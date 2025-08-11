Vrátil se Artis do hry? Na to je ještě příliš brzy
I když mohl zápas i vyhrát, kdyby Milan Lutonský v nastaveném čase proměnil tutovku, bral Artis bod všemi deseti. Dělá si naději, že zisk může zvrátit nepříznivý vývoj sezony, v níž mocně posílený tým bodoval jen ve dvou zápasech z pěti.
„Viděl jsem v naší hře velké zlepšení a věřím, že se od něho odrazíme. Hráčům jsem řekl, že to pro nás může být zlom, silný moment,“ pronesl kouč Jiří Chytrý.
Zelenka, který duel sledoval přímo na stadionu, je zatím v tomto úsudku o něco opatrnější. „Artis se teprve hledá, a to myslím jak z individuálního, tak týmového hlediska. Viděl jsem u něho odvážné hráče, které v mančaftu mít chcete, kteří to umí vzít na sebe. Ale ještě si to nesedlo. Je to takové rozhárané,“ konstatoval někdejší kanonýr.
1. místo
patří v druholigové tabulce po 5. kole Zbrojovce.
Svá slova dokládá i rychlým obratem skóre v prvním poločase, v němž Artis vedl, ale dostal za tři minuty dvě branky. „A to mohla Zbrojovka dát ještě další dva góly, jak to s Artisem zacloumalo. Zkušenější tým, opravdu mančaft, by takový výkyv neměl mít,“ míní.