Když se u nás chlapi poperou… Fanoušci Žernosek klubu zaplatili pokutu za bitku

Petr Bílek
  14:14
Nejdřív hřích, teď vykoupení. Fanoušci Malých Žernosek se složili na pokutu, kterou klub dostal po jejich nechutné hromadné rvačce s příznivci domácích Travčic v srpnovém zápase 8. ligy. Disciplinárka hostujícímu oddílu vyměřila sedmitisícový postih, pořadatelům ještě o tisícovku vyšší.

Fotbalisté Sokola Malé Žernoseky při děkovačce s fanoušky. | foto: Facebook Sokol Malé Žernoseky

„Potěšilo nás, že fanoušci pokutu před pár dny zaplatili. Úplně jsme nečekali, že se k tomu takhle postaví,“ přiznal Michal Neustupa, předseda Sokolu Malé Žernoseky. „Na druhou stranu nejsme v souladu s tím, co se stalo. Řešení z jejich strany je aspoň adekvátní. Omluvili se a my nejsme finančně škodní.“

Sedm tisíc korun pro klub okresního formátu není málo. „Když to přepočteme na materiál, bavíme se o 14 až 15 míčích pro mládež.“

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Bitka se strhla ke konci zápasu, který hosté v 1. kole nové sezony vyhráli 2:1. Hlavní rozhodčí Tomáš Huja ji popsal v zápise o utkání: „Došlo k výměně názorů mezi diváky a následně se strhl fyzický konflikt. Při něm došlo ke škrcení a udeření rukou do obličeje diváka domácího mužstva. Brankář hostů, který byl blíže konfliktu, opustil hrací plochu a snažil se situaci uklidnit.“

Na pokutu vybral peníze nejužší fanklub Sokola. „Menší skupina lidí. Primárně ti, kteří se zapojili do rvačky,“ uvedl Neustupa. „V tu chvíli nešlo o samotný zápas, ale vyřizování účtů mezi jednotlivci. Byla v tom osobní nevraživost z minulosti.“

Incident se podepsal i na náladě mezi klubem z Litoměřicka a jeho skalními příznivci. „Doporučili jsme jim, aby na naše utkání nechodili, jestli se chtějí takto chovat. Několikrát jsme s nimi mluvili, chodili dál a podporovali nás slušně. Uvědomili si, že udělali chybu, že to bylo přes čáru. Uhrazením pokuty se naše vztahy trošku urovnaly,“ popsal předseda Malých Žernosek.

Vadilo mu, že domácí dostali téměř stejnou pokutu, přitom byli pořadatelé. „A provokace vzešly od nich,“ mínil. „Jsem rád, že nakonec došlo na pozitivní řešení.“

Změna po škrcení sudího: i mládež se bude natáčet. Padly už tresty za bitku diváků

Travčice nesouhlasí, že škraloup šel za nimi. „Že se naši fanoušci brání, je automatické. Nakonec roztrhli ty, co se prali. Na zemi už nikdo nikoho neudeřil. Měli bychom jim poděkovat, že udrželi pořádek. U nás tedy ani nebyl důvod, aby za nás pokutu platili. Navíc už předem bylo v tisku napsáno, že trest bude exemplární, takže nezáleželo, co k tomu řekneme,“ posteskl si člen travčického klubu Stanislav Svoboda, bývalý předseda.

Na repete zápasu dojde na jaře, v aktuální tabulce jsou Malé Žernoseky sedmé, Travčice jedenácté s pětibodovým odstupem.

