Chci být gólový hráč od začátku, říká brněnský kapitán i žolík Magera

Fotbal

Dalších 16 fotografií v galerii Brněnský Lukáš Magera vede míč během přípravného zápasu proti Vyškovu. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

dnes 8:06

Skoro měsíc na druholigovém trávníku chyběl. Ovšem jen chvíli poté, co na něj znovu naskočil, Lukáš Magera názorně předvedl, jakého v něm má Zbrojovka zabijáka. „Jak jsem byl mladý, tak jsem hrával dobře nohejbal. Sedlo mi to z jedné na placku a zapadlo to tam,“ líčil fotbalový útočník svůj exkluzivní volej, kterým jistil sobotní vítězství 2:0 nad Líšní.

A stejně jako se díky němu postavil na nohy celý brněnský soubor, by v týmové hierarchii mohl znovu povýšit i sám Magera. POHLED: Brněnské procitání. Víc v derby Zbrojovka chtít nemohla Loni nepostradatelný snajpr a zároveň kapitán totiž po srpnovém příchodu dalšího „hroťáka“, Jana Pázlera, proseděl dva druholigové duely po sobě na lavičce a naposledy vlétl do hry až jako střídající trumf. „Šel jsem tam na rohový kop a trenér mi řekl, ať dám gól. Snad nebude naštvaný, že jsem ho dal až o chvíli později,“ vtipkoval Magera. Už vážnějším tónem následně dodal: „Každý střídající hráč jde na hřiště s tím, že chce pomoct mužstvu. V obranné fázi se standardkami a v útoku přihrát na gól nebo ho dát. To se mi povedlo splnit.“ Podobnou roli měl mít už v předchozím duelu v Třinci, tam se však Zbrojovka soužila natolik, že trenér potřeboval přednostně nasadit jiné muže. Proti Líšni už střelecký faktor Magera zafungoval a třetím zásahem v sezoně se stal nejlepším střelcem mužstva. Stane se znovu i členem základní jedenáctky? „Pozici má pořád stejnou. Je to jeden z kapitánů týmu a budou zápasy, kdy bude hrát od začátku, i takové, kdy naskočí jako střídající žolík,“ sdělil brněnský kouč Pavel Šustr. „Tím, že přišel Honza Pázler, se pro něj zvýšila konkurence, ale to určitě ničemu neuškodí. Lukáš to tak bere. Troufnu si říct, že spolu máme nadstandardní vztah, a věřím, že naše spolupráce bude fungovat i dál.“ Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Ostatně sobotní scénář byl pro Zbrojovku ideální: trefil se jak Pázler, tak Magera. „Lukáš taky pomohl hře samotné. Balony, které jsme předtím ztráceli, dokázal sklepnout a rozehrát,“ ocenil Šustr. Sám šestatřicetiletý kanonýr však má jasné přání: „Chci být gólový hráč v základní sestavě.“ Může hrát spolu s Pázlerem zároveň? „Proč ne. Na jaře hrál Lukáš vedle Michala Škody, což bylo podobné. Ale je pravda, že tam jsme hráli ‚tak dobře‘, že i když jsme měli dva ne tolik pohyblivé útočníky, tak to hře nevadilo. Je otázka, kdy se dostaneme do stejného stavu,“ říká Šustr.