Nedorazů bylo dost, hlásí kouč i Pernica po vysoké výhře Zbrojovky

„Cítil jsem se dobře, noha drží. To bylo pro mě dnes rozhodující a hlavní. Technických nedokonalostí tam bylo na můj vkus až moc, ale to se k jaru vypiluje,“ hlásil třiatřicetiletý stoper, jemuž loni vystavilo stopku vážné zranění kolena ještě v dresu Plzně.

Zbrojovka si od něho slibuje vůdčí roli nejen v obraně, čehož se Pernica bez váhání ujal. „Dirigovat hru zkouším i na tréninku, aby to nějak vypadalo. Fotbal je o emocích a řízení, na hřišti je potřeba si říct, nebýt zticha. Jak jsem říkal, jsou tam ty nedokonalosti, pět týdnů (do prvního jarního zápasu ve druhé lize) je však dostatečně dlouhá doba na to, abych je vyladil,“ hodnotil svůj návrat na hřiště.

Svůj part absolvoval boskovický rodák v bezbrankové první půli, všech pět gólů padlo po změně stran.

Pernica nebyl sám, kdo si sebekriticky zhodnotil, že k odstranění je toho v přípravě Zbrojovky ještě dost. Přestože branek nastříleli její hráči Hodonínu víc než ve třech předchozích lednových duelech dohromady, upozornil i asistent kouče Josef Mucha na chyby ve hře.

„Myslím, že jich bylo ještě docela dost, i nepřesností. Vynikly na umělé trávě, na které se musí hrát přesně. Nás nepřesnosti provázely i v kombinaci. Jsme rádi, že jsme dali tolik gólů, pro psychiku hráčů je to potřeba. Zejména v první půli jsme však měli hodně nevyužitých náběhů za obranu, ofsajdové situace, kombinace vázla,“ shrnul průběh zápasu s třetiligovým soupeřem Mucha.

Nepříjemností byla pro brněnské mužstvo i odstoupení útočníka Jakuba Řezníčka a záložníka Ondřeje Pachlopníka. „Řezňa dostal koňara, proto jsme raději sáhli ke střídání. A Ondra špatně došlápl. Věříme, že ani v tomto případě nepůjde o nic vážného,“ sdělil Mucha.

Zejména střídání Pachlopníka, který se po něm sesunul k zídce vedle postranní čáry, vyznělo ale pro hráče i Zbrojovku velmi zoufale.

Gyamfi se postavil nalevo

Pro brněnský tým o víkendu skončila první část zimní přípravy. Už proti Hodonínu se neprostřídaly dvě kompletní jedenáctky, ale někteří hráči vydrželi celých devadesát minut a jiní aspoň hodinu.

„Už jsme kádr rozdělili jinak, kluci šli hrát i za béčko. V pátek nás čeká Žilina, tedy těžší protivník, který prověří naši defenzivu. Na té potřebujeme ještě hodně zapracovat,“ vyhlížel Mucha.

Především slovenská Skalica v zápase zimního Tipsport Cupu odhalila v brněnské obraně řadu slabin, čehož si je Mucha vědom. „Jde o zastupování hráčů, dostupování. Nevyletět zbytečně, čistě získat míč, v tom musíme být ještě lepší. Jak se včas posunout, jak zacpávat prostory, to nám ještě tak nejde, šest gólů od Skalice o tom svědčí,“ líčil asistent hlavního trenéra Tomáše Polácha.

V defenzivě protočil brněnský realizační tým v sobotu hráče nejvíc, zadáků se na hřiště postupně podívalo osm včetně dvacetiletého ghanského nováčka Fostera Gyamfiho, u kterého Zbrojovka minulý týden potvrdila hostování z dánského Esbjergu do konce sezony s opcí na přestup.

„Je mojí výhodou, že jsem všestranný a mohu nastupovat na stoperu i na levém beku. Užívám si, když můžu ze středu řídit obranu, to je mi o něco bližší, ale nastupuji zkrátka tam, kde je to potřeba,“ prohlásil pro klubový web Gyamfi.

Přestože přicházel jako stoper, převzal zatím pozici na levém kraji zadní brněnské řady. Tam Zbrojovku „pálí bota“ víc. „Stoperů máme dost, dáváme ho teď vyloženě nalevo. Foster je levák, může tam uspět. Bude potřebovat čas, perspektivu má,“ řekl k jeho působení Mucha.

Štěrba dál hledá místo

Překvapivě i do dalšího utkání, stejně jako do všech tří předchozích v lednu, za Zbrojovku opět nastoupil obránce Jan Štěrba. Přestože se s ním vedení klubu dohodlo na odchodu, v přípravě hrává, čímž mimo jiné umožňuje střídání brněnských obránců po celých poločasech.

„Jsem hráčem Zbrojovky a je na trenérech, jak toho využijí. Pokud je to pro ně přínosem, tak ani já s tím nemám problém. Aspoň se mohu ukázat ostatním, že jsem zdravý a schopný zapojit se,“ uvedl devětadvacetiletý borec.

Na začátku roku měl blízko do slovenských Zlatých Moravců, které se však nakonec rozhodly pro Soufiana Dramého z Teplic. „Takže hledám dál,“ pokrčil rameny Štěrba.

Jak to dál vypadá v brněnském kádru? Pátkem skončí testovací okno, v němž měli stávající hráči šanci přesvědčit o svých kvalitách. Na soustředění už by pak trenéři chtěli soupisku zúžit – a zkvalitnit.

Momentka z přípravného utkání mezi brněnskou Zbrojovkou a Hodonínem.

„Z mého pohledu by se nám hodil kvalitní střední záložník,“ zopakoval přání hlavního trenéra Polácha i Mucha. „Ve středu pole hraje Jirka Hamza, nevede si špatně, za poslední půlrok udělal velký pokrok. Kreativní střední záložník, který by hru zklidnil a usměrnil, by byla velká pomoc pro tým,“ uvažoval Mucha nad postem, který v sobotu obsadili na první hodinu Adam Fousek a na zbývající čas, než se zranil, Ondřej Pachlopník.

Uzavřena ještě není zkouška dvacetiletého dánského obránce Andrease Troelsena, rovněž z Esbjergu, jehož příchod Zbrojovka zatím nezavrhla.