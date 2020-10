Sám si fotbal platím, sám rozhoduji. Do Lomu nalákal Šimáka a spol.

Po sedmi kolech jste třetí, máte 14 bodů. Jak se to poslouchá?

Samozřejmě hezky. Nevyšly nám akorát zápasy v Soběslavi a naposledy v Doubravce. Poskládali jsme tým, který má všechny posty zdvojené a varianta jedna je skutečně kvalitní. Jan Šimák má starty v Lize mistrů, Milan Kadlec hrál Evropskou ligu. Tři hráči nastupovali ve druhé lize. Sílu naše mužstvo má.

Nemusí být divize stropem?

Neříkám ani jo, ani ne. První rok vychází většinou z leknutí a z euforie, ale po pár letech je těžké si najednou říct, tak letos postoupíme.

Jak vás berou soupeři ve čtvrté nejvyšší soutěži? Před sezonou si myslím, že řada týmů ani nevěděla, kde Lom hledat na mapě.

To je pravda. Když ale přijedou na Svépomoc v Táboře, kde je náš stadion, zorientují se. A hlavně znají naše hráče. Kromě pár zkušenějších máme tým v průměru okolo 25 let.

Vraťme se úplně na začátek. Kdy jste začal dělat fotbal v Lomu?

Narodil jsem se v Táboře, hrával jsem za Vodní stavby. Jako hráč jsem se pohyboval v krajských soutěžích. V Lomu jsem si postavil chalupu a po konci kariéry ve 35 letech jsem do klubu natáhl řadu vysloužilců z Vodních staveb na okresní přebor. Několikrát jsme ho vyhráli, ale nikdy jsme postoupit nechtěli.

Kdy se to zlomilo?

Před šesti lety jsme přivedli partu kluků z Táborska, kteří měli na okres obrovskou kvalitu. Lehce jsme ho vyhráli, stejně jako o rok později I. B třídu. Zvládli jsme i I. A třídu, pak postoupili do kraje, kde už jsme museli tým posílit. Když přišla možnost po zkrácené sezoně jít do divize, tak jsme to přijali. Udělali jsme čtyři postupy za pět let, ale na divizi už jsme museli přivést šest hráčů. Snažíme se i z areálu Svépomoc udělat druhé táborské hřiště. Místní jsou zvyklí na stadion chodit, stojí se hned u trávníku. Plánujeme opravit stadion a hrát tam ČFL. To si umím představit.

Jak to berou v Lomu? Necítí, že jste jim vzal fotbal?

Působím tam 20 let a jsem taky částečně Lomák. Myslím, že tam se všemi vycházím dobře. Pár starších chlapů s námi jezdí i na venkovní zápasy. Původně jsme chtěli udělat v Lomu nový areál i s kulturákem za 35 milionu korun, ale nakonec jsme se rozhodli pro Svépomoc.

Zrálo ve vás déle, že chcete hrát výš než jen v okresním přeboru?

Ano, vyvíjelo se to. Okresní přebor i I. B třída se hrají skoro zadarmo. Od I. A třídy už to začne něco stát a začnou odpadávat lidi, kteří do fotbalu nechtějí dát ani korunu. Krajský přebor už je o větších penězích, to pak samozřejmě i divize. Platíte hráče, dopravu a my také pokuty, protože nemáme mládež. Uvažovali jsme o tom, že ji založíme, ale taková pointa nebyla. Táborsko sponzoruji a nechci mu dělat potíže. Pořád je to ve městě klub číslo jedna. Přeji si spolupracovat, abychom tady měli druhou a třetí ligu.

I když chcete spolupracovat, tak minimálně na platech hráčů můžete být pro druholigové Táborsko konkurence, ne?

Můžeme. Ale Táborsko dělá fotbal přesně tak, jak se má. Vytvořilo 17 mládežnických mužstev. Nemělo by to být tak, jak to máme my. Škoda, že si vzájemně nemůžeme půjčovat hráče.

Když jsme u hráčů, na co je lákáte? Jsou to finanční podmínky?

Fungujeme jinak než ostatní kluby. Sám si to platím, a tak si o tom i rozhoduji. Má to řadu nevýhod, ale také velkou výhodu. Když o hráče stojím, tak je to jen o mně, kam až chci zajít. Do I. A třídy bylo těžké přesvědčit hráče, do divize je to lepší. A do ČFL už přivedeme, koho budeme chtít. Vždy ale musíme tvořit tým. Aby všechno fungovalo, bavilo nás to, dali jsme si po zápase společně pivo. A já chci žít s týmem.

Posily vybíráte sám, nebo máte někoho k ruce, kdo vám poradí?

Například s Kadlecem mi pomáhal trenér Miloslav Brožek, který ho chtěl k sobě do Táborska. V létě jsme hráli přípravný zápas s týmem legionářů z Rakouska a bývalých hráčů Dynama. Tam mě moc zaujal Martin Slavík a byl to skvělý kup. Na první SMS mi ale odpověděl, že hraje v Rakousku a do Lomu hrát nepůjde, že je na to ještě mladý. Za tři dny jsem mu poslal jinou textovku s novou nabídkou, na což mi odepsal, že už se mu do Rakouska ani jezdit nechce.

Chod klubu platíte sám. Na kolik to za rok vyjde?

To vám neřeknu. Něco to stojí, ale není to žádná hrůza. Kdybych to nemohl dělat a nebavilo mě to, tak to nedělám. Jsem spořivý podnikatel, takže nikoho nepřeplácím.

V čem podnikáte?

Jsme developerská firma. Stavíme obchodní a nákupní centra. Ať už jsou to různé Globusy, Stop Shopy nebo třeba dvacet Kauflandů. Je to docela velký byznys.

Je pro vás fotbal odreagováním od náročné práce?

Napracoval jsem se dost. Musíte kolem sebe vytvořit tým lidí, kteří to odpracují. A to mám. Já si pohlídám velká jednání, jinak spíš koordinuji. Už mi není 25, abych dělal všechno a všude byl. Chci si taky ještě užít a fotbal je jedno z mála, co mě baví. Víte, jak je to. Zítra vás raní mrtvice, pozítří tu nejste…

Jste víc nervózní při fotbale, nebo při práci?

Rozhodně při fotbale. To neovlivníte. Když vám něco odpískají špatně, cítíte křivdu. Jinak ale musím říct, že se k nám rozhodčí chovají slušně. Já jsem pomáhal zařizovat největší smlouvu Fortuny pro český fotbal, můj kamarád je předseda představenstva Fortuny. Lidi i rozhodčí ve fotbale znám, za nikým ale nechodím. Obráceně ale věřím, že na nás koukají tak, že nás nechávají být. Nestalo se mi, že by nás zařízli tak, že bych z toho byl smutný.

Jan Šimák v dresu Horního Jiřetína

Vnímáte měnící se podmínky a prostředí českého fotbalu?

Podmínky jsou nesrovnatelné s tím, co bylo dřív. Jinak lidé nepřejí úspěch, to je všude. Na nás řvou, že jsme pračka na peníze. Já odpovídám, máte pravdu. Lopatou hodíte peníze do pračky a už odsud nikdy nic nevypadne. Navíc ve sportu jsou řady dobrovolníků, bez kterých to nejde dělat. Jen na divizi je třeba osm pořadatelů, někdo musí vybrat vstupné, natočit to, vyprat dresy a další věci. A ti lidé to dělají zadarmo. Do sportu dáváte peníze, ale musí vám to dávat smysl.

A to vám dává.

Určitě. Tým má velké odhodlání a jsem sám zvědavý, jak si povede dál. Sice jsme padli v Doubravce, ale teď máme dva zápasy, které bychom měli zvládnout. A pak hrajeme s Dynamem B, doma máme Přeštice a jedeme do Katovic. Když z tohoto trojzápasu uděláme devět bodů, tak postoupíme do ČFL.

To jsou odvážná slova.

Je troufalé jako nováček říct, že chcete postoupit na první dobrou z divize. Budu spokojený, když skončíme do pátého místa. Ale pokud se naskytne sebemenší šance o postup zabojovat, tak na to slyšíme. Máme vyhlédnuté tři další nadstandardní hráče, o kterých jednáme pro jaro, pokud bychom byli na dosah čelu tabulky. Ale takovým fotbalistům musíte slíbit alespoň ČFL a to nejpozději za půl roku.

Nebojíte se příkladu podobně velkého klubu Čížové, která se dostala do třetí ligy, ale loni padla až do I. B třídy?

Byl to podobný model jako u nás, o jednom člověku. Pak pan Vladimír Vávra zemřel a víme, jak to dopadlo. Věřím, že se u nás nic takového nestane. Určitě mě fotbal nepřestane bavit. Ale může se stát leccos. Třeba nepůjde byznys, koronavirus všechno zavře, přijde recese a fotbal se za peníze hrát nebude. I kdyby se něco takového událo, tak by to byl pro Táborsko dobrý dárek. Předal bych třetiligový nebo divizní tým s tím, aby si ho začlenili.

Jan Šimák odpovídá v dresu Horního Jiřetína na otázky novinářů.

Nesmíme opomenout Jana Šimáka, největší osobnost vašeho týmu. Jak jste se k sobě dostali?

Bydlí v Táboře, byla to i trochu náhoda. Je to hodný kluk, který už u nás působí čtvrtý rok. Byli jsme snad ještě v okresu, kdy jsem ho přemluvil, aby nám šel pomoci. Byl nejlepší ve všech soutěžích, které jsme hráli. I v divizi. A byl by nejlepší pořád i ve druhé lize. Je to geniální fotbalista, ale i složitá osobnost. Nadále ale trénuje jako profesionál. Nedá si pizzu, fyzicky je na tom skvěle, byť déle regeneruje.

Musíte ho přemlouvat, nebo má pořád chuť?

Nemusím. On si řekne, když třeba není připravený, že hrát nebude, že by pro tým nebyl tak přínosný. A já mu v tom vyhovím. On to ví a jede si u nás takový svůj příběh. Je i příkladem pro ostatní, podobně jako David Lafata v Olešníku.