Lídrovy standardky, vzpoura Artisu. Expert k bitvě o Brno: Ligová podívaná!

Jiří Punčochář
  10:52
Ozdoba fotbalového víkendu, páteční druholigová bitva o Brno mezi Artisem a Zbrojovkou, nadchla nejvíc kulisou na vyprodaném stadionu v Králově Poli. Remíze 2:2 přihlíželo 8 193 diváků. Bavit se měli čím. „To, co předvedly oba týmy v první půli, je hodně blízko tomu, co předvádějí týmy v lize,“ hodnotil nejlepší pasáž derby bývalý útočník Luděk Zelenka, expert České televize.
Část 1/7

Vrátil se Artis do hry? Na to je ještě příliš brzy

Fotbalisté týmu Artis Brno před derby se Zbrojovkou.

I když mohl zápas i vyhrát, kdyby Milan Lutonský v nastaveném čase proměnil tutovku, bral Artis bod všemi deseti. Dělá si naději, že zisk může zvrátit nepříznivý vývoj sezony, v níž mocně posílený tým bodoval jen ve dvou zápasech z pěti.

„Viděl jsem v naší hře velké zlepšení a věřím, že se od něho odrazíme. Hráčům jsem řekl, že to pro nás může být zlom, silný moment,“ pronesl kouč Jiří Chytrý.

Vzhůru Brno! Barabizna v Králově Poli burácí a fotbal v rukou miliardářů baví

Zelenka, který duel sledoval přímo na stadionu, je zatím v tomto úsudku o něco opatrnější. „Artis se teprve hledá, a to myslím jak z individuálního, tak týmového hlediska. Viděl jsem u něho odvážné hráče, které v mančaftu mít chcete, kteří to umí vzít na sebe. Ale ještě si to nesedlo. Je to takové rozhárané,“ konstatoval někdejší kanonýr.

1. místo

patří v druholigové tabulce po 5. kole Zbrojovce.

Svá slova dokládá i rychlým obratem skóre v prvním poločase, v němž Artis vedl, ale dostal za tři minuty dvě branky. „A to mohla Zbrojovka dát ještě další dva góly, jak to s Artisem zacloumalo. Zkušenější tým, opravdu mančaft, by takový výkyv neměl mít,“ míní.



Lídrovy standardky, vzpoura Artisu. Expert k bitvě o Brno: Ligová podívaná!

Ozdoba fotbalového víkendu, páteční druholigová bitva o Brno mezi Artisem a Zbrojovkou, nadchla nejvíc kulisou na vyprodaném stadionu v Králově Poli. Remíze 2:2 přihlíželo 8 193 diváků. Bavit se měli...

Krčík si po vítězné penaltě proti Baníku oddechl. Pak uznal: Ke konci to byla bitva

Celý zápas dirigoval obranu, ve druhé půli si pak postavil balon na puntík a z penalty rozhodl o výhře karvinských fotbalistů v derby proti Baníku. „Ještěže na tu střelu byl Domino krátký,“...

10. srpna 2025  22:26

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

10. srpna 2025  19:10,  aktualizováno  22:06

