Jihlavský brankář Vejmola: Tlak bude hlavně na ně, my se na to těšíme

Jak složité bude v hlavě přepnout z druhé ligy na barážové utkání o postup?

Je to něco jiného, než bývalo zvykem. Kdyby z druhé ligy postupovaly dva týmy přímo, tak už bychom to měli v kapse. A vypadalo by to asi jinak. Ale připravujeme se stále stejně.

O osudu celé sezony ale de facto rozhodnou dva zápasy během pěti dnů.

To je pravda. Ale myslím si, že se na to všichni těšíme. Celou sezonu jsme hráli zápasy, pracovali jsme na tom, abychom se do ligy dostali. Tím, že to nevyšlo z prvního místa, jsme se soustředili na to, abychom hráli baráž. Teď jsme v ní. A i když to bude těžké, myslím si, že máme na to, abychom Karvinou potrápili.

Jak soupeře vnímáte?

Jako těžkého (usmívá se). Já jsem v Karviné chytal dvakrát, ještě za Mladou Boleslav, a vždy to byl nepříjemný, houževnatý soupeř. Mladí šikovní kluci, rychlostně vybavení, kteří bojují. Navíc mají kvalitu v podobě Budínského nebo Wágnera.

Dvojzápas začínáte venku. Při pohárech se říká, že je to výhoda. Platí to i o baráži?

Asi možná malinká výhoda v tom je. Ale pořád se hraje dvakrát devadesát minut, na dvě branky. V konečném důsledku, kdybychom předvedli něco podobného jako v sobotu proti Brnu, tak můžeme být venku úspěšní, jak chceme, a tohle bychom neuhráli.

Máte na mysli mizerný výkon v domácím zápase s Brnem, který končil debaklem 1:6? Před baráží nepříjemná záležitost.

Já se k tomu asi víc vyjadřovat nebudu. Zaprvé jsem nehrál a navíc si myslím, že mi ani nepřísluší komentovat, co se dělo na hřišti.

Dobře, vraťme se ke Karviné. Vnímáte to tak, že soupeř je favoritem. Že na něj bude tlak, protože on ligu udržet musí, vy do ní postoupit jen můžete?

Určitě. Ale zároveň platí, že i my chceme samozřejmě postoupit. Ale souhlasím, že tlak bude hlavně na ně. My se na to těšíme a doufáme, že to zvládneme.

Klub do Karviné pořádá zájezd, který fanouškům hradí. Čekáte, že za vámi pojede hodně lidí? V sobotu přišlo jen 850 diváků.

Na druhou stranu musím říct, že fanoušci v Jihlavě na předchozí zápasy chodili v hojném počtu. Na druhou ligu to nebylo špatné. Navíc na venkovní zápasy jezdila spousta fanoušků, a to i do Ústí nad Labem. Za to jim patří obrovský dík. Věřím, že přijedou i nyní. A že budou našim dvanáctým hráčem.