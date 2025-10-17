Lídr Táborska i střelců. Nečekali jsme, že budeme prohánět Zbrojovku, říká Matějka

Když v Táboře v létě hledali gólového útočníka do druholigového týmu, asi nemohli vybrat lépe. Lukáš Matějka znovu potvrzuje, že je na něj spoleh a branky střílí pravidelně. V dosavadních dvanácti zápasech jich nasázel devět a vede tabulku střelců soutěže. „Góly se ode mne čekají. Mám rád, když je na mně zodpovědnost,“ tvrdí 27letý forvard. I díky němu je Táborsko jen o skóre druhé.
Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Vám i týmu se daří. Takhle jste si start v novém angažmá představoval?
Určitě ano. S úvodem sezony musíme být spokojení. Asi jsme ani nečekali, že budeme takhle prohánět první Zbrojovku Brno. Ale všechno si sedlo, tým funguje a na hřišti si vyhovíme. Vytvořili jsme si dobrou partu a vše do sebe zapadá. V týmu je dost starších kluků, kteří mají s druhou ligou zkušenosti. Mně se střelecky daří, za což jsem rád.

Čím to je, že vám tam góly tak padají?
Člověk se po čas kariéry snaží přijít na to, proč to tak je. Většinou nedělám nic jinak, dávám fotbalu maximum, ale je to i souhra okolností. Hlavně musí fungovat tým. Ve všech sezonách, kdy jsem dával víc gólů, tak dobře šlapal celý mančaft. Bylo to tak i v Dukle nebo v Ústí, kde jsem střílel góly. Musí se to sejít, pak roste i moje sebevědomí.

Zatím platí statistika, že když dáte gól, tým vyhraje.
Vážně? Tak to jsem ani nevěděl. Ale tím lépe. Když dám gól a vyhrajeme, tak to je pro mě nejlepší den.

Táborsko ve druhé lize nahání Zbrojovku, žižkovskou obranu pokořilo šestkrát

Čekáte, že si na vás obrany soupeře nyní budou dávat ještě větší pozor?
Asi budu mít na zádech terč, protože se mi povedly poslední dva zápasy. Ale góly se ode mne čekaly už dřív, v soutěži už patřím mezi ty zkušenější. Takže jsem byl na pozornost zvyklý.

Příbrami jste dal hattrick, naposledy Žižkovu dva góly. Nemrzí vás, že nastala zrovna reprezentační přestávka?
S přítelkyní jsme se o tom doma bavili, že je škoda, že zrovna přišla pauza. Třeba bych v gólové sérii pokračoval. Ale jestli mám formu, tak mi snad o týden déle vydrží. Hlavně abychom dohráli podzim co nejlépe. Ideálně vyhrát všechny čtyři zápasy.

Cítíte, že Táborsko soupeři berou jako spolufavorita na postup?
To nevím. Ale spíš my uvnitř týmu cítíme, že máme sílu. Byla by škoda polevit. Myslím, že můžeme porazit každého. Držíme si úspěšnou šňůru, bodově jsme na tom dobře. Bylo by trochu hloupé si nemyslet, že na to máme.

Nestane se vám naopak, že byste něco nebo někoho podcenili?
Troufnu si říct, že ne. Máme v týmu dost zkušených hráčů. Kabina je zdravá. Kdyby někdo něco vypustil, tak hned zareagujeme. Nikdo si to ani nedovolí. Myslím, že víme, kdy si můžeme trochu ulevit a kdy je třeba makat.

Vážíte si 28 bodů z 12 zápasů o to víc, když je druhá liga každý rok kvalitnější a velmi vyrovnaná?
Ano. Ve druhé lize jsem toho zažil už dost. Je to vyrovnané. I když hraje první s posledním, tak není vůbec jisté, že favorit vyhraje. Často rozhoduje jedna chyba, nějaký detail. Stačí se podívat na Kroměříž. Měla devět kol a nula bodů, pak porazila Budějovice a Opavu a najednou je zpátky.

Ve druhé lize jste stabilním střelcem, ale o soutěž výš jste se nikdy pořádně neprosadil. Věříte ještě v další šanci?
Ambice mám pořád vysoké. Pro mě je důležité, aby se vždy dařilo mužstvu. Góly jsou můj úkol a cítím se dobře, když mám zodpovědnost. V Táborsku se mi líbí a uvidíme, jak to bude dál. Fotbal je krásný i krutý, když vás může rychle vystřelit nahoru i dolů. Je mi sedmadvacet, to obzvlášť na útočníka není tolik. Budu se snažit, abych dával góly dál, pomáhal týmu, a dál se uvidí.

Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Je skok mezi první a druhou ligou opravdu tak velký?
Ano, hlavně v síle kádrů. Nedávno v poháru s Karvinou jsme viděli, že rozdíl tam je, i když jsme nehráli v klasickém složení (prohra 1:6, pozn. red.). Ale kdyby si to naše základní jedenáctka rozdala s některým z ligových týmů, tak to tak jednoznačné nebude. Sám jsem první ligu hrál, tak vím, že to změna není zase taková. Máte akorát na všechno méně času, rychlost je vyšší, hráči techničtější. Druhá liga je spíš soubojová, hodně fyzická. Také nedostanu nic zadarmo.

Víte, co musíte hlavně zlepšit, abyste mohl hrát první ligu stabilně?
Přesně takhle jednu věc neřeknu. Když jsem hrál naposledy ligu na Dukle, tak si myslím, že moje výkony špatné nebyly. Obstál jsem. Ale jde také o tým. Nám se moc nedařilo, spíš jsme prohrávali. To pak jeden zápas hrajete v základu, prohraje se a jdete na lavičku. Potřeboval bych i kus štěstí, abych trefil tým a období, kdy se bude dařit. To mě pak může vystřelit nahoru.





