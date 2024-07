Endl do Karviné, mladý útočník na Slovensko. Zbrojovka přišla o talenty

Dá se říct, že Zbrojovka svůj talent mírně přešlechtila. O Endlově odchodu se mluvilo již před rokem, kdy si Brňané za nyní 21letého obránce říkali o půl milionu eur. Po nevydařené sezoně celého klubu je jeho cenovka jistě nižší.

Endl v Brně zazářil už na jaře 2019, kdy se s týmem dostal do první ligy a sbíral v ní pravidelně starty. V elitní soutěži nastoupil 27krát včetně baráže, k tomu přidal 52 zápasů ve druhé lize. „Chtěl bych poděkovat Brnu za to, že jsem se tu z žákovské kategorie dostal až do profesionálního fotbalu a reprezentačních výběrů. Strávil jsem v klubu sedm let, což už je kus života. Rád bych poděkoval také fanouškům, že nás podporovali i v obdobích, kdy se nedařilo,“ prohlásil Endl po přestupu pro klubový web.

Zbrojovka se s odchovancem neloučí lehce, podle sportovního manažera Zdeňka Psotky se dlouho snažila hráče přemluvit. „Nabízeli jsme mu lepší podmínky smlouvy, do jednání se vložili osobně i oba majitelé Václav Bartoněk a Libor Zábranský. Snažili jsme se projevit maximální zájem, aby zůstal. I jsme snad zdařile hráli na notu Lukášova patriotství, co se týče Brna, přesto se rozhodl pro odchod,“ popsal manažer.

„Chtěli jsme alespoň, aby zde dokončil smlouvu, kterou měl ještě na rok, ale to už Lukáš nechtěl. Přišly tři nabídky, Karviná nabídla nejlepší protihodnotu a Lukáš tedy i přes naši veškerou snahu odchází,“ dodal Psotka.

Sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka (vlevo) v rozhovoru s Liborem Zábranským (květen 2024)

Vytáhlý hráč, schopný naskočit i na pozici defenzivního štítu, v poslední sezoně nezářil. Stejně jako celý tým hledal formu a byl u několika tristních momentů defenzivy Zbrojovky. Lákadlem v Karviné je pro něj zřejmě i tamní kouč Martin Hyský, který s oblibou pracuje s mladšími hráči a Endla si u klubového vedení vyprosil.

„Lukáš Endl patří ke generaci velmi nadějných českých stoperů, spojuje v sobě výborné fyzické dispozice s velmi dobrou technikou a skvělým fotbalovým myšlením. V Karviné ho čeká realizační tým, který chce a umí pracovat s talentovanými hráči. Trenér Martin Hyský o Lukáše enormně stál, v dresu nového týmu dostane velký prostor. Pevně věřím, že naplní svůj vysoký potenciál,“ komentoval pro web Karviné přestup agent Viktor Kolář z agentury Sport Invest, pod kterou Endl patří.

Juritkův otec žádal moc, vysvětluje Psotka

Už před týdnem přišla Zbrojovka i o další mladý příslib. Devatenáctiletý útočník Peter Juritka dostával na jaře pod koučem Lukášem Křížem zápas od zápasu větší porci minut, zapsal i první branku v profesionální soutěži, přesto jej Zbrojovka v týmu neudržela a slovenský mládežnický reprezentant raději vyslyšel volání Podbrezové. Tedy šestého týmu uplynulé nejvyšší slovenské soutěže, v jehož dresu už se dokonce proti Zbrojovce trefil v nedávném přípravném utkání.

Momentka z druholigového zápasu Vyškova (v bílém) proti Zbrojovce Brno. Z gólu se radují hráči Brna. (20. dubna 2024)

„Asi osmkrát jsme mu nabízeli prodloužení smlouvy, kdy jsme vycházeli vstříc požadavkům Peterova táty, který za něj jednal. Nakonec už byly požadavky pro nás nepřijatelné a Peter si vybral, že zakotví někde jinde,“ přiblížil důvod odchodu útočníka Psotka.

Kariérní posun hledá mimo Zbrojovku také nejlepší střelec jejího rezervního týmu v uplynulé sezoně Ota Kohoutek. Místo boje o sestavu druholigového mužstva upřednostnil 21letý útočník odchod do Nizozemska, kde bude kromě hraní fotbalu také studovat. „Udělal přijímací zkoušky, mohl tam jít už během jara, ale odešel až nyní,“ upřesnil Psotka.

Zároveň upozorňuje, že Zbrojovka prochází celkovou obměnou. „Neskončili jen mladíci. Odešli Berkovec, Fousek a další hráči, jiní zase přišli,“ říká Psotka s tím, že brněnský klub má k dispozici i další naděje z vlastní líhně. „Máme Švancaru, Poláka, Večeřu. Pokračují Jambor či Hamza,“ vyjmenovává.

Před startem nového ročníku čeká Zbrojovku tuto sobotu generálka proti slovenskému Púchovu, kterou odehraje na jeho hřišti.