Zoubele zůstává ve druhé lize, Jihlavu však mění za Žižkov

„Lukáš, který v jihlavském dresu nastoupil do celkem 97 ligových utkání a vstřelil v nich 21 branek, přestupuje blíže domovu a svým podnikatelským aktivitám,“ uvedlo vedení jihlavského klubu v oficiální zprávě.



Vzhledem k tomu, že Vysočina hodlá výrazně omladit svůj A-tým, nelze se odchodu zkušeného fotbalisty příliš divit.

„Otevřeně říkáme, že se snažíme budovat nový tým, takže když se Lukášovi naskytla možnost jít do Viktorky a on se rozhodl toho využít, domluvili jsme se. Pro něj je to určitě nová sportovní výzva,“ okomentoval Zoubeleho odchod sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Přeji mu hodně štěstí, věřím, že má před sebou ještě několik let hraní,“ dodal.

Dohlédne na svoje bistro

Zoubele strávil v Jihlavě čtyři roky, přičemž po celou dobu patřil k hlavním postavám týmu a oblíbencům fanoušků. Není proto divu, že se mu se zdejším prostředím neloučí lehce.

„Čtyři roky představují pořádný kus života. Na Jihlavu budu mít jen ty nejlepší vzpomínky, protože mne přijala za svého a cítil jsem se tady spokojeně. Opravdu jako doma,“ svěřil se s pocity bývalý hráč Teplic, Jablonce nad Nisou či Zbrojovky Brno. „Chtěl bych poděkovat celému FC Vysočina – zaměstnancům, členům realizačního týmu, vedení klubu, trenérům a samozřejmě i spoluhráčům. Měl jsem to v Jihlavě moc rád,“ poslal vzkaz.

V přestupu do Viktorky vidí především výhodu v tom, že bude moci lépe dohlížet na své podnikání. „Se společníkem jsme čerstvě otevřeli v pražském Palladiu bistro,“ prozradil Zoubele.

Navíc pražský klub se na rozdíl od jihlavského netají pro nadcházející sezonu prvoligovými ambicemi. „Těším se na novou fotbalovou výzvu,“ přiznal.