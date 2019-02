O postup do ligy se chceme prát, říká jihlavský Vaculík

„Je to trochu paradox a sranda. Na jednu stranu jsem hráč, na druhou svým způsobem rozhoduji také o tom, kdo v kádru bude a kdo ne,“ říká pětatřicetiletý krajní obránce či záložník.

„Musím říct, že mě ta různá jednání velice baví. A myslím, že se ty dvě funkce, v rámci našeho malého jihlavského klubu, daří poměrně dobře skloubit. I když asi ne všude by to šlo,“ uvědomuje si.

V sobotu vás doma proti Skalici čeká generálka na jarní část soutěže. Už se těšíte na následné ostré boje o druholigové body a případný postup, nebo byste ještě raději chvilku vše ladili?

Myslím, že nebudu mluvit jenom za sebe, ale za všechny. Moc se těšíme. Protože si nepamatuji, že bych za posledních patnáct let takhle dlouhou přípravu měl. Možná někdy v dorostu. Pro mě to bylo strašně dlouhé a už s natěšením očekávám start soutěže. Protože já už ty přípravy mám čím dál tím méně rád. Raději hraji, když už o něco jde.

Byla letošní zimní příprava dlouhá, nebo spíš náročná?

Oboje. Ale spíš dlouhá. Na náročnost jsme byli zvyklí už předtím, tam se toho tolik nezměnilo. Ale hlavně nyní to bylo nějakých devět týdnů na umělce. V tom to bylo fakt náročné.

Nemrzí vás z tohoto pohledu, že jste nevyrazili na nějaké zahraniční soustředění do tepla? Byli jste jen na Slovensku.

My bychom to uvítali. Možná by to ten stereotyp rozbilo. Ale situace zkrátka byla taková, jaká byla. Na druhou stranu: kdybychom se třeba z Turecka vrátili, zase bychom šli na umělku. Takže v tom nevidím takový problém.

Proti Skalici už byste ale měli vyběhnout na přírodní trávník, ne?

Ano, mělo by to tak být. Už jsme na něm jednou byli, na začátku týdne. A nyní bychom se na něj měli dostat znovu. Už bychom měli začít pomalu chodit na přírodní trávu, abychom si na ni zvykli. Protože fotbal na umělce a na přírodní trávě, to jsou dva jiné sporty. Je to něco úplně jiného. Jinak se chová míč, jinak se pohybujete. Já jako starší hráč to vnímám dvakrát tolik. Udělám vždy o pohyb méně, než musím. Protože z toho opravdu bolí klouby a všechno možné.

„0:5? Kvalita Olomouce byla opravdu jinde“ Čtyři vítězství ze sedmi zápasů, včetně skalpů prvoligových týmů Mladé Boleslavi a Opavy. Slušnou bilancí v dosavadních zimních zápasech se mohou pochlubit fotbalisté FC Vysočina. Jenže přípravu jihlavského celku kalí i dvě vysoké porážky: s prvoligovou Sigmou Olomouc 0:5 a druholigovou Zbrojovkou Brno 0:4. „Výsledkům přípravných zápasů nepřikládám velkou váhu. Nepodceňuji je ani nepřeceňuji,“ říká obránce Lukáš Vaculík. „Příprava a liga jsou totiž dvě různé soutěže.“ Debakl 0:5 v Olomouci jej mrzí. Ale... „Myslím, že sice máme kvalitní kádr, ale nemáme dvacet, dvaadvacet kvalitních fotbalistů,“ připouští Vaculík. „Když jsme hráli zápasy na dvě rozdílné jedenáctky, nebo jsme do Olomouce jeli s dvanácti lidmi, bylo to znát.“ A soupeř toho využil. „Vyměnili na nás asi dvacet hráčů a jejich kvalita byla opravdu jinde,“ uznal Vaculík. „Nějaké šance jsme si vytvořili, výsledek mohl být třeba 3:6. Ale nevím, jestli by to vypadalo o tolik lépe než 0:5,“ dodal.

Důležitou novinkou pro jarní část bude nový hlavní trenér, Radim Kučera. Ten ve funkci nahradil Martina Svědíka, jenž v listopadu odešel do prvoligového Slovácka. Jak jej vnímáte?

Myslím, že pozitivně. I když to byla výměna vynucená, kterou jsme nechtěli, tak věřím, že to pro nás nebude oslabení. Trenér Kučera je taky vítězný typ, který s námi chce uspět. Jako každý má nějakou svoji představu, kterou se z nás snaží dostat. Ale má obrovskou výhodu, že fotbal hrál a na vysoké úrovni. Takže se dokáže vžít i do těch pocitů, co člověku běží hlavou, když je těžký trénink.

Pohledem zvenčí by se dalo říct, že i přes několik zimních odchodů se hráčský kádr podařilo udržet na kvalitní úrovni. Jste sním spokojen?

Víte, to byl náš záměr. My tímto chceme dát najevo, že se o ten postup chceme prát. Že to není takové, jak možná někdo někde píše nebo vykládá. Udělali jsme spíš jen to, co bylo nevyhnutelné. Věděli jsme, že Vlada (Levina – pozn. red.) z nějakých důvodů neudržíme. Jeho motivace by na jaře byla ještě menší než na podzim. A Štěpánkovi by v létě skončila smlouva.

A co doplnění kádru?

Myslím, že se povedlo přivést zajímavé hráče. Sám jsem zvědavý, jak nám to poklape. Protože se mi zdá, že by mančaft mohl být spíše ještě silnější než na podzim.

Asi nejvýraznější posilou je zkušený záložník Jakub Petr. Měl by se právě on stát tahounem jihlavského týmu?

Souhlasím, že je to hráč, který má nejvíce zkušeností. Ale nechtěl bych to stavět do pozice, že právě on by měl být nejzvučnější posilou. Od každého hráče, kterého jsme přivedli, čekáme, že buď zvýší produktivitu, nebo konkurenci. A tím pádem pomůže celému mančaftu. Snažili jsme se kádr doplnit tak, aby s ním byl spokojený trenér. Jsou dvě věci, které se snažíte vyslyšet: zaprvé aby hráč zapadnul do kádru. A aby se hodil trenérovi. Nemá cenu dělat jednu věc bez druhé.

V souvislosti s Jihlavou se hodně řeší ekonomická stránka. Jak je klub připraven na jaro?

Nevím, jestli prozradím něco zajímavého. Finanční situace je taková, že momentálně jsme svým způsobem stabilizovaní. Výplaty chodí, nemáme žádné závazky kromě běžných, které jsou. Žádné dlužné desetimilionové poplatky. Spíš je to naopak. Ale samozřejmě jsme závislí na tom, aby nám zaplatily všechny subjekty, které nám zaplatit mají. To si asi nebudeme nalhávat.

Už dlouho se vedou jednání o příchodu nového generálního partnera. Rýsuje se možnost, že byste ho mohli oznámit už během jarní části soutěže?

Pevně věříme, že ano. Ale jednání nejsou jednoduchá. Vedeme je neustále, začali jsme už během podzimu. Když chcete, aby vám někdo dal pět až deset milionů, tak se to asi nepodepíše během jednoho dne. Lidé si zjišťují informace, jak vše je. Každopádně jsme momentálně zase v nějaké fázi jednání a věříme, že to dopadne. Uvidíme.