.

Podle interních informací se Jihlava zajímá o stopera Olomouce Víta Beneše. „Je to jedna z možností, jedna z důležitých pozic,“ uvědomuje si Vaculík. „Potřebujete hráče, který to dokáže oddirigovat, odmluvit. Pomoct spoluhráči radou. To může být výhoda.“

Jenže získat hráče do druhé ligy není jednoduché. „Někteří hráči cítí, že v lize ještě šanci dostanou. A tak se jim logicky nechce odcházet,“ vysvětlil Vaculík.