Mrazivý Kazachstán vyměnil za Hanou. V Prostějově se mi líbí, říká Budínský

V zimní pauze tak exreprezentant sáhl po nabídce druholigového Prostějova a ve čtyřech zápasech na jaře zapsal tři asistence. Páteční duel proti rezervě Baníku Ostrava totiž ozdobil dalším skvělým přímým kopem, který hlavou zužitkoval Ševčík. Výhra 1:0 Prostějov stále drží v boji o barážové příčky.

Našel jste nakonec v Astaně plzeňské pivo, co jste postrádal po odchodu?

Nakonec jo, ale bylo drahé. Samozřejmě to tam bylo o něčem jiném.

V Kazachstánu se hraje od jara do podzimu, i to byl důvod, že jste se vracel v zimní pauze jako volný hráč?

Začínají v březnu, končí v listopadu. Nikdo mi nebyl schopný říct, co bude dál. Tak jsem se vrátil domů a od té doby se mnou už nikdo nekomunikoval. Věděl jsem, že je to tam běžné, čekat do poslední chvíle, ale už mě to tak nějak nebavilo. Pořád jsem běhal někde sám, nemáte žádnou přípravu s týmem a najednou mi přistála nabídka z Prostějova.

Větší města pokrývají velké aerolinky, ale když pak letíte do menších měst, nasedáte do staršího turbovrtuláku. Neřešil jsem to, tušil jsem, že to tak v Kazachstánu bude. Lukáš Budínský

V Kazachstánu není běžné, že hráči absolvují společnou mimosezonní přípravu?

Všem tam skončila smlouva. Všichni se rozutekli a vlastně se ani nevědělo, kdy soutěž přesně začne, kdo bude trenérem našeho týmu. Dostanete smlouvu na rok a pak se uvidí, co bude dál.

Na zápasy se tam létá letadlem?

Většinou ano, navíc my si to ještě více „užili“, protože Astana Arena, hlavní městský stadion, je v rekonstrukci a my jsme kvůli tomu jezdili na domácí utkání daleko do Karagandy. Takže z týdne jste pak čtyři dny v Astaně a zbytek prosedíte v autobuse nebo v letadle a na letištích.

O Astaně se říká, že je obrovsky bohatým městem, klubové zázemí tomu odpovídá?

I u těch letadel to bylo pokaždé jiné. Větší města pokrývají velké aerolinky, ale když pak letíte do menších měst, nasedáte do staršího turbovrtuláku. Neřešil jsem to, tušil jsem, že to tak v Kazachstánu bude. Aspoň to umí zařídit, nikdy jsme totiž neměli s cestováním problém.

I když máte spoustu fotbalových zkušeností, bylo to první zahraniční angažmá. Odvážný tah?

Neměl jsem moc na výběr. Bylo to celé narychlo, když jsem se dozvěděl v Karviné, že o mě není dále zájem. Měl jsem jen dva nebo tři dny na rozmyšlenou, jestli Zhenis vezmu. Chtěl jsem to zkusit. Dozvěděl jsem se o jejich zájmu, projel jsem si soupisku na Instagramu, o Astaně vím, že to město problém nebude, že je moderní, a kývnul jsem.

Kouknul jste také na svůj věk a řekl si, že další příležitost by nemusela přijít?

Na tohle jsem nemyslel, zajímalo mě to ale i fotbalově, zkusit si ten rozdíl oproti naší lize a chtěl jsem mít i tu životní zkušenost profesionála hrajícího v zahraničí. Hodně jsem se zlepšil v angličtině, protože jsem na ni byl odkázaný. Hlavní kouč byl Řek, hrál jsem s Portugalci, Brazilcem, Polákem. Kazaši ale mezi sebou jedou jejich jazyk s ruštinou. Je to jako čeština a slovenština. Je tam jen pár odlišností.

Co vás pak ale zaválo do Prostějova?

Zavolal mi trenér Jozef Weber. Zřejmě zjistil, že jsem už od poloviny listopadu v Česku. Já ale další angažmá neřešil nějak usilovně, v hlavě jsem měl, že bych šel ještě ven, ale nebyla to pro mě podmínka. Pak Kazachstán už padl a trenér se trefil.

Zavolal vám ale „jen“ s nabídkou druhé ligy. Nekoukal jste výše?

Jasně že bych byl rád, kdyby se ozval prvoligový tým, ale nic takového nepřišlo. A neberu to nějak zle, vždyť druhá liga nyní také zažívá zvýšení zájmu fanoušků i médií. Týmy staví světla a vyhřívání, bude to čím dál více atraktivní. Já ale hlavně už chtěl hrát fotbal. Věřím, že se tam ještě podívám a uvidíme, co bude v létě.

Narodil jste se v Praze, usadil jste se ale v Karviné. Jak do toho sedí Prostějov?

Hrál jsem dlouho v Karviné a Baníku, má přítelkyně je z Ostravy, takže jsme se usadili tam a Prostějov je jen hodinu cesty. To je v pohodě.

Prostějov neplatí za kandidáta na vysoké umístění ve druhé lize, byť podzim měl povedený a nyní je čtvrtý. Jak to cítíte zevnitř týmu?

Je tu dost zkušených hráčů s několika mladými. Je to příjemný mix zkušených, máme jména, které prošla první ligou. Doufám tedy, že v tom pohybu v první polovině budeme pokračovat.

Tato týmová pohoda se propisuje do atmosféry v kabině?

Je to tam domácké, máme hezký stadion s novou tribunou, je tam i další projekt na celkovou rekonstrukci. Celkové zázemí je hezké a ambice do budoucna asi porostou. Tak je potřeba ukázat, že to nebude jen o každoročním odražení bojů o udržení, budeme muset něco ukázat a snad tomu položíme základ.

Máte osobní ambice se ale odtud odrazit ještě zpátky za hranice?

Nechci za každou cenu z Prostějova pryč, líbí se mi tu. Když by se naskytla příležitost, tak ji samozřejmě zvážím. Není to ale tak, že jsem se někde upíchl a v létě zas pomažu. Záleželo by na podmínkách. Už nechci někam na půl roku. To nemá cenu.

V Prostějově vám to ale zatím sedí. Za čtyři zápasy jste zapsal tři asistence, to je slušná vizitka záložníka, ne?

Po zpackaném úvodním zápase ve Zlíně jsme si poradili se Žižkovem, to nám dalo klid, že se můžeme s týmy nahoře v tabulce měřit.

Přišel jste ze zahraničí, máte v týmu díky tomu hned postavení, že standardky jsou vaše?

Nechci to říct namyšleně, ale i ostatní ví, že to je moje silná stránka, a tak mi je nechávají. Mám taky instrukci, že mám chodit do vápna, takže některé signály nekopu. Mám snad vcelku dobrou útočnou hlavu, takže někdy mám raději chodit do vápna a hledat, kde co vypadne.

Desítky to tak mají. Považujete se za typický úkaz postu ofenzivního záložníka?

Asi ano, cítím se tam nejlíp. Ale mám pocit, že se na ni hraje čím dál méně, je to vymřelý post.

A není to spíš tak, že by je trenéři chtěli, ale hráči nejsou?

To je také pravda, ale momentálně se hraje hodně na tři obránce a halfbeky na krajích. To už vám místo na desítku nezbude. To pak hraji osmičku. No aspoň máte více balonů na noze. Desítka je těžká v trpělivosti, někdy kolem vás létají míče a vy jste jen divák. Pak přijde jeden míč a vy ho nesmíte zkazit.

Jde desítka lépe s věkem, že tu psychickou náročnost zvládne?

Já nikdy nebyl žádným sprinterem, tak s věkem rychlost moc neztrácím. Snažím se hledat prostory, kde jsem nebezpečný.

Máte pro sebe laťku, se kterou budete v Prostějově spokojený?

Hlavně to chceme stabilizovat, abychom nestřídali úspěch a propadák.