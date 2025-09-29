Táborsko po konci druholigové sezony ještě nikdy nemělo nejlepšího střelce soutěže. „Třeba budu první! Góly jsou samozřejmě moje motivace, teď jsem se pár zápasů neprosadil, takže jsem rád, že to tam napadalo. Ale jakkoliv je to krásné, je to zásluha celého týmu. Všichni jsme fungovali dobře, branky jsou pak na mně, nicméně každý podal dobrý výkon,“ zářil Matějka po utkání do kamer České televize.
Sedmadvacetiletý útočník otevřel skóre už ve druhé minutě, kdy se prosadil hlavičkou. O dalších 10 minut později se Matějka trefil po rohovém kopu znovu a krátce po přestávce dokonal hattrick. Táborsko v druhé lize pošesté za sebou bodovalo, naopak nováček soutěže z Příbrami po pěti kolech prohrál a ve vyrovnané tabulce je desátý.
Jihočeši v dalším kole přivítají na domácím hřišti pátou Viktorii Žižkov, Příbramští zajíždí na půdu Českých Budějovic.
2. Matějka
12. Matějka
53. Matějka
Melichar – Svoboda, Faye (46. Nghabo), Ejedegba, Jakub Urbanec – Švestka, Kissiedou (82. Kop) – Antwi (66. Hašek), Málek, Vott (46. Vrána) – Jakub Řezníček (C) (66. Šmiga).
Pastornický – Plachý (87. Polyák), Havel, P. Novák (C), Heppner – Bláha, Hora – Barac (80. Varačka), Kateřiňák, Buryán (67. Djordjić) – Matějka (80. Yahaya).
Bleha – Planeta.
Šťovíček – Zeronik, F. Rataj, Nikl, Hák.
63. Matějka
Rozhodčí: Pavel Orel. Asistenti: Matěj Cichra, Václav Ježek. Delegát: Jan Filip
Počet diváků: 580