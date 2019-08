Jihlavský brankář Vejmola: Dostali jsme facku. Doufám, že nás probere

Zdálo se, že druholigoví jihlavští fotbalisté našli dokonalý recept na pravidelné navyšování bodového konta. Ten ale v zatím posledním utkání na hřišti Varnsdorfu selhal.

Pravdou je, že Stanislav Klobása sice svou roli splnil, když se znovu postaral o jediný gól FC Vysočina, ovšem zbytek jihlavského představení se už původního scénáře ani trochu nedržel.

„Ten zápas jsme absolutně nezvládli,“ nehledal výmluvy po porážce 1:2 brankář Luděk Vejmola, který inkasoval vůbec poprvé v nové druholigové sezoně. „Já jen doufám, že si to všichni uvědomíme a do příště se zlepšíme,“ dodala čtyřiadvacetiletá jednička jihlavského A-týmu.

Co konkrétně se ve Varnsdorfu nepovedlo?

Ono těch věcí bylo víc. Jednak jsme do zápasu nevstoupili moc dobře, neměli jsme pohyb ani potřebnou agresivitu. Prostě jsme tentokrát nebyli tolik hladoví po vítězství.

Trenér asi nebyl moc spokojený...

Rozhodně ne, však nám k tomu v kabině taky řekl svoje.

Potvrdilo se, že vám souboje s týmy ze spodních pater tabulky moc nejdou? Vždyť Varnsdorf byl těsně před zápasem úplně poslední...

Jasně, že se vždycky hraje líp proti týmům, které nejsou zalezlé. Pořád si ale myslím, že máme dost kvalitní hráče na to, abychom i takového soupeře zvládli.

Jinými slovy to byla zbytečná ztráta?

Přesně tak. Je velká škoda, že jsme prohráli, protože jsme mohli soupeřům odskočit a dýchalo by se nám mnohem lépe.

Varnsdorf předtím dostal dardu od Hradce Králové, celkem osm gólů. Myslíte, že proti vám o to důkladněji bránil?

Nevím, asi jo, ale tohle my jsme si do hlav vůbec zanášet nechtěli. Pokaždé jdeme do utkání s tím, že chceme hrát podle sebe, svoji vlastní hru. Jenže tady nám to absolutně nevyšlo.

Přitom zápasy předtím byly povedené...

Jo, bylo to o nás, my jsme tentokrát předvedli špatný výkon. Kdybychom dali ten, co umíme, byl by výsledek o něčem jiném.

V hodnocení zápasu jste byl dost kritický, ale dá se říct, že se zlobíte konkrétně i na sebe? Mohl jste alespoň jednomu z gólů zabránit?

Jasně, že si člověk říká, co mohl udělat jinak, aby týmu pomohl víc. Ale jde o to, že my jsme předvedli celkově špatný výkon. Nezasloužili jsme si bodovat. Celý tým zápas ve Varnsdorfu nezvládl, mnou počínaje.

V pátek vás čeká reparát v podobě domácího souboje s Líšní, která zatím hodně překvapuje. V tabulce je hned pod Vysočinou, na třetím místě...

Už na začátku sezony jsem říkal, že pokud se nováčkovi povede start, má plno elánu a s každým dalším zápasem mu narůstá sebevědomí. Je pravda, že jejich třetí místo je překvapením, ale pro nic za nic na něm nejsou.

Věříte, že jejich bodovou jízdu ukončíte?

Já hlavně doufám, že jsme minule ve Varnsdorfu dostali pořádnou facku. Že nás probere k tomu, aby se nic podobného neopakovalo. Musíme se vrátit k tomu, co jsme předváděli před Varnsdorfem. Takže ano, věřím, že předvedeme kvalitní výkon, že Líšeň porazíme a dáme zapomenout na předchozí porážku.