Cyklistika ho nudila, fotbal miluje. Sypat centry? To je moje, hlásí rychlík Kubr

„Táta ji miluje. Když se jede klasika Okolo Flander, je region na nohou. Pamatuju si odtud jména jako Zdeněk Štybar nebo Peter Sagan,“ vypráví dvacetiletý mládenec, s jehož jménem se seznamují fanoušci fotbalistů Zbrojovky.

Po dětství v Belgii a dvou letech v norském Bodö/Glimt si krajní bek Lucas Kubr druholigovou brněnskou adresu vybral pro svoje první angažmá v Česku.

Miluji Alphonsa Daviese, hraju taky trochu takovým stylem. Společnou máme absolutní rychlost a taky si rád zakličkuji jako on. Mě osobně asistence potěší víc než vstřelený gól.

Cyklistou jste být nechtěl?

Kdepak, hrozně mě nebavila! Jako mladší jsem kombinoval atletiku a fotbal. Dělal jsem pětiboj, až jsem zjistil, že mě atletika trochu nudí. Vyřešilo se to ve čtrnácti letech, přestoupil jsem do St. Truidenu, fotbal jsem hrál každý den a na atletiku už nebyl čas. Na kole si zajedu možná tak do lesa. Nikdy jsem ho neviděl ani jako prostředek k tréninku, pro mě je kolo spojené s výletem.

Tuto vášeň jste tedy po otci nezdědil. Místo v obraně fotbalového týmu, které on zastával mimo jiné v pražské Slavii, už ano?

Odjakživa jsem hrál na křídle, spíš jsem útočil. Vždycky jsem byl nejrychlejší z týmu, a tak mě cpali dopředu. Ať buď sypu centry před bránu, nebo sám střílím. Nebylo by tehdy logické, abych byl stoperem jako táta. Vždyť mně dali míč, já jsem si ho nabral a přesprintoval celé hřiště.

Musí mít člověk rychlost v sobě, nebo se dá naučit?

Kondice se dá natrénovat vždycky. Tah na bránu nebo útočnost ale už těžko, a stejně tak rychlost. Myslím si, že se natrénovat nedá. Já ji mám odjakživa.

Vyhovuje vám hra na kraji obrany?

Hodně! Mám levou stranu celou pro sebe, můžu lítat nahoru dolů. To umím dobře.

Taky vám jde centr, jak jste předvedl v pátečním zápase Zbrojovky v Opavě. Balon jste posadil na nohu Romana Potočného tak ideálně, že z první zavěsil.

Taky jsem z toho měl radost, že jsem to na něho tak trefil. Když máme tak dobré útočníky, tak toho musíme využívat.

Máte mezi centrujícími leváky svůj fotbalový vzor?

Za Zbrojovku jste v obou úvodních kolech druhé ligy hrál v základní sestavě. Jak si zvykáte na zápasové tempo po dvou sezonách v Norsku, kdy jste se v áčku Bodö/Glimt moc neprosadil?

Nastupoval jsem tam za béčko, jsem v zápřahu už osm měsíců. Přípravu jsme měli dlouhou a od dubna jsme hráli zápasy. V herní kondici jsem před příchodem do Brna byl.

Hrával jste ale na umělé trávě, pokud se nepletu.

Je to tak. A na umělce, musím říct, je to oproti přírodní trávě úplně jiný sport.

V čem?

Je to hrozně rychlé. Až tak, že se obrana hrozně jednoduše obehrává. Kvůli tomu týmy raději ve svém postavení trochu víc spadnou dolů, než aby si troufly presovat, protože presink v té rychlosti nedává smysl. Víc mi vyhovuje přírodní tráva.

Zvykáte si na ni a na český styl fotbalu dobře?

Ze začátku jsem si musel zvykat hodně. Pomohlo mi, že z mládežnického nároďáku znám české prostředí i kulturu. Řekl bych, že jsem se už trochu přizpůsobil.

Lucas Kubr

Nevrátil jste se ve dvaceti letech ze zahraničí do českých soutěží přece jen moc brzo?

V cizině jsem byl dva roky, v Norsku. Předtím jsem žil celou dobu v Belgii, nikdy jsem v Česku nepůsobil. Agent mě do toho docela tlačil a mně se ta varianta taky líbila. Měl jsem jich víc a mohl jsem jít i jinam.

Snil jste o Slavii, kde byste napodobil tátu?

Měl jsem ji jako dítě rád, táta byl slávista. Teď už to takhle vůbec neřeším. (úsměv)

Už na jaře v rozhovoru pro MF DNES jste líčil, že o Česku uvažujete, ale se smlouvou v Bodö/Glimt jste drahý špás. V létě jste už byl levnější, že jste se objevil v Brně?

Hodně dlouho se podmínky měnily. Napřed si za mě Norové říkali docela velkou částku, tu pak snižovali, až pak viděli, že nemá cenu za mě chtít velké peníze. Že je lepší dohodnout se jinak.

A vy jste se dohodl ve Zbrojovce.

Dost jsem to nechal na agentovi, ten ví asi nejvíc, co a jak. Všechno jsme spolu probrali, měl jsem dost nabídek i z první ligy, ale bylo by to zřejmě zase na lavičku, a to už jsem nechtěl. Seděl jsem v Bodö a stačilo mi to. Za důležité jsem považoval cítit se někde důležitý a umět tam udělat rozdíl.

Cítíte se tak v Brně?

Zatím si na hodně věcí zvykám. Musím se s ostatními sehrát tak, abych věděl poslepu, co udělají. Pak to bude lepší. Ale dal jsem asistenci, něčemu jsem tedy napomohl.

Co vám Bodö/Glimt dalo?

Hrozně moc jsem toho viděl a zažil. Dva roky jsem trénoval s možná nejlepším týmem v celé Skandinávii.

Doporučil byste severskou cestu mladým fotbalistům?

Všechno je tam hodně náročné jak fyzicky, tak psychicky. Není jednoduché to tam zvládat. Je tam zima, jiná řeč, tma, zažil jsem tam hurikány... takže ano, doporučuji to, ale musí být člověk hodně silný mentálně. Není to pro každého.

V Brně jste se aklimatizoval bez potíží?

Je to krásné velké město, našel jsem si bydlení, jsem spokojený. To stejné platí o Zbrojovce. V Belgii nebo v Norsku, kde jsem hrával, jsou týmy rozdělené na skupiny – domácí hráči, cizinci a tak. V Brně je v kabině jedna velká skupina. Máme dobré tréninkové hřiště, k dispozici je všechno, co potřebujeme, a nemáme si na co stěžovat.

Jenom vlastní hřiště zatím nemáte. Chodíte se dívat, jak přibývá tráva na stadionu v Králově Poli?

Pokaždé, když kolem projdu, tak si říkám, že už je to zase lepší. Všichni se těšíme, až to bude hotové a poprvé nastoupíme doma. Pro mě osobně to bude bonus, protože rád kličkuji, což se na horším nebo suchém hřišti dělá hůř.