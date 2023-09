Červ po postupu: Sami jsme si to udělali těžké. Strejda-trenér mě nerozhodil

Ale že to bylo drama. Ještě v 79. minutě svítilo na ukazateli skóre 0:0 a téměř dvě tisícovky diváků na stadionu SK Kladno, čtvrtého celku Divize B, doufaly, že se půjde do prodloužení. Nakonec ale Liberečtí díky gólům Lukáše Horského a Filipa Tupty v 80. a 85.minutě utkání zvládli.

Lukáši, na postup jste se nadřeli, že?

Naštěstí jsme to zvládli. Věděli jsme, že čím déle ten zápas bude remízový, tím víc to budou domácí hecovat, napadat nás. Chtěli jsme brzy dát první gól, což se nám nepovedlo. Udělali jsme si to sami zbytečně těžké. Škoda, že jsme neproměnili nějakou šanci už v první půli.

Právě vy jste měl jednu z prvních šancí zápasu, střelu z voleje k tyči. Hezký zákrok gólmana. Kdyby to bylo ještě o kousek blíž k tyči, je to gól.

František Douděra, trenér SK Kladno: „Krásné. Přišlo hodně lidí a do 80. minuty jsme drželi stav 0:0. Naše bájná pouť Mol Cupem od krajského přeboru po první ligu je u konce a u mě panuje spokojenost.“

Hodně vás dvacetiletý gólman Adam Cimrman štval?

Chytal dobře, tým dlouho držel, respekt. Na druhou stranu my jsme z něj sami dělali mistra světa, zbytečně jsme před brankou zavírali oči a trefovali ho. Věřili jsme, že když budeme dál hrát naši hru, poctivě bránit vzadu, tak gól nakonec přijde.

Občas jste možná zbytečně nakopávali balony, nechtěli jste hrát víc po zemi?

Určitě jsme si to představovali jinak, trenér po nás chce hrát po zemi, kombinovat. Ale na takovém hřišti to moc nejde. Podívejte sami, nebylo dobré, ani pokropené. Věděli jsme, že Kladno vzadu má vzadu slabiny a stačí jim to kopnout za obranu, což se potvrdilo. Akorát jsme naše šance neproměňovali.

Jak moc zápas bolel?

Dost, že jsem od začátku věděl, že se na mě kladenští připraví, budou dohrávat souboje. Beru to, chtěli vyhrát, dojížděli nás, ale vše v rámci fair play.

SK Kladno vede váš strýc František Douděra, špičkovali jste se před zápasem?

Už hned po losu jsme si vyměnili pár vtípků. Je hodně emotivní, tým umí připravit a nahecovat. Určitě jste ho slyšeli až na tribunu. Já jsem se ale snažil od něj nenechat rozhodit, být jen ve své hlavě. Jsem rád, že jsme to zvládli, už v sobotu nás totiž čeká zápas v Karviné.