Ústecký Červenka pálí víc než bratr. Jenže Roman je z jiného světa, říká

Jestliže se o Romanu Červenkovi tvrdí, že zraje jako víno, o Markovi to platí dvojnásob. Prožívá své vinobraní. Nebo gólobraní, chcete-li. Letošní jeho statistiky, byť „jen“ ve třetí lize, jsou luxusní. Životní. I díky tomu, že přejal bratrovu filozofii.

„Hecovat ho nebudu, ani mu radit. Roman toho dokázal hodně ve sportu i v životě,“ tvrdí mladší o kapitánovi letošních hokejových mistrů světa, který v extraligových Pardubicích v této sezoně coby kapitán nasbíral už 12 gólových asistencí. „On je pro mě obrovský vzor, jak životní, tak hlavně ve sportu. Ukazuje mi cestu, která se vyplácí.“

Jde o cestu poctivosti a dřiny. „Snažím se pracovat, jak bych měl. Říká se, že Bůh je spravedlivý a člověku to vrátí. Zatím dobrý,“ pochvaluje si ústecká hvězda. „Cítím se dobře, zdraví drží, musím to zaklepat.“

I Marek Červenka se pohyboval na elitní scéně, v české nejvyšší soutěži nechal otisk v podobě 81 startů a sedmi gólů. Nastupoval za Slavii, Baník Ostrava, Teplice, Pardubice. Loni v zimě mu vypršela smlouva v Dukle, novou mu nenabídla, a tak vyslyšel volání z města nad Labem. Už na jaře se trefil šestkrát, pod novým trenérem Svatoplukem Habancem se do toho opřel ještě víc.

První dvě kola jen leštil lavičku a vyběhl na pár minut, což ho zdravě nakrklo. „Vzal jsem to a nedělal z toho vědu. Ale nikdo nechce sedět a já už vůbec ne. Chci hrát, chci dávat góly, jsem útočník. Byl jsem zdravě naštvaný. Věděl jsem, že sezona je dlouhá a že šance přijde.“

Ústecký Marek Červenka střílí gól v derby s Mostem.

Přišla a už jako žolík skóroval. Od té doby je v ráži. Dvakrát slavil dva góly, teplické béčko odrovnal hattrickem, i v poháru uštědřil Kladnu dvě rány. Naposledy se trefil do sítě Mostu. Krásně z otočky.

„Nechci tu soutěž ponižovat, ale vím, že na ni mám kvalitu, abych klukům pomohl. A když od nich dostávám podporu, mám týmu fakt co dát,“ nepochybuje o svých schopnostech. „Navíc mi trenér věří, což mi prospívá. Vždy jsem to tak měl. Snažím se důvěru splácet na hřišti. Pan Habanec je fantastický jak po lidské, tak po trenérské stránce.“

S jedenácti zásahy dominuje Červenka střelcům napříč skupinami třetí ligy. Nejblíž je mu Tomáš Komenda z Uničova z deseti zářezy, několik hráčů jich napočítalo devět. „Zatím korunu pro krále střelců neřeším, ale až se bude sezona chýlit ke konci, určitě na to budu koukat. Doufám, že mi forma vydrží. A uvidíme, na co to bude stačit,“ nestresuje se jednatřicetiletý útočník, který si užívá první sezonu kariéry s dvouciferným počtem nastřílených gólů.

„Marek má velkou formu!“ básní o něm kouč Habanec. „Něco jsme si vyříkali, máme skvělý vztah, nastartoval se. Neměl běžecká čísla, ale on má jiné priority. Důležité je, aby pokryl balon směrem k naší bráně. Branky jsou třešničkou na dortu. Pro nás je mega důležitý hráč.“

Červenkovi vyhovuje, že dostává hodně minut na hřišti. A taky už nezmatkuje v gólových příležitostech jako v mládí. „Jsem zkušenější, což se projevuje v šancích nebo při krytí míče. Když k tomu přidám chytrost, je to ve třetí lize výhoda. Pomáhá mi taky, že nastupuji od začátku zápasů a moc nestřídám. Mám prostor ukázat kvalitu. Kluci mě hledají a troufnu si říct, že nějakou sílu mám a od beků se dokážu odpoutat,“ popisuje svoje přednosti, mezi něž patří i zarputilost. „Ano, střeleckou formu mám asi životní, ale musím makat dál stejně, ať to vydrží. Velký dík patří klukům, ve finále mě vždycky najdou a já si s tím pak poradím.“

Marek Červenka... ... a jeho bratr Roman.

V Armě se našel. Odmítl nabídky z druhé ligy, nedávaly mu smysl, zato ta ústecká ano. „Mají tady vizi, cíl. A já potřebuji motivaci. Je nás tu hodně z Prahy, máme super partu, nelituju! Na třetí ligu se poskládal nadstandardní tým, přišli kluci z Velvar, do brány zkušený Grigar. Jen my sami si to můžeme zkazit, jinak jsme jasný adept na postup. A při vší úctě, poradit bychom si měli i s baráží,“ nebojí se Červenka. „Ambice jsou nejvyšší a všichni si to uvědomujeme. Chceme klub dostat výš. V poháru s Plzní jsme ukázali, že by nám vyšší soutěž slušela. Favorita jsme potrápili, přišlo plno lidí, zázemí už druholigové je.“

Ústí je druhé s dvoubodovým mankem za lídrem Kladnem a zápasem k dobru. „Doufám, že konec podzimu zvládneme a přezimujeme první ještě s náskokem,“ vysnil si Červenka ideální scénář.

Mimochodem, i jeho o sedm let starší bratr v Ústí působil. V hokejovém Slovanu, jehož zimák leží hned vedle fotbalového stadionu. Před 19 lety pomohl do baráže o extraligu, v ní však Červenkův tým zarmoutil Vsetín. I mladší z bratrů plní postupovou misi. „A taky chci všem dokázat, že ještě můžu hrát na nejvyšší úrovni.“