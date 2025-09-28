V duchu praxe, zažité v této sezoně, naskočil Lukáš Vorlický v Brně až do druhého poločasu. Za jedenáct minut si v jedné čisté šanci míč ukopl, v další trefil tyčku a z té třetí se krásně trefil: z rohu velkého vápna, bez zpracování, poslal odražený balon přesně pod břevno.
„Pěkný gól. Já dávám většinou pěkné,“ usmíval se po utkání, které domácí Zbrojovka vyhrála 2:1 brankou Martina Rymarenka v nastaveném čase.
Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl
Do té doby všechno směřovalo k dělbě bodů, což by měl „na triku“ hlavně třiadvacetiletý Vorlický, rodák z nedalekých Boskovic a nejlepší hráč druhé půle. Za to, že svůj bývalý tým pokořil, se zdviženýma rukama omluvil. Nahoře je držel tak dlouho, že si nešlo nevšimnout, jak dává najevo: Sorry, přátelé, já jsem tady dnes za svůj mančaft!
„Když jsem do Brna jel, tušil jsem, že gól dám. Tak jsem rovnou přemýšlel nad tím, co se stane pak, jestli se omlouvat budu, nebo nebudu. A já si myslím, že by vůči lidem, co tady znám, bylo neslušné tady pobíhat a radovat se. Samozřejmě jsem radost měl, ale respekt ke Zbrojovce a k lidem v Brně to přebil. Mám k Brnu vztah, třeba se tady na sklonku kariéry nebo kdykoliv jindy můžu objevit, nikdy neříkej nikdy. Proto je dobré udržovat vztahy a mít respekt k předešlým klubům,“ vysvětloval střelec branky, čerpající potřebnou zápasovou minutáž i proto, že není na soupisce Slavie pro Ligu mistrů.
Gól Lukáše Vorlického v čase 2:10
I proto sporadicky chodí hrávat za béčko, což se řídí podle domluvy vždy po aktuálním zápase áčka v nejvyšší soutěži. „Teď jsem v lize proti Dukle hrál 20 minut, tak jsem si řekl o poločas v béčku, aby to dohromady dalo vytížení jako ve větší části jednoho utkání. Tím, že kluci hrají v úterý Ligu mistrů na Interu, a derby je až v neděli, by mi 20 minut nestačilo. Pořád to beru tak, že se vracím po zranění, herní praxi potřebuji. Navíc to bylo v Brně, kde jsem jako žáček podával balony, a na Srbské (aktuálně ShipEx Arena) jsem ještě nikdy nehrál. Těšil jsem se,“ vyprávěl mladý fotbalista.
Jsou to dva týdny, co si prožil dvougólový večer v prvoligovém duelu proti Karviné. Ten sobotní, byť „jen“ ve druhé nejvyšší soutěži, měl pro něho taky svoje nenapodobitelné kouzlo.
Vorlický ve druhé lize
4 zápasy
„První zápas, v němž jsem kdysi podával balony, byl Zbrojovka – Slavia. Brno vyhrálo 2:1, gól dával Michal Škoda, trénoval tady pan Kotal. Na hřišti byli Kuba Řezníček, Pavel Zavadil.. To byla pro Zbrojovku dobrá sezona,“ vytáhl z paměti Vorlický.
Zbrojovce přeje, aby současná sezona byla zase úspěšná a zakončená návratem mezi elitu. Neskrývá, že svému bývalému klubu drží palce a má radost, že se po letech úpadku zase dere nahoru.
I proto, že domácí v sobotu nakonec strhli vítězství na svoji stranu, nemusel Vorlický řešit, zda je svým gólem obral o dva body, které by jim v tabulce mohly chybět.
Zbrojovka zlomila „béčko“ Slavie gólem v nastavení, Artis si poradil s Budějovicemi
„I fanoušci na mě křičeli: ty nechceš, aby byla Zbrojovka v lize?“ smál se autor branky po utkání. „Já jsem nadšený, jak to v Brně vypadá, a je ze všech pohledů správně, aby v lize bylo. To stejné jako o Zbrojovce si myslím o Artisu, že by bylo skvělé, kdyby postoupil. Jsou to kvalitní mužstva se silnými majiteli. Já jsem tady (v Brně) byl dnes jako slávista a je to tak správně, a doufám, že mám před sebou ve Slavii hezkou budoucnost, ale ke Zbrojovce mám pořád vztah. Tak, jak mluvím o Atalantě Bergamo, mluvím i o ní. Věřím, že Zbrojovka letos postoupí do ligy z prvního místa a třeba se tady za rok zase objevím už v ligovém utkání,“ zamýšlel se hráč zápasu.
Jeho výkon dokázal ocenit i Martin Svědík, trenér domácího celku. „To, jak dal gól, je značka top hráče. Pravačka není jeho silná noha, ale on vidí, že se brankář přesouvá, že je trochu z brány, a dá mu to ‚z jedničky‘ na druhou stranu. Spousta hráčů by si míč přebírala, nevyřešila by to, naváděla by si balon na střelu. On to takhle ‚uklidí‘ rovnou,“ básnil Svědík o nadaném záložníkovi.
Vorlický s úsměvem přiznal, že o jiném řešení než střele z první vůbec neuvažoval. V předešlé šanci, do které ho poslal Tomáš Necid, ho totiž první dotek s míčem zradil. „Proto jsem věděl, že si ten dotek už nedám, že budu střílet rovnou. Trefil jsem to tak, jak to umím trefovat,“ vylíčil nevzrušeně.
Na utkání do Brna stačil Vorlický mezi pátkem a sobotou pozvat ještě pár svých přátel. „Ale že nastoupím jsem se dozvěděl v pátek v deset večer. To už mají lidi většinou lepší plány na víkend než se dívat na to, jak já hraju fotbal,“ rozesmál se.