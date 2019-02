Zoubele o Jihlavě: Mám to tady rád. Líbí se mi, jak se o nás klub stará

Žádný jiný fotbalista FC Vysočina nevstřelil v první polovině letošní druholigové sezony víc gólů než Lukáš Zoubele. V patnácti zápasech jich posbíral hned sedm.

Není proto divu, že na seznamu možných odchodů figuroval hodně vysoko. A to i přesto, že v prosinci oslavil už 33. narozeniny. Zájem o něj neskrývalo především Slovácko, kam na konci podzimu odešel exjihlavský kouč Martin Svědík.

„Je pravda, že mi volal, chtěl mě k sobě přetáhnout. A taky já měl zájem,“ přiznal Zoubele. „Jenže kluby se nedohodly,“ dodal.

Jakýkoliv náznak zklamání však z jeho slov nevyplýval. „Pravdou je, že jsem to chtěl ve Slovácku zkusit, ale beru to tak, jak to je. Budu s Jihlavou bojovat o návrat do první ligy,“ měl jasno.

Telefonát od bývalého trenéra FC vysočina Martina Svědíka ho příliš nezaskočil. „Věděl, koho vybral. I přes sestup z první ligy jsme nehráli špatně a následný podzim byl vyloženě podařený. Ale jak říkám, kluby se nedohodly a tím pádem jsem to hodil za hlavu,“ ujišťoval Zoubele.

Podstatnou roli v jeho postoji prý sehrálo také jednání s jedním ze členů klubového představenstva - Lukášem Vaculíkem, který je zároveň Zoubeleho spoluhráč.

„Sedli jsme si, mluvili o tom, že odešli tři hráči a další odchod by byl pro mužstvo už hodně velký zásah. Nakonec to prostě dospělo k tomu, že zůstávám,“ prozradil sympatický rodák z Ústí nad Labem. Vysočinu totiž Zoubele během tří let působení v Jihlavě přijal za svou. „Jo, mám to tady fakt rád,“ přiznal. „Co přesně? Všechno. Okolí, i přístup klubu. To, jaké podmínky nám tady sportovní úsek chystá, jak se k nám lidé z vedení chovají,“ hlásil.

Netrpělivě vyhlíží začátek

I proto by rád vrátil do krajského města Vysočiny nejvyšší soutěž.

„Jestli tomu věřím? Člověk musí být optimista,“ usmíval se Zoubele. „Je pravda, že odchody tří hráčů budou citelné, zejména odchod Levina. Uvidíme, jak se ho podaří nahradit. Hodně důležité bude, abychom jaro odstartovali vítězně a udrželi se na špici,“ svěřil se s přáním.

V přípravě se zatím Vysočině daří se střídavými úspěchy. Výhry ze soubojů s prvoligovou Mladou Boleslaví a Opavou se rozhodně počítají, naopak na debakl s Olomoucí 0:5 a zatím poslední prohru 0:4 v domácím souboji se Zbrojovkou, musí svěřenci trenéra Radima Kučery co nejrychleji zapomenout.

„Přiznávám, že už se moc těším, až začneme naostro,“ přiznal Zoubele. „Poslední podzimní kolo v Pardubicích jsem nehrál, takže jsem už bez pořádného fotbalu hodně dlouho. Jen doufám, že jsem si na jaro taky nechal nějaký ten gól,“ doplnil s úsměvem nejlepší jihlavský střelec podzimu. Na kontě má sedm gólů.

Možná i díky tomu se brzy najede sponzor, který by chtěl právě s Lukášem Zoubelem spojit svoje jméno pro nadcházející jaro. S takovým projektem přišel klub na konci minulého týdne.

„O tom nic nevím, to je nějaké čerstvé, ne?“ reagoval překvapený Zoubele. „Něco podobného znám zatím jen ze zoo, kde může člověk sponzorovat třeba plameňáka,“ smál se.

Jihlavský fotbalista Lukáš Zoubele oslavuje svou trefu proti Ústí.

V případě FC Vysočina se jedná konkrétně o to, že zájemce složí deset tisíc korun, za což následně dostane dvě permanentní vstupenky na jarní část sezony a na konci aktuálního soutěžního ročníku navíc i dres od hráče, pro kterého se rozhodl. Zároveň na klubovém webu a sociálních sítích bude u jím vybraného fotbalisty figurovat i jeho jméno či logo jeho firmy.

„Pro mě je tohle velká novinka. Ale je jasný, že klub shání každou korunu. Není to jednoduché. A jestli věří, že právě tahle cesta pomůže, tak proč ne,“ zamýšlel se Zoubele. „Uvidíme, jestli si někdo vybere i mě,“ dodal se smíchem.