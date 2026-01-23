Turnaj pro školáky má význam, děti potřebují motivaci ke sportu, říká Provod

Lenka D. Jančarová
  11:26
Když se fotbalista Lukáš Provod rozhodoval jako malý kluk, kterému sportu se bude věnovat, neměl to vůbec jednoduché. Jako dítě ze sportovní rodiny si vyzkoušel téměř všechno. Nakonec zvítězil fotbal. Hráč Slavie se teď tak trochu vrací do dětství a je letos patronem největšího tuzemského fotbalového turnaje McDonald’s Cup pro žáky a žákyně prvního stupně základních škol.
Lukáš Provod na tiskové konferenci v rámci fotbalového mistrovství Evropy.

Lukáš Provod na tiskové konferenci v rámci fotbalového mistrovství Evropy. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Český záložník Lukáš Provod během utkání s Tureckem.
Lukáš Provod se zlobí v utkání s Chorvatskem.
Emotivní záložník Slavie Lukáš Provod po vítězství nad Spartou
Lukáš Provod vyhrál hlavičkový souboj s Michalem Bílkem.
14 fotografií

Jste nový patron McDonald’s Cupu pro rok 2026. Proč jste se rozhodl do toho jít?
Šel jsem do toho, protože jsem McDonald’s Cup sám hrál jako malý a považuju to za skvělý projekt. Je fantastické, že vede děti ke sportu a když jsem byl ve škole, tak jsme se na to těšili. Takže i díky vlastní zkušenosti jsem do toho šel.

Je dětský sport něco, co vás zajímá i do budoucna?
Těžko říct, sám ještě nevím, jestli zůstanu u fotbalu. Ale určitě mi přijde záslužné, že někdo v dnešní době vede dětí ke sportu a zvlášť k fotbalu. Myšlenka za tím je z mého pohledu skvělá.

Myslíte si, že je v dnešní době náročné motivovat děti ke sportu?
Určitě, je to výzva. Rozptýlení je teď větší, hodně se mluví o sociálních sítích a obecně online světě. Sám to budu brzo řešit s dcerou, i když je zatím ještě malá, ale určitě mě to čeká. Obecně to bylo dřív jasnější, že děti prostě sportují, ale dneska je těch možností tolik. Proto mají takové projekty velký význam.

Kdo by měl děti motivovat? Rodiče?
Určitě by to mělo začínat v rodině, ale každý nemá takové štěstí. Nás s bráchou vedli rodiče od malička ke sportu a dělali jsme opravdu všechny možné sporty. Určitě to dá člověku do budoucna hodně věcí, hlavně co se týče charakteru a fungování v týmu. Mně osobně to extrémně formovalo a jsem moc vděčný rodičům, že mě ke sportu vedli. Celé je to o nějaké edukaci a podpoře nejenom dětí, ale i rodičů ohledně benefitů, které sport do života přináší.

Lukáš Provod slaví svůj gól do sítě Teplic.

Sport je velkou součástí vašeho života už od dětství.
Ano, oba rodiče mám sportovce. Od mala jsme jezdili na běžkách, na snowboardu nebo na lyžích. V létě potom všechny možné míčové hry. Vyzkoušeli jsme s bráchou všechny sporty, rodiče se nás snažili naučit všechno a myslím si, že z toho oba těžíme dodnes.

Proč jste si vybral fotbal?
Byla to asi celkem náhoda. Máma je volejbalistka, táta jezdil závodně na koloběžce a brácha běhal na lyžích. Asi až do 13 let jsem trénoval na běžkách, když jsem v zimě nedělal fotbal. Máma se mě v asi šesti zeptala, jestli nechci hrát fotbal, šel jsem do toho a chytlo mě to. Moje rozhodnutí potom ovlivnilo bráchovo rozhodnutí, který taky pořád hraje aktivně fotbal.

Každý ale nemá to štěstí na sportovní rodinu, jak už jste zmínil.
Tam je nutné, aby v tomhle směru fungovala škola a projekty jako je McDonald’s Cup. Když to někoho přivede k tomu, že si jde potom zahrát fotbal a chytne ho to, tak je to super. A dává to smysl.

Často říkáte, že je fotbal pomíjivý a myslíte na budoucnost. To jste se taky naučil doma?
Určitě to vychází z rodiny, protože nás s bratrem rodiče vedli ke studiu a vzdělání. Máma vždycky říkala, že fotbal tady pro mě nebude věčně, a navíc se může kdykoliv cokoliv stát po fyzické stránce. To se mi i potvrdilo, protože jsem měl vážné zranění kolene. To bylo připomenutí, že to nemusí být napořád. Myslím si, že je pomíjivý, i když hrajeme hodně zápasů a lidem to dělá radost. Pořád si asi lidi pamatují, že jsme loni vyhráli titul, ale myslím si, že teď už to nikoho nezajímá. Musíme zase bojovat o to, abychom ten titul udělali znova a další rok to stejné. Je to pořád dokola. Všechno to běží rychle a v takovém množství a intenzitě se to nedá vydržet dlouho.

Nejdražší fotbalisté ligy: překvapivý lídr i dominance Slavie. A kdo nejvíc vylétl?

Chystáte se ještě studovat?
Spíš se snažím o celkový seberozvoj. Už se asi ale nechystám studovat klasickou vysokou školu. UEFA nebo FIFA dělá nějaké kurzy na rozvoj fotbalistů ve smyslu sportovního managementu a podobných věcí. Je možné to dělat online a člověk nemusí nikam cestovat.

Co teď čtete?
No s malou už na to nemám tolik času, chtěl bych číst víc. Teď jsem dočetl takovou encyklopedii Stephana Curryho, což je americký basketbalista. Je to v angličtině, tak jsem trochu potrénoval. A teď mám rozečteného Tomáše Součka, kde jsem měl tu čest podílet se na jedné z kapitol. To můžu každému doporučit.

Nedávno jste představil limitovanou kolekci oblečení na podporu dětí z Nadačního fondu Slavie. Jaké to bylo pracovat na něčem takovém?
Super, moc mě to bavilo. Bylo to úplně něco jiného než fotbal, takové vystoupení ze stereotypu. Byla to skvělá myšlenka a vlastně to tak i dopadlo. Okolí a fanoušci na to zareagovali velice pozitivně, takže jsem měl velkou radost. Bylo to rozdělené na dvě části, kdy jedna byla limitovaná kolekce bund a všechny už jsou vyprodané. Druhá část jsou mikiny a trička, které jsou v prodeji. Veškerý výtěžek z bund šel na konkrétní příběhy dětí, které jsme v rámci nadačního fondu vybrali. A z mikin a triček půjdou přímo na nadační fond desítky procent.

Lukáš Provod představil svou kolekci Difference
Lukáš Provod nafotil kolekci Difference spolu s manželkou Petrou a spoluhráči...

Jakou částku jste vybral z bund?
Celkem milion a půl. Ono se to pořád ještě mění, nemám přesné číslo. Původně jsme slibovali 500 tisíc a ve finále to byl trojnásobek. V rámci toho bude ještě beseda, všichni ti, kteří si bundu zakoupili, můžou dorazit na stadion. A budeme předávat peníze konkrétním rodinám.

Plánujete do budoucna něco podobného?
Mám už asi pět dalších konceptů v telefonu, které bych rád realizoval. Ale jenom kolekce trvala třeba půl roku. Určitě to není poslední charitativní věc, kterou jsem dělal.

Ale vyloženě vlastní značku oblečení mimo charitativní činnost neplánujete?
Ne, to určitě ne. Jestli něco, tak to bude vždycky spojené s charitou. Nechci si na tom dělat nějaký byznys.

Vy si moc nepotrpíte na luxus, co?
Ne, nedává mi smysl investovat peníze třeba do drahého oblečení. Zase to vychází z rodiny, táta je ekonomický ředitel firmy. Proto jsem šel i na ekonomku, bavila mě matika a management. Navíc je to ideální škola pro fotbalistu, neumím si představit třeba studium medicíny.

Pořád si vedete tu excelovou tabulku o všech vašich příjmech od začátku fotbalové kariéry?
Ano, vedu, máte správné informace. Snažím se nabourávat stereotypní představu o fotbalistech. Určitě bych nerad, aby lidi škatulkovali fotbalisty do jednoho pytle. Na druhou stranu to není nějaká moje motivace, ale spíš osobní přesvědčení.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Hradec Králové B vs. Liberec BFotbal - - 23. 1. 2026:Hradec Králové B vs. Liberec B //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • 400.00
  • 600.00
Liberec vs. Montréal CFFotbal - - 23. 1. 2026:Liberec vs. Montréal CF //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.68
  • 3.74
  • 3.98
Ried vs. Č. BudějoviceFotbal - - 23. 1. 2026:Ried vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
23. 1. 12:00
  • 1.35
  • 4.77
  • 5.91
Kratovo vs. SlováckoFotbal - - 23. 1. 2026:Kratovo vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
23. 1. 13:00
  • 6.13
  • 4.28
  • 1.39
Hertha Wels vs. TáborskoFotbal - - 23. 1. 2026:Hertha Wels vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
23. 1. 14:00
  • 2.92
  • 3.54
  • 2.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Turnaj pro školáky má význam, děti potřebují motivaci ke sportu, říká Provod

Lukáš Provod na tiskové konferenci v rámci fotbalového mistrovství Evropy.

Když se fotbalista Lukáš Provod rozhodoval jako malý kluk, kterému sportu se bude věnovat, neměl to vůbec jednoduché. Jako dítě ze sportovní rodiny si vyzkoušel téměř všechno. Nakonec zvítězil...

23. ledna 2026  11:26

Trofej mistrům světa předá očekávané duo, po boku Infantina bude Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Trofej pro vítěze letošního fotbalového mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě bude předávat americký prezident Donald Trump. Společně s ním se úkolu zhostí šéf FIFA Gianni Infantino, který to...

23. ledna 2026  10:14

Šulc přihrál v Evropské lize na vítězný gól Lyonu, Horníček udržel další nulu

Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.

Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc. Osmnáct bodů a jisté...

22. ledna 2026  21:20,  aktualizováno  23:36

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

22. ledna 2026  17:47,  aktualizováno  22:55

Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ

Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.

Byl u obou gólů zápasu. Pokaždé na jiné straně. Plzeňský záložník Lukáš Červ už v šesté minutě duelu Evropské ligy proti Portu báječně napálil míč z dvaceti metrů, nádherná rána zaplula do sítě a...

22. ledna 2026  22:30

Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou sedm zápasů v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali tři bezbrankové souboje proti Fenerbahce, Freiburgu a...

27. listopadu 2025  22:45,  aktualizováno  22. 1. 21:14

Sparta ve druhém zápase porazila Legii, Baník v generálce na ligu neuspěl

Sparťanský útočník Albion Rrahmani v přípravném utkání v Marbelle proti Malmö.

Sparťanští fotbalisté za sebou mají druhý a třetí zápas na na soustředění ve španělské Marbelle. V obou vyzvali polskou Legii Varšava, kterou potkali na podzim v Konferenční lize. Nejprve s ní uhráli...

22. ledna 2026  10:55,  aktualizováno  17:59

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

22. ledna 2026  17:20

Čvančara bude na jaře hostovat v Celtiku. Je to pro mě čest, říká český útočník

Tomáš Čvančara v dresu Celtiku.

Další šanci prosadit se v Německu zatím nedostane. Český fotbalový útočník Tomáš Čvančara, jenž patří Mönchengladbachu, stráví jarní část sezony na hostování v Celtiku Glasgow. Součástí dohody je i...

22. ledna 2026  14:31,  aktualizováno  16:41

Nešlo stíhat vše. Trunda o rozdělení pozice sportovního ředitele i rozpočtu fotbalu

Předseda FAČR David Trunda na mimořádné tiskové konferenci k odvolání trenéra...

Dříve na fotbalové asociaci působil v roli technického ředitele Erich Brabec. Nově jeho kompetence po rozsáhlém výběrovém řízení přebírají kandidáti dva. „Dlouho jsme přemýšleli, jak to nastavit,...

22. ledna 2026  16:30

Odmítl Chelsea, řádí v Barceloně. Fermín, Flickův dobrý voják, jehož čísla ohromí

Radost barcelonského Fermína Lópeze po gólu v utkání se Slavií.

Měli jste slyšet, jak jeho další vydařený večer prožíval jeden ze španělských reportérů na novinářské tribuně. I v huňaté šále a šedivé čepici se dlouhé minuty kroutil zimou. Ale jakmile Fermín...

22. ledna 2026  16:02

Sportovním ředitelem FAČR se stal Křeček, manažerem rozvoje mládeže Janoušek

Český kouč Aleš Křeček

Český fotbal má nového sportovního ředitele. Stal se jím Aleš Křeček, dosavadní trenér reprezentace do 20 let. Manažerem rozvoje mládeže je nově Petr Janoušek, jenž působil ve fotbalové asociaci v...

22. ledna 2026  13:57,  aktualizováno  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.