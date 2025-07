Šlendrián mezi asistenty. Heinz ani nestihl nastoupit, k Sigmě B přichází Hořava

Na pozici se Hořava dostává po zvláštním konci Heinze, který přitom do role nastoupil teprve koncem června. „Oznámení, že se Marek Heinz stane novým asistentem v béčku, se uspíšilo. Vylezlo ven něco, co nemělo,“ připustil na webu klubu sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„Marek pracuje v hráčské agentuře, věděl, že se musí rozhodnout. Dostal čas na rozmyšlenou. Měl možnost se věnovat trenéřině na plný úvazek, ale v tom případě by nemohl dělat to, co doposud, nebo zůstat tam, kde působil. Rozmyslel se a rozhodl se setrvat na straně, kde byl. Tím pádem je to vyřešené,“ odůvodnil Minář podivně rychlý konec bývalého mistra ligy se zkušenostmi z francouzské Ligue 1 nebo německé Bundesligy.

Marek Heinz během natáčení podcastu Z voleje Ladislav Minář

Do Sigmy se tak po více než dvanácti letech vrací Tomáš Hořava. Z Androva stadionu v roce 2013 přestoupil do Viktorie Plzeň, kde před čtyřmi roky ukončil hráčskou kariéru.

„Uzavřelo se takové kolečko. Za návrat jsem rád. Když jsem v Plzni končil, chtěl jsem se vrátit někam k Olomouci. Poblíž města žijeme s rodinou. Město mám rád, patří k němu i fotbal, tudíž Sigma. Jsem rád, že jsem dostal tuhle příležitost a mohu působit coby asistent u B týmu,“ řekl Hořava klubovému webu.

Jakožto vynikající záložník odehrál v první lize 329 zápasů, z toho 132 v dresu Sigmy. Vstřelil 41 branek. S Plzní třikrát vyhrál ligový titul, v roce 2012 byl členem olomouckého týmu, jenž vyhrál Český pohár. Prosadil se i v reprezentaci, kde nastoupil ke 14 zápasům, v nichž čtyřikrát skóroval.

„Jsem rád, že jsme se s Tomášem domluvili na spolupráci. Hodně se na to těším, má spoustu zkušeností. Věřím, že bude schopen je předávat mladým fotbalistům,“ pověděl trenér B týmu Olomouce Roman West.

Minář: Trenér sestup nezavinil

Třiačtyřicetiletý kouč zůstává u kormidla navzdory tristní jarní bilanci. Poté, co v zimě převzal v tu dobu druholigové béčko, vyhrál v jarní části soutěže pouze jednou a sestoupil do MSFL. „Za sestup trenér nemůže. Víme, jak je druhá liga těžká a proč jsme sestoupili,“ podržel Minář Westa.

Za propad podle Mináře může rozsáhlá marodka, která Sigmu v minulé sezoně sužovala. „Nemohli jsme béčko adekvátně doplnit zkušenými kluky z áčka,“ dodal.

„Kluci se snažili ze všech sil, ale soutěž se bohužel zachránit nepodařilo. Chyběla nám větší kvalita. Objektivně je třeba uznat, že na jaře hrálo spoustu mladých hráčů, někteří věkově dokonce patřili ještě do mladšího dorostu. Zkušeností na druhou ligu bylo fakt velmi málo,“ pojmenoval West zásadní důvody sestupu.

Absence druhé ligy ovšem podle Mináře nebude pro Sigmu problém. „Věřím, že se nám do dvou let podaří dostat zpět. Ale tím, že nás letos čeká pohárová Evropa a budeme mít i se širokým A týmem dost starostí, to pro nás není komplikace. Pro kluky, kteří letos vyšli z dorostu, nebo jsou už rok mezi dospělými, bude MSFL ideální,“ poznamenal.

Sezona začíná rezervě Sigmy v sobotu 2. srpna, kdy se představí na hřišti Vsetína.