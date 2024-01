Pernica je potřetí Brňákem: Mám radost, že zase někam pořádně patřím

Jak je na tom vaše koleno?

Teď to bude devět měsíců, což je po zranění křížového vazu, obou menisků i postranního vazu klasická doba na rekonvalescenci. Snad se tedy vše povedlo, protože doktor mi říkal, že to bylo za pět dvanáct, než by se mi to sesypalo mnohem hůře.

Máte ještě relativně dost času, druhá liga začíná svůj program až v březnu.

Hraje mi to do karet. Mám celý leden i únor, abych chytil tréninkové tempo a dal si všechno do pořádku. Navíc v Brně budu mít veškerý kondiční i fyzioterapeutický servis.

Pendlování mezi Plzní a Brnem vám naposledy skvěle vyšlo, nyní už je to poslední přejezd ze západu Čech do Brna?

Asi je to klasické „nikdy neříkej nikdy“. Mám ale radost, že zase někam pořádně patřím. Budu moci trénovat s mužstvem, pokud se něco zlého nestane. První liga ale člověka láká, tak ji pojďme udělat s Brnem, pak by to byl poslední přesun už najisto.

Nyní budete navyšovat čísla startů za Brno, jehož dres jste v zápasech oblékl již 116krát. Pokud se nic nepokazí, bude právě Brno vaším nejčastějším angažmá. Představuje si to tak rodák z Boskovic, vychovaný Blanskem a juniorkou Zbrojovky?

To je jasné. Je to můj fotbalový domov. V roce 2007 jsem přišel z Blanska a strávil tu čas až do odchodu do Jablonce v roce 2014. To je pořádná doba. Navíc jsem tu zvládl ten kritický moment kariéry, což je vždy přechod z mládežnického fotbalu mezi chlapy. Samozřejmě mám radost, že na mě můj bývalý klub pamatuje a nebojí se mi dát delší kontrakt. Když je fotbalistovi necelých 34 let, už jen tak nedostává delší smlouvy, většinou vás podepíší na rok. Já ji dostal o něco větší a to hrálo pro mě velkou roli, protože mi to dává jistotu.

Olomoucký Mojmír Chytil (vlevo) a Luděk Pernica z Brna

Poslední změna kurzu, tedy návrat z hostování z Plzně do Brna, proběhla před třemi roky, kdy jste se snažil Zbrojovku zachránit v první lize. To byla bolavá zkušenost, protože Brno zahučelo do druhé ligy. Osobně jste ale od té doby zažil velmi zdařilé období. Nejlepší v kariéře?

Asi ano. Byla to s Plzní jízda. Když jsem se vrátil z Brna, tak jsem hned pravidelně nastupoval v základu. Zkusil jsem si Evropskou konferenční ligu, domácí soutěží jsme nějak propluli až k vysněnému titulu a Zbrojovka zároveň postoupila zpátky mezi elitu. Měl jsem tedy radost ze všeho a ještě nevěděl, co mě čeká. Liga mistrů, to byla samostatná kapitola.

Bude nyní co vyprávět mladíkům v kabině, jaké je to vyběhnout proti Barceloně s Robertem Lewandowským, Jordim Albou, hrát proti Interu Milán a Bayernu Mnichov?

Bylo to fantastické, to je rozhodně pravda. Já ale nechodím a neroztrubuji, jak jsem hrál proti těmto velikánům. Když se mě kluci zeptají, rád jim to řeknu, ale z těch zápasů si pamatuji hlavně to, jaký to byl kolem mě kolotoč. Zvlášť na venkovních hřištích. Doma to nebylo tak hrozné, byť jsme dostali také čtyřgólové příděly. Vychloubat se tím ale nepotřebuji, byť ta radost, že se to klukovi z Boskovic povede, ta je jasná.

Není o to větší strašák právě poslední angažmá v Brně, které bylo k těmto pocitům v totálním kontrastu, protože na kabině ležela deka a fanoušci si žádali hlavy vedení i majitele?

Nechtěl jsem si to ani příliš vytahovat z paměti a trápit se tím. Já si to dobře pamatuji, jen se v tom nechci babrat. Chci jít hlavně dopředu. Tehdy se naše cesty rozešly, mě to nastartovalo do skvělého období, Zbrojovka se také oklepala. Nyní je situace zase úplně jiná a já vycházím jen z toho, že se těším zpátky na Srbskou.

To jste asi první člověk, kterého jsem tohle slyšel říci…

Já to poslouchám pořád, že je to mizerný stadion a hosté sem neradi jezdí. Já zde ale dal první domácí ligové góly, a tak už mi ten stadion bude připadat navždy milý a krásný. Když si vzpomenu na zápasy pod trenérem Václavem Kotalem, jak jsme otočili s Baníkem Ostrava, vyhráli se Sigmou Olomouc. To jsou krásné vzpomínky na skvělé okamžiky se skvělými kamarády. Srbskou mám prostě nostalgicky rád.

Co všechno se v Brně změnilo?

Byl jsem celou dobu v kontaktu s novým mužem ve vedení, tedy se Zdeňkem Psotkou. Hodně často a intenzivně jsem byl v kontaktu s trenérem Tomášem Poláchem. Asi budu jediný v týmu, kdo jej pamatuje coby spoluhráče. Jsme docela dobří kamarádi, už když jsem tu byl naposledy, tak jsem za ním na tréninkovém centru mládeže chodil do kanceláře na kávu a debatovali jsme o fotbale. A vidíte, najednou to bude můj trenér.

Luděk Pernica na tréninku Zbrojovky Brno

Jak ho budete oslovovat?

Vidíte, to jsme ještě neřešili. Jen Řízek (útočník Jakub Řezníček) mu tyká, tak nevím, jestli můžu taky. Asi se o tom budeme muset pobavit. A z dalších změn – další kamarád Vlasta Hrubý, se kterým jsme přestupovali do Jablonce, bude další trenér, byť ne můj, ale brankářů. No a tým se změnil skoro kompletně. Devadesát procent hráčů ale nějakým způsobem znám.

Brňané se netajili tím, že hledají lídra obrany, protože Jakub Šural stále laboruje se zraněními. Berete své angažmá i tak, že budete muset zastat tuhle roli organizátora hry a mentora?

Beru to v pohodě na vědomí. Už před třemi lety jsem přicházel do pozice lídra. Snad se nebojím si stejně jako oni zakřičet a porovnat si obranu podle svého. Dokážu nadat i povzbudit, takže rád tyto zkušenosti využiju a snad i nějaké předám, pokud to budou odkoukávat mladí. Rád jim pomůžu.