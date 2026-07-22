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Říká se, že druhá sezona po postupu bývá těžší, varuje Hlinka. Kde vidí Kroměříž?

Petr Fojtík
  10:33

Marek Hlinka z Kroměříže a Stanley Ogbonna z Českých Budějovic v souboji. | foto: ČTK

Na jaře dovedl fotbalisty Kroměříže k zázračné záchraně ve druhé lize jako jediný hráč, který zvládl kompletní minutáž. Do nové sezony jde pětatřicetiletý Marek Hlinka klidnější. Působivé zmrtvýchvstání nováčka dodalo jemu i týmu zdravé sebevědomí.

„Přesvědčili jsme se, že máme sílu a dokážeme hrát vyrovnanou partii s každým soupeřem v soutěži. Ale zodpovědnost tam pořád je. Říká se, že druhá sezona po postupu bývá těžší. Nechceme dopustit, aby to bylo znovu tak dramatické,“ říká slovenský vůdce Hanácké Slavie před pátečním startem soutěže.

Zocelila vás minulá sezona?
Parta drží pohromadě. Jsem rád, že vedení se povedlo udržet některé hráče, kteří byli důležitou součástí týmu. Ať už Erik Otrísal nebo Tomáš Vajner. Jádro týmu zůstalo.

Skončil však trenér Lukáš Kříž. Jak jste jeho dobrovolný odchod vzali?
S trenérem jsme se o tom v posledních kolech bavili. Byly tam nějaké indicie. Vysvětlil nám svoje důvody, což jsme chápali a respektovali. Pořád jsme ale věřili, že si to rozmyslí. Jsem přesvědčený, že máme velmi dobrou náhradu. Trenér Darko (Šuškavčevič) byl s týmem celé jaro. Zná kabinu. Ví, co může od koho očekávat. Dobrá volba.

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK Hanácká Slavia Kroměříž. Lukáš Kříž, trenér hostů.

Změnil nový kouč zásadně hru?
Má skoro stejný pohled na fotbal jako pan Kříž. Tréninky jedou v podobném duchu.

Co vám naznačila příprava proti vesměs prvoligovým soupeřům?
Zápasy jsme odehráli velmi dobře herně. Dodržovali jsme, co jsme si řekli. Potvrdilo se, že tým má sílu. Ale musíme si věřit. Pokud si nebudeme věřit, nemůžeme v této lize uspět. V přípravě to bylo vidět. Uvolnili jsme se, věřili si, věděli jsme, že máme natrénované.

Co čekáte od soutěže, ve které je pět nových týmů?
Do první ligy šly dva kvalitní brněnské kluby. Dolů spadli dva prvoligisti. Karviná docela udržela kádr, plus ještě dost posílila. Co jsem se bavil s Jirkou Fleišmanem, jejich jednoznačným cílem je postup. Dukla je také tradiční ligový klub a bude se chtít vrátit. Ústí je ambiciózní. A co jsem viděl, všichni nováčci hodně posilují.

Kde vidíte Kroměříž?
Řeknu to skromně. Naším prvořadým cílem je co nejrychlejší záchrana. Až pak můžeme pomýšlet na vyšší příčky.

Jaké máte ještě ambice v kariéře, která se ve vašich 35 letech pomalu chýlí ke konci?
Uvědomuji si to. Proto se snažím každý zápas si užít. Ale hlavně jsem tu, abych klukům předal co nejvíce zkušeností. Mám jich dost a dokážu je vést a pomoct jim na hřišti. Když to budu zvládat a budu stíhat mladším útočníkům, chci vydržet co nejdéle.

Kroměřížské fotbalisty cepuje Černohorec. Klub navázal spolupráci se Zbrojovkou

Do Kroměříže jste přestoupil loni z rodné Banské Bystrice. Plánujete se tam vrátit?
V Česku jsem strávil větší část kariéry. Na Slovensko mě táhne už jen rodina. Ve Zlíně jsem se usadil a chtěl bych tam zůstat. Je tady pěkný život, dobří lidé, příjemné prostředí. Zlín mi připomíná Banskou Bystrici. Podobné město v kopcích, kolem hodně přírody. Mám vedle sebe dobrou partu lidí, třeba bývalého spoluhráče Petra Jiráčka. Také mi pomáhají zařadit se do běžného života. Kroměříž je od Zlína kousek, což je ideální destinace, abych tady kariéru dokopal. Velkoměsta nevyhledávám. Když jsem hrál v Praze, nevyhovovalo mi to. Kroměřížský klub je menší, ale má dobré zázemí a dělá se to tady srdcem, což mě také naplňuje a dává mi to smysl.

A pak se vrhnete na trénování?
Tahle varianta je ve hře. Proto se snažím dělat si licence, abych měl po kariéře něco v rukách. Spíše se vidím u dětí. Vyzkoušel jsem si roli asistenta u mužů, bylo to zajímavé, ale dětem toho můžu předat více.

Světla mají, ještě potřebují vyhřívání

Úvodní zápas letní přípravy jim odřeklo Slovácko, generálku Zbrojovka Brno, se kterou mezitím navázali úzkou spolupráci. Přesto ve fotbalové Kroměříži věří, že jsou na druhou sezonu od postupu do Chance Národní ligy dobře nachystaní.

„To se stává. Každopádně jsem velmi mile překvapený, kdo s námi chtěl v přípravě hrát. Tak kvalitní jsme ji ještě nikdy neměli,“ podotkl Karel Heinz, sportovní ředitel Hanácké Slavie, která se střetla například se Zlínem (2:0), Ostravou (1:3), Olomoucí (1:5) a Trnavou (3:1).

„Pět zápasů v přípravě nám stačilo, prověřilo nás,“ nedělá nový trenér Darko Šuškavčevič vědu ze zrušené generálky, kterou paradoxně inicioval spřízněný klub.

Kroměřížský trenér Darko Šuškavčevič sleduje zápas.

Zbrojovka předtím poslala na Hanou dva nadějné záložníky Davida Poláška a Daniela Poláka, syna bývalého českého reprezentanta.

„Oba vypadají velmi dobře. Chceme rozvíjet jejich nejtalentovanější hráče,“ uvedl Heinz, v čem má vzájemná kooperace spočívat.

Jinak se tým, který na jaře zachránil v Kroměříži druhou nejvyšší soutěž, nijak zásadně neproměnil. „Zvolili jsme konzervativní cestu a udrželi hráče, kteří na jaře odvedli dobrou práci,“ prohodil Heinz.

Ambice loňského nováčka jsou jasně dané – dlouhodobě se etablovat ve druhé lize. „Loňská sezona nás vyškolila. Chceme hrát střed tabulky a kvalitní kombinační fotbal, který přitáhne lidi na stadion,“ přeje si Heinz.

Stejně jako loni začnou Hanáci domácím dvojzápasem, první odehrají výjimečně v pátek od šesti hodin večer proti Táborsku. Pak se vrátí k sobotnímu termínu s pozdějším výkopem kvůli kolizi s duely nižších soutěží. Některé se tak odehrají pod umělým osvětlením.

Což je jedna ze dvou podmínek, kterou musí druholigové kluby od příštího ročníku splnit. Druhou je vyhřívaný trávník.

„Je to nutná investice. Otázkou je, jestli vyhřívání s pomocí města vybudujeme před jarem, nebo v létě. Trvat by to mělo měsíc,“ nastínil výkonný ředitel klubu Zdeněk Botek.

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