Fotbalové Líšni odešly zkušenosti, do jarní části jde s mladíky

● Příchody

Pavel Halouska, brankář, přestup ze Zbrojovky Brno

Jakub Černín, obránce, hostování ze Zbrojovky Brno

Ondřej Ševčík, obránce, přestup ze Sokolova

Tomáš Vasiljev, záložník, hostování ze Slovácka

Jan Silný, útočník, přestup z Kroměříže

Michal Dočekal, útočník, přestup z Vrchoviny

● Odchody

Martin Šustr, brankář, přestup do Zbrojovky Brno

Ondřej Bačo, obránce, návrat z hostování do Zlína

Marek Vintr, záložník, návrat z hostování do Zbrojovky Brno

Adrián Čermák, záložník, přestup do Zbrojovky Brno

Jan Hladík, útočník, přestup do Zbrojovky Brno

Takyi Elvis, útočník, přestup do Karely (Ghana)