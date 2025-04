„Jsou to nesmysly. Do léta mě platí můj bývalý rumunský klub,“ říká Droppa, který se po 11 sezonách strávených v zahraničí vrátil domů do Uherského Hradiště.

Končit s aktivní kariérou v 35 letech se mu ale ještě nechtělo, tak si ji prodlužuje v MSFL. Zkušenosti ze zahraničí a pět cizích jazyků by jednou rád uplatnil třeba jako agent nebo skaut.

Měl byste ještě na první ligu?

Netvrdím, že bych odehrál všechny zápasy v základní sestavě, ale v menším ligovém klubu bych se neztratil. Beru to však reálně. Mám svůj věk a už jsem neměl motivaci se o to prát.

Ozval se někdo?

S nikým jsem se nebavil a ani jsem nechtěl, zbytečně by mi to zamotalo hlavu. Hrát někde na druhé straně republiky, to by už pro mě nebylo. Chci být doma s rodinou.

Myslel jste si na Slovácko?

Viděl jsem, že začíná přestavba, že starší hráči odcházejí a hledají mladší a perspektivnější. I když se s Veličem Šumulikoskim (sportovní manažer Slovácka) dobře známe, nevolal jsem mu.

Mrzí vás, že jste si za áčko Slovácka nikdy nezahrál?

Kdysi dávno jsem v nadsázce říkal, že až skončí Šumi, že bych hrál na jeho místě, jenže v tu dobu se neozvalo. Dnes už mě to nemrzí. Ale ke Slovácku jsem měl vždy vztah. Bydlím vedle stadionu. Když mám čas, zajdu na zápas fandit. Držím jim pěsti. Vím, že prochází těžším obdobím. Třeba si na mě někdy vzpomenou a pomůžu jim v jiné roli. Pořád jsou tam lidi, které znám, kluci, se kterými jsem hrál. Můj syn začal chodit do fotbalové školičky. Moje číslo mají.

ANGAŽMÁ V KAZACHSTÁNU. Lukáš Droppa (vpravo) se spoluhráči z kazašského Šachtaru Karaganda

Kdyby nebylo Strání, skončil byste s fotbalem?

Pořád se chci udržovat. Možná bych se podíval do druhé ligy někde poblíž. Se Stráním jsem se začal bavit už v půlce podzimu. Věděli jsme o sobě. To už mě začalo více lákat domů. Líbí se mi, jak klub posouvají na vyšší úroveň. I kdyby spadli, neznamená to, že je to konec. Musí se poučit a jít zase dopředu.

Ve Strání žije tři a půl tisíce lidí. Není pro něj třetí liga až moc velké sousto?

Vím, kde jsou v tabulce, že to není ideální. Je to nováčkovská daň. Nebyli na to úplně připravení, ještě před čtyřmi lety hráli šestou ligu, a najednou jsou ve třetí. Ale zázemí, areál jsou v MSFL jedny z nejlepších. Regeneraci máme na úrovni první ligy, to samé kabiny. Všechno je vyvedené v klubových barvách. Pracují se sponzory, většina je z okolí. Budou pro ně otevírat novou vipku. Chtějí, aby se tam lidi cítili dobře. Hráči mají po utkání jídlo, můžou si přivést rodiny, sedí ve vipce, kde se potkají se sponzory, s vedením klubu, děti si můžou pohrát. Pro obec je fotbal kulturní akce. Ve třetí lize mají nejvyšší návštěvy. Lidi si jdou užít zápas. Klubová identita je hodně vidět. Plánují rozšiřovat tribuny. Chybí tréninkové plochy, ale chtějí postavit umělku, která jim strašně pomůže směrem k akademii. Jdou správným směrem.

O Strání kolují historky, že hráči vydělávají desítky tisíc korun měsíčně. Co je na tom pravdy?

Také slyším kolem milion zvěstí, kolik tam kdo má peněz. Půlka mančaftu pracuje ve firmě jednoho ze sponzorů, další v jiných, nebo chodí na brigády a fotbal ve Strání mají jako přivýdělek, cizinci k tomu mají zařízené bydlení. Ale nikdo není profesionál. Že někdo bere padesát, sto tisíc, jsou úplné nesmysly.

Vy jste na tom jak?

Do léta mě platí můj bývalý rumunský klub. Finance jsme s prezidentem ani neřešili.

Takže hrajete de facto zadarmo?

Dá se říct, že ano. Řekli jsme si, že když se zachráníme, budeme se bavit o další sezoně. Přišel jsem koncem února, bylo docela pozdě, mančaft už byl sestavený. Z Voluntari mi dojdou ještě dvě splátky, což mi pokryje celé jaro. Strání u mě nebylo o penězích. Chtěl jsem jim pomoct.

Jednou jste řekl, že byste napsal příručku pro mladé hráče, kteří chtějí do zahraničí. Už jste začal?

Knížek bych mohl napsat více. Některé s historkami, jiné vtipné, další jak se vyhnout některým lidem.

BÝVALÝ REPREZENTANT. Lukáš Droppa má čtyři reprezentační starty za český národní tým.

Na co byste je upozornil?

Musí si dobře rozmyslet, kam jdou. Mít co nejvíce informací o klubu, o trenérovi. Důležitý je kontakt, aby mu řekli, jakou mají vizi. Ne že mu jen zavolá agent a řekne, mám pro tebe Kazachstán, a kluk tam přiletí a vůbec nic neví. Třeba že se na zápasy nelétalo, ale jezdilo vlakem.

Vy jste jezdili vlakem na utkání?

To bylo v Kazachstánu, jeli jsme lůžkovým vlakem, což jsem zvládal v pohodě, ale některým spoluhráčům se to nelíbilo. Důležité je snažit se zapadnout. Pochopit jejich kulturu, kluky kolem sebe, abyste se nedostávali zbytečně do konfliktů. Nejjednodušší je makat a nevzdat se. Když dřete, místní vám odpustí, že vám to ze začátku třeba nejde. Když za mnou přišel do Rumunska Tonda Fantiš, na trénincích dřel jak kůň a hned si je tím získal. Spoluhráči mu věřili.

S vaší pestrou minulostí byste se mohl živit jako fotbalový agent nebo skaut.

Je to jedna z cest, která by mě hodně zajímala i bavila. Když jsem hrál v zahraničí, vždycky jsem se rychle naučil řeč. Žil jsem v šesti zemích (Polsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Slovensko, Kazachstán), umím pět jazyků. Když jsem hrál v Rusku a někdo z cizinců tam neuměl jazyk, pomáhal jsem mu zařizoval karty, mobil, co bylo potřeba. Mám spoustu kontaktů v klubech. I během kariéry mi psala spousta trenérů, skautů, ptali se na hráče. Vědí, že mám přehled. Transfermarket jsem sledoval skoro každý den. Vím, kdo a kde hrál. Oko na hráče mám. Už vícekrát mě kontaktovali prezidenti nebo skauti z různých zemí, abych jim pomohl najít hráče.

A Antonína Fantiše jste loni zlanařil k vám do Voluntari, že?

Jinému jsem pomohl do Maďarska, dalšímu na Kypr.

Měl jste z toho něco?

Ani korunu. Byli to kamarádi, známí. Pro někoho to bylo první zahraniční angažmá a možnost si vydělat trochu větší peníze. Navíc ani nemám žádnou licenci.

Kde vám bylo v cizině nejlépe?

Asi na konci ve Voluntari. Žili jsme v Bukurešti, měli jsme svoje bydlení v krásném areálu s bazény. Bukurešť je nádherné město.

Spousta lidí má ale vůči Rumunsku předsudky.

To je pravda. Když tam za námi někdo přijel, koukal s otevřenou pusou, jaký tam může být život. Bukurešť je jako Praha, ještě dvakrát větší, více obyvatel. Je tam všechno, co člověk potřebuje. Dvě hodiny k moři, dvě hodiny do nádherných hor. Když jsme měli o víkendech čas, s rodinou jsme pořád cestovali. Byli jsme tam spokojení. Brali jsme to skoro jako náš domov. Děti tam chodily do školky, do školy, malá umí rumunsky.

Konec ve Voluntari ale moc pěkný nebyl, ne?

Ten byl špatný. V prosinci přišel nový majitel, a co se pak stalo, jsem v kariéře ještě nezažil. Ani neznal jména hráčů a ze dne na den jich třeba vyhodil pět. Byl jsem v jedné z prvních várek. Je to bafuňář, jací bývali před dvaceti třiceti lety. Dříve měl něco s politikou, seděl ve vězení. Neomezený vládce. Předchozí prezident raději odešel, protože se na to nemohl dívat. Nový se mi pak ozval a za klub se omluvil. Že jim je to líto, ale že s tím nemůžou nic dělat, že tam mám dveře vždycky otevřené.

Naštvalo vás, jak s vámi po čtyřech letech zametli?

Stalo se mi to nejlepší, co se mi mohlo stát. Stejně jsem chtěl po sezoně skončit. Musí mě platit do léta, dostal jsem hezký zlato-stříbrný padák a tři měsíce mám klid, kdy se můžu věnovat jen rodině a Strání a přemýšlet o budoucnosti.

Za těch jedenáct let v zahraničí jste se finančně zajistil?

Něco jsem vydělal, i když do konce života zabezpečený zdaleka nejsem. Ale myslím, že jsem peníze docela rozumně investoval do různých nemovitostí. Chci něco dělat. Nebudu jen ležet doma a hrát golf. I moje manželka je šikovná. Konečně se může realizovat.

Byla země, kde se vám nelíbilo?

U mě to je jednoduché, protože jsem se uměl rychle aklimatizovat. Proto jsem tak dlouho vydržel v zahraničí. Všude jsem se rychle přizpůsobil, naučil jazyk. Proto mi bylo všude dobře.

I v Kazachstánu?

Mně se tam líbilo. Uměl jsem rusky. Našel jsem si spoluhráče, se kterými jsem si rozuměl. Byli jsme tam s rodinami. V Turecku jsme bydleli kousek od moře, každý den jsme se mohli procházet na molu, ale bylo to složitější, jazyk jsem moc neuměl. Možná nejhorší to bylo v Bratislavě, přitom jsem Slovan zvolil, abych byl blízko domova.

Jak snášela život v cizině a časté stěhování vaše manželka?

Snažila se přizpůsobit. Neměla to jednoduché. Že se někde líbilo mně, neznamená, že se tam líbilo jí. Třeba Rusko pro ni bylo za trest. Naštěstí to bylo jen na tři měsíce. Jezdit v minus šestnácti s kočárkem nebyla sranda. Všude byla se mnou, jenom když se nám narodily děti, byli jsme od sebe delší dobu, protože byla v Česku.