Magerova osobní mise. Tichý kapitán vystřílel Zbrojovce baráž

Útočník Lukáš Magera ve 31. minutě sobotního zápasu Brna s Třincem dorazil zblízka míč do sítě, rozpřáhl své dlouhé ruce a běžel se radovat.

V klubovém hodnocení se 12. brankou v sezoně vrátil na první místo tabulky střelců a jako jeden z hlavních vůdců týmu mohl spokojeně konstatovat: „Dal jsem gól, máme tři body, máme třetí místo a popereme se o první ligu. Takže super.“

Magera gólově končí sezonu tak, jak ji v Brně začal. Období mezi tím se však dá nazvat všelijak, jen ne jako snadné či bezproblémové.

„Přišel jsem do Zbrojovky s tím, že chci pomoct Brnu k postupu. Začátek se mi podařil gólově, ale výsledky dobré nebyly. Ke konci jsem se zase nemohl trefit, ale výsledky byly dobré. Byl jsem rád, že máme body, ale mrzelo mě, že nepomáhám mužstvu střelecky tak, jak bych chtěl,“ drbal si zkušený útočník bradu.

První nepříjemný moment pro něho přišel hned v 6. kole. V Prostějově sice dal gól, tak jako do té doby v každém utkání, ale pár dalších šancí spálil, v 90. minutě přišla porážka a v reakci na ni odvolání trenéra Romana Pivarníka.

„Jsem strašně naštvaný. Takhle se za Brno hrát nedá. Všichni si musíme sáhnout do svědomí, protože my chceme hrát o postup, ale takhle budeme hrát o střed tabulky,“ mračil se tehdy Magera na chodbě před brněnskou šatnou.

Jako člen nejužšího „jádra zkušených“ v kádru Zbrojovky si kritiku mohl dovolit, přitom paradoxně velkým řečníkem není. Na proslovy jsou v kabině jiní.

„Nejvíc je slyšet Pavel Eismann, potom Holub (Petr Pavlík) a Megy (Magera). Ti to táhnou,“ označil pilíře mužstva zimní nováček Šimon Šumbera. „Pavlas je srdcař, chodil nás podporovat i během svého zranění. Nosí nám svačinu z obchodu, když má peníze navíc, fandí nám. Celkově je dobré, že i když je mančaft z velké části hodně mladý, nikdo se k nikomu nechová povýšeně,“ ocenil Šumbera.

To přesně je i Magerova cesta. V odlehčené náladě po výhře, završující cestu do baráže, to potvrdil. Když dostal otázku na to, kolikrát jako kapitán musel během sezony zvednout v kabině hlas, pokud se nepracovalo tak, jak mělo, mezi zasvěcenými to pobaveně zašumělo.

„Já bohužel takový typ nejsem, abych po klucích řval. To spíš trenér. Žádný takový moment tedy nebyl. Většinou jsme si stejně všechno vyříkali hned po zápase. Zkušených jako já je nás tam víc,“ pokrčil rameny.

Sám si navíc prošel krušným obdobím. V 19. kole v Českých Budějovicích zahodil penaltu, místo zvýšení na 3:1 trefil jen tyč, Dynamo vzápětí vyrovnalo a nakonec vyhrálo 3:2. Do trháku (a nakonec k přímému postupu) šli Jihočeši, Zbrojovka schytala pořádnou facku.

„Nesl jsem to těžce. Měl jsem to v hlavě celý týden, protože to byl rozhodující moment celého zápasu. Nemrzelo mě to jen kvůli sobě, ale také kvůli fanouškům a týmu. Dost jsem mu dlužil,“ přiznal otevřeně Magera.

To už byl ve Zbrojovce kapitánem, pásku převzal na podzim s Šustrovým nástupem na post trenéra. Po Budějovicích ji ale musel předat. Ne jako trest za neproměněný pokutový kop, ale kvůli tomu, že následující utkání začal na lavičce. Na tom se podepsaly starosti v rodině, taky kvůli nim šel na trávník až ve druhém poločase.

Jihlavský Josef Urblík (vlevo) se chystá zpracovat míč s brněnským Lukášem Magerou na zádech.

Záměr vyšel, derby s Prostějovem „žolík“ Magera rozhodl. Na lavičce však začínal častěji. „Každý chce hrát, to je samozřejmé. Musím makat, abych si místo v sestavě zase vybojoval zpět. Za odehrané ligové zápasy na kontě ho tady trenér nikomu nedá,“ řekl sebekriticky. Poradil si s tímto i s osmizápasovou pauzou, kdy se nedokázal trefit do sítě. Ukončil ji o víkendu.

„Určitě ze mě dost tíhy spadlo,“ přiznal po Třinci. „Potřebovali jsme vyhrávat, i ta zodpovědnost mě jako kapitána byla větší. Ale mužstvo šlapalo a fungovalo to, tak jsem byl spokojený,“ pravil.

Jako bonusu se ale nakonec i kýženého gólu dočkal. A i díky tomu, jak Magera coby „tichý kapitán“ svoji osobní misi zvládl, se teď Zbrojovka může chystat na baráž.