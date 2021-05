Chuť a vůli trénovat jsem musel hledat, říká brankář Vejmola

Čas prý otupí i ostrý břit. Vedení druholigových fotbalistů FC Vysočina nyní musí doufat, že tomu tak bude také u brankáře Luďka Vejmoly.

Když se totiž šestadvacetiletý gólman na začátku března dozvěděl, že kvůli administrativní chybě vedení jihlavského klubu po návratu z hostování v norském Haugesundu nesmí během jara nastoupit do soutěžního utkání, a přijde tak o půl roku své kariéry, naznačil, že v létě bude chtít z klubu odejít. Vysočina by přitom zkušeného hráče, který by v dalších letech mohl být základním stavebním kamenem jejího kádru, ráda udržela. Její výhodou je, že Vejmola zůstává pod smlouvou.

„Mám smlouvu ještě na rok, do příštího léta,“ připouští někdejší mládežnický reprezentant s prvoligovými zkušenostmi z Mladé Boleslavi. „Takže kdyby přišla nějaká nabídka, kluby by musely jednat mezi sebou.“

V březnu jste byl hodně naštvaný a vypadalo to, že z klubu budete chtít odejít. Jak to vnímáte nyní, s časovým odstupem?

Máte pravdu, že když jsme spolu mluvili poprvé, bylo to zrovna v době, kdy to bylo čerstvé. Člověku se to později rozleží v hlavě a vztek trošku opadne. Ale pořád si stojím za tím, že mi to nějakým způsobem zastavilo kariéru. A abych vám odpověděl na otázku, jak to bude v létě: těžko říct. Opravdu upřímně říkám, že to pořád to mám padesát na padesát.

Probíhají nějaká jednání? Rýsuje se něco?

Něco řeším, ale dokud nebude nic konkrétnějšího, jsem stále hráčem Jihlavy. Smlouvu mám ještě na rok, do příštího léta, a pokud v Jihlavě zůstanu, odvedu maximum pro Vysočinu.

Lákalo by vás po nevydařeném angažmá v Norsku znovu vyrazit někam do zahraničí, nebo se rozhlížíte jen v Česku?

Mám zahraničního agenta, řeším s ním nějaké věci v cizině. Ale kdyby přišla nějaká nabídka, muselo by to dávat smysl. Pokud přijde něco zajímavého pro mě i pro rodinu, tak se tím budu určitě zabývat.

Co vedení Jihlavy? Bavil se s vámi ředitel klubu Lukáš Vaculík o nejbližší budoucnosti?

S Lukym jsme se bavili. Řekl mi, že by chtěl, abych zůstal. Pár hráčů skončí, tak nechce, aby se kádr úplně rozpadnul. Rád by, aby zůstali hráči, kteří tady něco zažili. Ze strany vedení cítím, že mají zájem, abych zůstal ve Vysočině.

Naznačilo vám vedení, jaké jsou plány pro příští ročník? Mluvilo se o tom, že po stabilizační sezoně by Jihlava znovu mohla začít pomýšlet na boj o návrat do první ligy. To by mohlo být lákadlo.

V každé sezoně chcete hrát co nejvýš a snažit se bojovat o vršek tabulky. Ale v Jihlavě byla situace docela složitá, ekonomicky. Nevím přesně, Luky se mi nesvěřil, jaké jsou plány. To se musíte zeptat jeho. Ale myslím, že pokud z ligy sestoupí tři týmy, které jsou na druhou ligu nadstandardní, bude to obrovsky složité. Navíc zůstala Dukla, nejspíš postoupí Sparta B, která vždy doplní mužstvo o hráče z prvního týmu. Takže podle mého názoru bude příští ročník pro Jihlavu daleko složitější, než byl tento.

Nejste zklamaný z toho, jak aktuální sezona probíhá? Přece jen, před jarní částí soutěže Jihlava asi doufala ve víc, než pouze v boj o záchranu.

Já jsem měl už před sezonou trošku obavy, protože tým se oproti kádru, který tu byl, když jsme bojovali o baráž a postup, hodně obměnil. Přišla spousta mladých kluků, kteří potřebovali trošku popostrčit v tom, že zodpovědnost bude ležet na nich. Že to za ně na hřišti neudělá žádný zkušený kluk.

V týmu ze zkušených zbyli vlastně pouze kapitán Matúš Lacko a útočník Stanislav Klobása.

Oba klukům hodně pomohli, kádr si postupně začal sedat, konec sezony už vypadal i herně slušně. Kdyby tým zůstal pohromadě do příští sezony, věřím, že by se to zase posunulo výš. Ale jak říkáte, zklamání to určitě je. Protože si myslím, že Jihlava nepatří do pozic, ve kterých jsme celou sezonu hráli.

Vy jste během jara kvůli nedotaženému návratu z hostování v Norsku nemohl do hry zasáhnout. Jak jste to vnímal?

Je to složité, hlavně psychicky. V tréninkovém tempu jsem se udržoval. Tím, že jsem nezasáhl do zápasu, jsem mohl trénovat i víc, než jsem byl zvyklý. Byl jsem s klukama, mohl jsem se připravovat. Aspoň to mi pomáhalo. Kdybych byl zraněný, nemohl bych ani to. Bral jsem to tak, že spousta gólmanů ve všech ligách je v situaci, kdy jsou na pozicích dva, tři. Do brány se nedostanou třeba tři sezony.

Jenže oni aspoň mohou o své místo zabojovat. Vy i kdybyste se na tréninku udělal cokoliv, jste věděl, že do zápasu nastoupit prostě nemůžete. Bylo to o to složitější?

Určitě. Hlavně v tom, hledat do tréninku chuť a vůli. Snažil jsem se být profesionál, ale pořád jsem postrádal motivaci dostat se do brány. Přes týden můžete pracovat, jak chcete. Ale dopředu víte, že když přijde vrchol týdne, tak nemáte šanci chytat. Říkám, bylo to psychicky hodně složité.

Snažil jste se ostatním klukům pomoct alespoň v přípravě? Zkusil jste si, po boku Juraje Šimurky, pozici druhého trenéra brankářů?

Ano. Měli jsme s panem Šimurkou a hlavním koučem Křečkem takovou dohodu, že mě nechají nějaké tréninky odtrénovat. To mě hrozně baví, myslím, že i kluci byli spokojení s tím, jak to probíhalo. Taková spolupráce byla docela fajn.

Jste ještě stále mladý brankář, ale ukázalo vám to třeba, co byste mohl dělat po kariéře?

Je to jedna z cest, určitě. Nikdy nevíte, kam vás to zavede. Ale po kariéře bych se trénování určitě věnovat chtěl. Na jaké úrovni nevím, ale práce s gólmany by mě bavila.

Vraťme se k vašemu dalšímu angažmá. Do kdy byste o něm chtěl mít definitivně jasno?

Lukáš Vaculík by chtěl, aby to bylo do konce sezony. Ale to je podle mě nereálný termín, protože teprve pak budou týmy řešit kádry pro příští ročník. Nefunguje to tak, že bych během 14 dnů měl jasno, kam budu směřovat. Až skončí sezona, můžeme se bavit, co bude dál. Věřím, že to dopadne nějak, aby byli spokojení všichni.