Úplně parádně se ještě necítím, uznává jihlavský Zoubele

„Jo, věděl jsem, kam jedeme, ale furt je to jenom vesnice, která s Kladnem nemá nic společného,“ vysvětloval třiatřicetiletý fotbalový záložník druholigového jihlavského A-týmu.

Každopádně o motivaci měl i proti třetiligovému soupeři postaráno. Stejně jako jeho spoluhráči. Už dopředu Vysočina věděla, že v případě vítězství se může v dalším kole MOL Cupu těšit na pražskou Spartu.

„Je pravda, že jsme se o tom s klukama před zápasem bavili. Je to příjemná odměna pro každého, takže jsme rádi, že jsme zápas zvládli a že Spartu budeme mít doma,“ radoval se Zoubele.

On sám přispěl k úspěchu svého týmu v Hostouni hned dvěma přesnými trefami. A byly to jeho dva první vstřelené góly od návratu do sestavy po zranění.

„Každá branka je důležitá,“ hlásil. „Ale abych pravdu řekl, tak se zatím ještě úplně parádně necítím. Nicméně věřím, že to bude už jen lepší a lepší,“ doplnil.

S celkovým vítězstvím 6:1 a postupem do 3. kola domácího poháru byl sice zkušený fotbalista FC Vysočina spokojený, nicméně s úvodními minutami zápasu rozhodně ne.

„Vůbec náš vstup do utkání nechápu,“ zlobilo Zoubeleho brzké vedení soupeře 1:0. „Prvních patnáct minut jsme byli všude pozdě. Domácí si vytvořili možná čtyři tutové šance a zaslouženě jednu proměnili,“ dodal.

Naštěstí pro Jihlavu právě on vcelku brzy vyrovnal. A pak už se hrálo jen podle vysočinských not.