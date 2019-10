Jihlavský kapitán rozhodl zápas, Sokolovu dal dva góly

O tom, jak důležité tentokrát jeho zásahy byly, není třeba polemizovat. Nejprve ve 43. minutě vyrovnával na 1:1, poté v 81. minutě dal razítko na tříbodový zisk.



„Sokolov přijel s tím, že nemá absolutně co ztratit. Šel do utkání ze zabezpečené obrany a vyšla mu první pěkná akce, kterou udělal,“ ocenil Vaculík úvodní zásah hostů ze 4. minuty. „My jsme se do toho v prvním poločase horko těžko dostávali, vázla nám kombinace. A hrozně nám pomohl vyrovnávací gól někdy pět minut před pauzou. Trošku nás uklidnil a říkali jsme si, že druhý poločas to zlomíme.“



To se skutečně povedlo. I přesto, že to rozhodně nebylo jednoduché. Jihlava sice vedla od 56. minuty 2:1, hosté však měli dost příležitostí, aby vyrovnali. Nejprve jejich radost překazilo ofsajdové postavení, později bravurní zákrok jihlavského gólmana Luďka Vejmoly.

„Ale takhle ty zápasy bývají,“ uvědomuje si Vaculík. „Ve vší úctě k nám, nejsme ještě tak dominantní, že bychom soupeři nedovolili se do šancí dostat. Sokolov má svou kvalitu a zaplať pánbůh, že ty šance nevyřešil lépe.“

Definitivní klid přinesl až druhý Vaculíkův zásah v utkání. Paradoxní je, že jihlavský kapitán během své kariéry dosud nikdy dva góly ze hry v dresu FC Vysočina nedal.

„Jednou jsem vstřelil dva Českým Budějovicím v lize, ale oba byly z penalt,“ vzpomíná na březen 2015. „A ze hry? To se mi povedlo ve druhé lize, tak v sedmnácti letech.“ To však v září 2009 v Hlučíně vystřílel výhru Žižkovu.