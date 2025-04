Zemřel bývalý fotbalista Marcel Cupák. Brněnskému kanonýrovi bylo 51 let

V drnovickém dresu brněnský odchovanec Marcel Cupák (v bílém) ožil. Po návratu do klubu, který jej vychoval pro velký fotbal, už jeho kariéra skomírala. | foto: MAFRA

Nejlepší roky kariéry prožil Cupák v brněnské Zbrojovce. Do nejvyšší soutěže poprvé nakouknul v devatenácti letech, když ho mezi muže vytáhl legendární trenér Petr Uličný.

Za Zbrojovku odehrál 109 zápasů a nastřílel v nich 17 branek. Životní zápas Cupák odehrál v roce 1994, kdy před 30 tisíci diváků na stadionu za Lužánkami dvěma góly pomohl k vítězství 3:1 nad Spartou. Koketoval s reprezentací, v neoficiálním utkání proti Litvě nastoupil na poločas.

Marcel Cupák Narozen: 19. prosince 1973

Post: útočník

Kariéra: Zbrojovka Brno, Zlín, Olomouc, Drnovice.

Bilance v lize: 201 zápasů, 34 gólů.

Druhý vrchol jeho kariéry přišel v Drnovicích. Po roce 1999 se stal jedním z pilířů týmu, který to dotáhl až na 3. místo v lize a do Poháru UEFA. V něm si Cupák zahrál proti Mnichovu 1860.

Zároveň jeho kariéru brzdila špatná životospráva. „Trénink, oběd, kávička, zase trénink, to byl krásný život,“ připustil před deseti lety v rozhovoru pro MF DNES. To už nehrál, poslední roky „odkopal“ v malé vesničce Křoví na Vysočině. Zkoušel to pak jako trenér, pohyboval se na okresní úrovni kolem Brna.

Nejméně dvakrát skončil na protialkoholním léčení. „Je to těžké, pořád s tím bojuju,“ přiznal v roce 2015.

Aktuálně se měl podle zpráv z blízkého okolí potíží opět úspěšně zbavit. Do fotbalu se vrátit nechystal, vyřizoval si invalidní důchod. Zemřel v Brně v pondělí 7. dubna.