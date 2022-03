Jihlavský Vejmola o prohře s Brnem: Góly jsme soupeři nabídli sami

„Asi se to tak dá říct,“ připustil brankář jihlavského týmu Luděk Vejmola. „Ale pramení to z naší chvílemi naivity, chvílemi nekoncentrovanosti či nedůrazu. Fakt je, že jsme to soupeři ulehčili. Fanoušci mají pravdu, že jsme jim ty góly, dá se říct, trochu nabídli.“

A hostující Zbrojovka má nyní natolik zkušený kádr, aby podobné nabídky využila. „Mají nějakou kvalitu, dokážou zápasy zvládat tak, jak je zvládají velké týmy. Nebo ty, které chtějí hrát o postup,“ ocenil soupeře Vejmola.

„Pro nás je konečný výsledek trošku krutý, protože nějaká mezihra nebo kombinace, nám docela šla. Ale byli jsem absolutně bezzubí směrem dopředu,“ všiml si.

„Před zápasem jsme si říkali, že k úspěchu povedou dvě věci: dobrá obrana a být nebezpeční v útoku. A tam, kde se rozhoduje – ať v útočném, nebo obranném vápně – jsme to nezvládli. Z toho pohledu je výsledek zasloužený,“ mrzí Vejmolu.

Jihlavský brankář poprvé inkasoval ve 34. minutě, kdy ho podle vlastních slov „šouravkou“ nachytal záložník Filip Blecha.

„Musím uznat, že i když to nebyla nějaká prudká střela, udělal to výborně. Asi nejlépe, jak mohl,“ lituje Vejmola, který na Blechův pokus nemohl vůbec reagovat.

„Zrovna, když jsem udělal krok doleva, schoval se mi za stopera a v ten moment vystřelil. Já jsem balon v tu chvíli neviděl a pak už jsem nedokázal dobře zareagovat. Byla to překvapivá střela,“ líčí Vejmola.

Druhým, kdo jihlavského gólmana překonal, byl v 62. minutě domácí kapitán Matúš Lacko, který si nešťastně srazil do vlastní branky.

„Vůbec bych mu nevyčítal, že tam takhle šel. Byl v prostoru, kde měl být, ze středního záložníka se tam vrátil výborně. Věděl, že ve vápně je protihráč a šel do skluzu s tím, že to musí za každou cenu trefit pryč,“ popisuje Vejmola.

„V tu chvíli je to risk: buď to trefíte ven, nebo si to srazíte do branky. Bohužel, v tento moment to vyšlo tak, jak to vyšlo. Smolně pro nás,“ doplnil Vejmola.

Ten v zápase musel míč ze sítě lovit ještě jednou, v 76. minutě ho z penalty prostřelil Jakub Řezníček. „Před zápasem se snažím střelce nějakým způsobem sledovat, abych měl trošku návod, jak se zachoval. Ale zrovna Řezníček nemá vybranou stranu, kam by střílel, penalty mění,“ prozradil Vejmola. „Snažil jsem se rozhodnout podle předchozích zápasů, ale viděli jste, že on je kvalitní hráč. A tohle zvládne.“

Jihlava nemá čas se v páteční porážce příliš babrat, už ve středu ji totiž čeká další domácí duel, dohrávka odloženého zápasu s Ústím nad Labem. „Je stoprocentně lepší, že se jde hned na další zápas. Výsledek s Brnem už žádným způsobem nedokážeme změnit,“ vědí jihlavští hráči. „Nyní je potřeba se poučit ze špatných věcí a vyvarovat se jich do dalších zápasů,“ dodal Vejmola.