Všichni už mají v hlavě Baník, usmívá se trenér Hlučína před pohárovým duelem

Lokša se první ligy nedočkal, a tak je v Hlučíně Minulé dvě sezony strávil v ostravském Baníku. Ač byl nejlepší střelec rezervního týmu, příležitost v prvoligovém celku nedostal. A tak se útočník Radovan Lokša rozhodl odejít do Hlučína. „Pro mě to je velký zápas,“ řekl Lokša před dnešním pohárovým duelem. „Šance dostat se v Baníku do áčka mi nevyšla, ale už je to pryč a nyní jsem v Hlučíně.“ Co si od utkání slibuje? „Samozřejmě chceme uspět. Porveme se, abychom Baník přinejmenším potrápili. Kluci jsou na to naladěni. A nikde není psáno, že nemůžeme postoupit.“ Lokša dodal, že Baník má v této sezoně výborný tým, že se mu i přes výpadek proti Slavii daří. „Ale pohárová utkání jsou úplně jiná. Předem neskládáme zbraně.“ Lokša šel před dvěma roky z Petřkovic do rezervního mužstva Baníku pomoci tamějším mladým fotbalistům a zároveň se chtěl porvat o šanci dostat se do prvoligového kádru. „To se mi bohužel i přes ty góly, co jsem dával, nepovedlo,“ podotkl. „Měl jsem nabídku, abych v béčku ještě pokračoval, ale už jsem chtěl nechat prostor mladým, takže jsem přijal možnost jít do Hlučína.“ Líbí se mu složení hlučínského celku. „Je tu dobrý mix, mladší kluci i ti, co si už něčím prošli. A s některými jsem dříve hrál už v Petřkovicích i Baníku.“