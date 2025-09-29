Matějka hattrickem sestřelil Příbram a dotáhl Táborsko ke Zbrojovce

Druhá fotbalová liga má nového nejlepšího střelce. Do čela tabulky se v pondělí stylově posunul útočník Táborska Lukáš Matějka, který v dohrávce jedenáctého kola sestřelil hattrickem domácí Příbram. Jihočeši tak poskočili na druhé místo tabulky a bodově se opět dotáhli na vedoucí Zbrojovku Brno. Oproti lídrovi soutěže nicméně odehrálo Táborsko o zápas navíc.

Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Táborsko po konci druholigové sezony ještě nikdy nemělo nejlepšího střelce soutěže. „Třeba budu první! Góly jsou samozřejmě moje motivace, teď jsem se pár zápasů neprosadil, takže jsem rád, že to tam napadalo. Ale jakkoliv je to krásné, je to zásluha celého týmu. Všichni jsme fungovali dobře, branky jsou pak na mně, nicméně každý podal dobrý výkon,“ zářil Matějka po utkání do kamer České televize.

Sedmadvacetiletý útočník otevřel skóre už ve druhé minutě, kdy se prosadil hlavičkou. O dalších 10 minut později se Matějka trefil po rohovém kopu znovu a krátce po přestávce dokonal hattrick. Táborsko v druhé lize pošesté za sebou bodovalo, naopak nováček soutěže z Příbrami po pěti kolech prohrál a ve vyrovnané tabulce je desátý.

Jihočeši v dalším kole přivítají na domácím hřišti pátou Viktorii Žižkov, Příbramští zajíždí na půdu Českých Budějovic.

Chance Národní Liga
11. kolo 29. 9. 2025 17:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
2. Matějka
12. Matějka
53. Matějka
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Faye (46. Nghabo), Ejedegba, Jakub Urbanec – Švestka, Kissiedou (82. Kop) – Antwi (66. Hašek), Málek, Vott (46. Vrána) – Jakub Řezníček (C) (66. Šmiga).
Sestavy:
Pastornický – Plachý (87. Polyák), Havel, P. Novák (C), Heppner – Bláha, Hora – Barac (80. Varačka), Kateřiňák, Buryán (67. Djordjić) – Matějka (80. Yahaya).
Náhradníci:
Bleha – Planeta.
Náhradníci:
Šťovíček – Zeronik, F. Rataj, Nikl, Hák.
Žluté karty:
Žluté karty:
63. Matějka

Rozhodčí: Pavel Orel. Asistenti: Matěj Cichra, Václav Ježek. Delegát: Jan Filip

Počet diváků: 580

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 10 8 1 1 26:10 25
2. FC SILON TáborskoTáborsko 11 8 1 2 21:10 25
3. Slezský FC OpavaOpava 10 6 4 0 18:6 22
4. SK Artis BrnoArtis Brno 11 6 3 2 17:12 21
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 11 6 2 3 16:12 20
6. FC Baník Ostrava BOstrava B 11 5 3 3 20:13 18
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 11 5 2 4 20:16 17
8. SK Slavia Praha BSlavia B 11 5 1 5 21:12 16
9. 1. SK ProstějovProstějov 11 4 2 5 13:15 14
10. FK PříbramPříbram 10 4 1 5 11:18 13
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 11 3 3 5 13:14 12
12. MFK ChrudimChrudim 11 2 5 4 13:20 11
13. AC Sparta Praha BSparta B 10 3 0 7 6:22 9
14. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 11 2 2 7 9:22 8
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 11 1 4 6 11:17 7
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 11 1 0 10 9:25 3

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

