Chceme hrát útočněji a střílet více branek, říká jihlavský manažer

Zatímco loni Jihlava spoléhala na hráče prvoligových klubů, kteří byli na Vysočině na hostování, v tomto ročníku jde cestou vlastního kádru. Jediným hostujícím hráčem je stoper pražské Slavie Tomáš Vlček.

„Rozvíjet hráče pro jiné, to není koncepční práce, kterou chceme dělat,“ vysvětluje Lukáš Vaculík.

Zároveň také nehrozí, že se slibně rozvíjející hráč bude muset vrátit do mateřského klubu...

První sezonu jsme měli rozpočet velmi nízký, pomáhali jsme si hostováními. To nám však mělo pomoct jen po finanční stránce, abychom drželi kvalitu. Ale nebyl náš záměr pracovat tak dlouhodoběji. Náš cíl – i do budoucna – je držet devadesát procent hráčů pod smlouvou. Pracovat s nimi, rozvíjet je. V tu chvíli víte, že můžete budovat. Můžete tým připravovat i na jaro, nebo na další sezony. Jediné, co vám může změnit plány, je situace, kdy vám na někoho přijde nabídka, které neodoláte. Nebo hráč opravdu výrazně přeroste tým a budete mu chtít umožnit přestup do první ligy nebo do lepšího klubu.

Blíží se začátek zimního přestupového termínu. Tušíte v tuto chvíli, zda budete někoho prodávat?

Je tady jedna konkrétní nabídka na jednoho hráče, kde se nějakým způsobem oťukává a jedná. Ale jak to vidím já, nemyslím si, že by mělo v zimě dojít k nějakému přestupu. Hlavně: my jsme ve fázi, že nejsme nuceni dělat přestup za každou cenu. Takže to momentálně cítím tak, že kádr by měl zůstat stejný.

Zásadní otázkou byly finance. Prozradíte, jak na tom je ekonomika klubu nyní?

Řekl bych, že jsme stabilnější. Není to tak, že bychom mohli velké částky rozhazovat. Ale vždy, když něco ušetříme, snažíme se něco investovat. Nějaké plány jsou. Uvidíme, kde a jak se nám zase podaří nějaké finance najít.

Problémem bylo najít strategického partnera. Vedli jste řadu jednání. Posunula se někam?

Dlouhodobého strategického partnera, který by to s námi táhl, stále hledáme, to nezastírám. Ale zároveň musím říct, že se společností Enviropol jsme momentálně maximálně spokojení a za podporu jim velmi děkujeme. Protože nám to strašně pomáhá situaci uklidnit a stabilizovat. Máme ale rozjetá nějaká další jednání, ať s našimi akcionáři, nebo se společnostmi v regionu. Uvidíme, jak to dopadne. Jedna věc je udělat rozpočet na druhou ligu, druhá je, jestli ho budete moct na první ligu třeba o patnáct dvacet milionů zvýšit. Tak, abychom tam zase byli konkurenceschopní.

Trenér Kameník mluvil o tom, že by tým během zimy rád okysličil, přivedl dva tři nové hráče. Vyhovíte mu?

Celou sezonu vždy přemýšlím, na kterém postu by příchod nového hráče pomohl týmu. Druhá věc je, že momentálně máme v kádru 21 hráčů a 3 brankáře, všichni jsou pod smlouvou a se všemi počítáme. Takže pokud by se nestalo, že někoho prodáme, museli bychom s někým rozvázat smlouvu nebo mu najít nějaké uplatnění. Kádr není nafukovací. A trénovat s 23, 24 hráči do pole? Nejsme Sparta ani Slavia, abychom měli tak široký tým. Musíme vědět, kam přesně má nový hráč dojít a k čemu to okysličení má spět. Proto si myslím, že to může nastat nejspíš až v létě. Zároveň ale neříkám, že v zimě žádná změna nebude.

Po podzimu Jihlavě patří ve Fortuna:Národní lize desátá příčka. Nejste ani v přímém boji o postup, ani se nemusíte obávat sestupu. Jaké budou cíle pro jarní část sezony?

Řekl bych to tak, že po patnácti kolech nejsme na postupových místech. Ale někde ve skrytu duše tam pošilháváme. Na barážové pozice ztrácíme osm bodů. A druhá liga je tak vyrovnaná, že nějaká vítězná série s tím může zamotat. Když z pěti zápasů uděláte deset bodů, to znamená tři výhry a jednu remízu, můžete to stáhnout třeba na tři čtyři body. A pak by záleželo i na přímých soubojích s adepty, kteří na těchto příčkách nyní jsou.

Takže myšlenek na boj o postup se nevzdáváte?

Řeknu to jinak: budu zase chtít udělat natolik silný tým, aby se náš projev i výsledky trochu zlepšily. Už v létě jsem říkal, že chceme tým naučit vyhrávat. To ale neznamená jednou vyhrát a jednou prohrát. Když z pěti zápasů vyhrajete čtyřikrát, můžete říct, že skládáte tým tak, aby o postup mohl bojovat. Nebo spíš o horní příčky. Protože ono opravdu není jednoduché soutěž vyhrát.

Postoupit se dá ale i z druhého či třetího místa.

To máte pravdu, když Jihlava dvakrát postupovala, bylo to vždy ze druhého místa. Nyní jdou druhý a třetí tým do baráže. Jedna, ve které jsme byli, dopadla jak dopadla (Jihlava podlehla Karviné – pozn. red.). Ale myslím, že jsme byli i ligovému týmu konkurenceschopní. Kdybychom se na ta barážová místa dostali, určitě bychom si to šli rozdat jako rovný s rovným.

Na první pohled je vidět, že nejprve bude tým muset zapracovat na ofenzivě. V 15 podzimních zápasech vstřelil jen 13 branek.

Statistika je jasně daná, gólů máme hodně málo a v koncovce se musíme jednoznačně zlepšit. Během tří zimních měsíců budeme mít spoustu práce. Chceme hrát ještě útočněji a střílet více gólů.

Trenér Kameník mluvil o tom, že do šancí se hráči dostávají. Chybí klid v koncovce, lepší řešení, nebo je to o kvalitě útočících hráčů?

Neřekl bych, že je to takhle jednoduché. Ani to, že se dostáváme do šancí a jen je neproměňujeme. Některé zápasy tak možná byly, našli bychom je. Ale určitě ne všechno bylo o tom, že bychom neproměňovali šance. Kdybychom v každém zápase měli šest sedm šancí, můžete říct, že je to i nekvalitou hráčů. Ale když je to o jedné dvou, tak je to o tom, jestli to tam padne, nebo ne. My zkrátka musíme zlepšit chování na posledních třiceti metrech od brány. Chování hráčů musí být trošku jiné. Potřebujeme jim dopřát více klidu, naučit je možná větší kreativitě. Spojené je to s tím, že když je budete podporovat, trénovat, je větší pravděpodobnost, že se v těch situacích budou chovat lépe. A do budoucna by pak měli šance lépe proměňovat.