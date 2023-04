Neumím si představit, že se dá hrát ještě hůř, říká jihlavský šéf Vaculík

A právě oni u týmu nakonec zůstanou minimálně do konce sezony.

„Chceme sezonu dokončit s místními trenéry, důstojně to dohrát,“ říká sportovní ředitel klubu Lukáš Vaculík. „Máme před sebou šest zápasů, ve hře je osmnáct bodů. Ty bychom chtěli získat. Naše mužstvo je ale momentálně v situaci, kdy potřebuje zvednout.“

Můžeme se ještě vrátit k situaci, kdy byl odvolán hlavní trenér Ondřej Smetana? Co k tomuto kroku vedlo? I přes debakl 2:7 ve Varnsdorfu to mnohým přišlo jako blesk z čistého nebe.

Tak to někdy chodí. Já jsem reagoval na situaci, která se v týmu vyvíjela. Když to řeknu: nelíbilo se mi, že se tým žádným způsobem neposouval. A přitom mi bylo řečeno, že jdeme správným směrem.

Ale výsledkově to nebylo úplně špatné. Jaro jste odstartovali sérií pěti zápasů bez porážky (1-4-0). A po dvou prohrách došlo ke druhé výměně trenéra v jediné sezoně.

Neumím posoudit, když z deseti zápasů, kdy je trenér u týmu, získáte deset bodů, jestli je to realita toho, kde se ve druhé lize nacházíme. Náš tým je tři roky pohromadě a já si myslím, že jsme i výsledkově mohli být na tom lépe. Ale to nebyl důvod toho odvolání. Spíš ten způsob naši prezentace, která byla.

Co tím myslíte?

Z domácích zápasů jsem byl spokojený se Spartou B a s úseky utkání proti Karviné. Jinak jsme se ale rozcházeli v tom, jak vidíme to, jak se tým prezentuje. Při venkovních zápasech jsme totiž podle mě propadli téměř všude, kde jsme hráli. I když jsme bodovali.

Jihlavský sportovní ředitel Lukáš Vaculík

Před Duklou nebylo moc času, aby trenérská výměna zafungovala. Projeví se změna v dalších zápasech?

Proto to takhle bylo dělané. Když to řeknu blbě, mohli jsme to nechat až do neděle. Ale cítili jsme, že je potřeba jednat. Sedli jsme si s představenstvem a shodli se jednomyslně. A teď očekáváme, že se naše situace bude každým dnem, potažmo týdnem zase zlepšovat.

Hodnocení zápasu s Duklou však asi nebude příliš pozitivní?

Věřím, že proti Dukle vyvrcholila krize, deka, která na týmu je. Neumím si představit, že se dá hrát ještě hůř. Náš výkon byl velmi špatný, ale hlavně bojácný, bez agresivity, energie... Chyběly takové ty základní věci, od kterých se můžete odpíchnout ve chvíli, kdy vám to nejde, kdy vám balon uskakuje, kdy vám hlava nefunguje. To tam prostě nebylo. Takže máme před sebou práci, kterou chceme každodenním tréninkem posunout tak, abychom na každý zápas konce sezony byli připravení.

Jak moc vás mrzí, že v aktuální nepříjemné situaci máte mladé mužstvo, ve kterém až na výjimky chybí zkušenost?

To je prostě fakt, který je. Já bych tomu vůbec nevěnoval pozornost. Takhle to zkrátka je a pro každého to musí být výzva. To je, jako byste mi řekl, že jsem mladý manažer. Všechno je v životě výzva. Něco vás potká dřív, něco v pozdějším věku, kdy se toho možná zhostíte lépe. Ale já věřím, že kluci jsou dostatečně, i mentálně, silní na to, abychom tuto situaci zvládli.

V prvním momentu po odvolání kouče Smetany se mluvilo o tom, že byste se mohl k současným trenérům přímo na lavičce připojit i vy. Dojde k tomu?

Probírali jsme to, bavili jsme se o tom. Momentálně to zůstává ve složení, že trenéři mají licenci vystudovanou a já jsem se zapojil tak, že jsem v každodenním tréninkovém procesu s týmem. Momentálně s ním opravdu trávím veškerý čas, který mám. Nabouralo mi to další pracovní povinnosti, které jsou. Ale cítím, že je to důležité.