Loni baráž, teď boj o záchranu. Kronďák probouzí Žižkov: Patřím do Prahy

Tradiční fotbalová značka, kterou proslavil Karel Poláček ve svém humoristickém románu z roku 1931, není už 14 let prvoligová. A ani Kronďák momentálně na postup nemyslí – ani do budoucna. „Já se o žádném delším horizontu nebavím, přišel jsem na posledním místě a snažím se tam nebýt,“ řekl pragmaticky pětapadesátiletý kouč.
V minulé sezoně bojoval se stříbrným Táborskem o postup v baráži, úspěchy slavil i s Chrudimí, teď je ovšem na opačném druholigovém pólu.
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„Nahoře jsem hrál vždy až po nějakém čase. Do každého mužstva jsem přišel, když bylo dole. Třeba se to povede na Žižkově taky a budeme stoupat,“ zasnil se bývalý prvoligový hráč Teplic. „Už teď jsme vystoupali ze samotného dna. Doufám, že budeme pracovat jako dosud a tabulkou se posouvat ještě výš.“
Tichai skončil s bilancí jedna výhra, čtyři porážky. Kronďák ji má vyrovnanou: tři vítězství, remízy i porážky. Tým zpod žižkovské televizní věže se vyšplhal zatím na 13. místo, tři body nad sestupové pásmo.
„Hra úplně špatně nevypadá, někdy nám k tomu chybí výsledek jako s Duklou. V Ústí nad Labem jsme naposledy uhráli bod, který beru, protože oni vyhlásili ambice skoro na postup do ligy. A my se jim vyrovnali,“ hřála Kronďáka bezbranková remíza.
Už po nástupu nového trenéra se kádr proměnil, klub angažoval třeba Davida Hufa z Chrudimi, Petra Mareše ze Zbrojovky, Dominika Haška z Dukly či ústeckého Filipa Novotného. „Docela hodně se do toho hráblo, vyměnilo se dost hráčů, ale ještě nějaká obměna v lednu bude, něco bych si představoval,“ avizuje Kronďák. „Uvidíme, jak mi vedení vyjde vstříc.“
Prostor pro zlepšení vidí především v ofenzivě. Viktoria nastřílela jen 13 gólů, v průměru necelý jeden na zápas, v tom je nejhorší v soutěži. „Vzadu to jakžtakž funguje, ale máme málo věcí do útočné fáze. Potřebujeme toho víc. Víc odvahy, víc náběhů.“
Pak možná budou fanoušci ještě veselejší – svůj tým doprovázejí ve slušném počtu i na venkovní zápasy. „Fanoušci jsou skvělí. V žádném klubu jsem nezažil, aby jich jezdilo tolik ven, to je pro mě novinka. Lidi to baví a tím, že jsme začali bodovat, jim snad děláme radost.“
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Do konce podzimu ještě Žižkov hostí Opavu a končí v Prostějově. „Doufám, že s vedením panuje nějaká vzájemná spokojenost. Věřím, že Viktorku ve druhé lize zachráníme, s tím cílem jsem přišel.“
Viktoria se dostala Kronďákovi pod kůži už dávno. „Já jsem Pražák, na Žižkov jsem chodil skoro na každý zápas, i když jsem trénoval jinde. Sledoval jsem tady soupeře. Žižkov patří k Praze a já do Prahy taky.“
A jednou třeba budou i nástupci románového fanouška Emana Habáska chodit zase na první ligu. Teď se však Kronďák snaží zajistit, aby Viktoria nebyla v „offsidu“.
Novotný: Odchod z Ústí jsem nesl těžce. Ještě nejsem úplně Žižkovák
Byla to nečekaná rána pro něj i pro fanoušky. Fotbalové Ústí nad Labem vtrhlo do druhé ligy sérií bez porážky a bylo na špici tabulky, přesto se rozhodlo sáhnout do úspěšného kádru a prodat Viktorii Žižkov jedenatřicetiletého obránce Filipa Novotného, jenž v minulé sezoně patřil ke klíčovým hráčům Viagemu.
„Upřímně, bral jsem to těžce. Nechtělo se mi z Ústí, chtěl jsem zůstat. Ale nastaly nějaké okolnosti, za kterých to nešlo,“ vrátil se na konec srpna bek s šestapadesáti prvoligovými starty. O konkrétních důvodech svého odchodu mluvit nechtěl, ani když se na svůj „domácí“ stadion vracel už v ikonickém červenobíle pruhovaném dresu Viktorie. V Ústí jí pomohl uhrát remízu 0:0. „Nějakou dobu jsem tady strávil, těšil jsem se na ten zápas. Kvůli mému odchodu si tu nebudu přetrhávat vazby, přišli kamarádi i rodina,“ líčil Novotný a vedle něj sedící kouč Radek Kronďák na něj práskl: „Chtěl deset lístků!“
Viagem po skvělém rozjezdu teď zažívá horší období a klesl na šesté místo. „Je tu stejný mančaft, jako když jsem odcházel. Před sezonou měli ambice, teď se jim výsledkově nedaří, ale mají dobrý tým,“ nezatratil svého bývalého zaměstnavatele ani po sérii pěti zápasů bez výhry. Viktoria tu sahala po třech bodech, ale i kvůli Marešově neproměněné penaltě zápas skončil bez branek. „Šancí jsme měli my i oni dost. Bohužel nás trápí finále, chybějí góly. Že nedal Petr Mareš penaltu, to se stane,“ zastal se spoluhráče Novotný. „Není to nic, že by se na něco vykašlal. Žádnou podporu nepotřebuje, jedeme dál.“
Žižkov byl poslední, když tým přebíral trenér Kronďák, teď zvolna stoupá. V tabulce je třináctý. „Hrát o záchranu je těžší, ale zažil jsem to v první i druhé lize, takže pro mě žádná novinka.“ Navíc tradičnímu klubu hodně pomáhají fanoušci. „Historie je tu znát, fanoušci chodí na domácí zápasy i na výjezdy, to v mnoha klubech druhé ligy nebývá,“ ocenil Novotný. Sám si ještě na novou štaci trochu zvyká. „Dojíždím každý den, takže nejsem ještě úplně Žižkovák. Ale sedá si to, hraju stabilně, i tým se zvedá. Cítím se tu dobře a doufám, že to bude jen lepší!“