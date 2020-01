Snad už nikdo neodejde, přeje si trenér Líšně

Navíc až do konce února může být nuceně mimo republiku stěžejní záložník Guy Reteno Elekana, čelící tříměsíčnímu trestu zákazu vstupu do České republiky za předchozí pobyt zde s propadlým vízem. Na udělení nového čeká.

„Někde jsem si přečetl, že to je amatérismus ze strany klubu, ale vyjednat vízum v Gabonu, kde není česká ambasáda, je dost složité. Logisticky i finančně,“ povzdechl si Milan Valachovič, trenér Líšně. Věří, že Reteno Elekana začátek druholigového jara stihne, i tak má ale skoro polovinu základní sestavy pryč.

„S tím, že si Suchého vezme zpět Slovácko, jsme nepočítali, ale využilo klauzuli ve smlouvě. Nevzdáváme se toho, že by se k nám vrátil Bačo, pokud by se neprosadil ve Zlíně. Ale není to tak, že bychom si neporadili s tím, co tady máme. Nedá se nic dělat, odchody jsou, pro klub je to dobrá vizitka a my s tím musíme pracovat. Snad už žádné další nebudou, leda by k nám ještě Zbrojovka sáhla po Hlavicovi,“ nadhodil Valachovič už v lehčím tónu.

Úplně do vzduchu nestřílel, protože Hlavicovo jméno bylo ve Zbrojovce také na seznamu posil. Přednost ale dostali jiní hráči z Líšně a Hlavica, kapitán a „držák“ zadních řad nováčka, si působení v Líšni prodlouží i na jaře.

„Aspoň to tak vypadá,“ usmíval se včera po tréninku 25letý obránce. „Byl jsem v kontaktu nejen se Zbrojovkou, ale i s dalšími českými i slovenskými kluby, nejsem však zklamaný, že to nevyšlo. Respektuji rozhodnutí Líšně, která mě požádala, abych zůstal. Měli jsme interní diskuse, proč tady mám pokračovat, čeho chce klub dosáhnout. Osmým místem po podzimu jsme ještě nic neuhráli, na jaře nás čeká hodně práce,“ řekl Hlavica.