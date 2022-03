300 chlebíčků do Líšně! Jak se slavil šok v brněnském druholigovém derby

Večer pak Sedmidubský vedle oslav velkého vítězství svého klubu musel mít na paměti ještě starost, jak závazek splní. Jedna věc bude sáhnout hluboko do kapsy a hec zaplatit, druhá pak nálož chlebíčků do Líšně dopravit.

Bude jich tři sta. Hosté totiž v Králově Poli vyhráli 3:1. „Nikdy jsme na Zbrojovce žádné body neudělali. Tohle nám chybělo do sbírky, abychom ji u ní doma porazili. Brali jsme to prestižněji než jiné zápasy. Kdo ví, jestli se to ještě někdy bude opakovat, jestli k tomu bude příležitost. Oni můžou postoupit do první ligy a pak se derby s nimi už hrát taky nemusí,“ dumal včera David Krška, záložník Líšně.

6 118 diváků byla oficiálně ohlášená návštěva na derby

Také on byl jedním z hráčů, kteří slíbili přispět do banku či jídlem na oslavu, pokud stále ještě lehce přehlížený tým Královo Pole vyloupí.

K vyšponování motivace se hlásili hlavně exzbrojováci, jichž má Líšeň plno.

„Až bude chvilka, bude se po dohodě s řezníkem péct sele nebo kýta,“ upřesnil Krška. Zatím muselo stačit páteční posezení v hospodě u hřiště v Líšni, kde se nad bodovým lupem u piva debatovalo. „Doufám, že se tahle výhra bude řadit někam na roveň postupu z MSFL do druhé ligy. Bylo to venku, před pěknou návštěvou, bereme to jako úspěch. Asi to nikdo nečekal,“ míní Krška.

Ve stavu mezi nadšením a šokem byli ostatně už během derby ti členové Líšně, kteří nečekaný vývoj sledovali z lavičky. Hned v první minutě hosté vedli, za půl hodiny už to bylo 0:2.

„Seděli jsme tam, dívali jsme se po sobě a říkali jsme si: To si někdo dělá pr.el?“ ulevil si Sedmidubský.

Když kapitán hostí Ondřej Ševčík posunul skóre na 0:2 a náhradníci a část realizačního týmu hostí zase vyletěli slavit k postranní čáře, pokynul jim kouč Milan Valachovič rukou, aby se uklidnili. Euforie se však skrývala stále obtížněji.

Z dosavadních čtyř derby mezi Zbrojovkou a Líšní ve druhé lize se poprvé stalo, aby trpaslík vyzrál na velkoklub. V 61. minutě to hlavičkou na 0:3 podtrhl Milan Lutonský.

„Nejsme naivní, abychom teď začali veřejně vykřikovat, že jsme vládci Brna a podobné věci. To si můžeme říkat z legrace mezi sebou. Víme sami, že Zbrojovka nám k výhře pomohla svými hrubými chybami. Do ligy postoupí, to jí přejeme. Ale že by nám to bránilo v radosti, to zase ne,“ pousmál se Sedmidubský, který velké zápisy do líšeňské kroniky může srovnávat.

Především byl před patnácti lety u slavného vítězství nad Slavií Praha v poháru. „Pozor, vyhrát druholigový zápas, jakkoliv prestižní, nemůže být stejně vysoko jako porazit Slavii. My jsme navíc teď už v jiné pozici, než byla Líšeň tehdy, už nejsme totální outsider. Pohybujeme se v popředí druhé ligy, kluci mají něco za sebou. Máme kvalitní tým, a když dokážeme dát do zápasu velkou bojovnost a přikloní se k nám štěstí, můžeme zaskočit i většího favorita, což se v pátek podařilo,“ upozornil.

Kupovat zápas? Kdo by to dělal, diví se Krška

Jakkoliv pikantní pro brněnský fotbal derby bylo, pro Líšeň hrálo roli i to, aby se zvedla z týden starého hanebného výkonu doma proti Vlašimi. Té odevzdala body, což sice ještě nezatřáslo její pozicí na barážových příčkách, ale vyvolalo to otazníky, zda je stejně silná jako na podzim.

„Po Vlašimi nám šlo sebevědomí možná trochu dolů, derby nás vrací zpátky. Charakter mužstva je výborný,“ shrnul záložník David Pašek. Po výhře nad Zbrojovkou, která Líšeň posunula do neděle na druhé místo, mohl jako brněnský rodák spokojeně konstatovat: „Dívá se na to hezky, dva brněnské kluby na prvních dvou místech. Já jsem spokojený.“ Včera se na Líšeň bodově dotáhla a o skóre ji přeskočila Vlašim, nadále však platí, že „marvani“ jsou ve hře o baráž o první ligu. „My baráž zase tak neřešíme. Pátek byl důležitý spíš skrz to, že jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým. Když dokážeme porazit prvního, tak proč bychom se nemohli do baráže dostat a uhrát tam dobrý výsledek? Neříkám postoupit, ale dobrý výsledek v našich silách může být,“ sděluje Krška.

O víkendu ho překvapily některé reakce, v nichž se dočetl, že Zbrojovka svým slabým výkonem výhru Líšni schválně usnadnila, protože sama má bodů dost a nyní je víc potřeboval druhý brněnský celek.

9 hráčů z páteční sestavy Líšně prošlo v minulosti Zbrojovkou

„Tomuhle nerozumím. Dost lidí ani nebere to, že je Líšeň vůbec v Brně. Je to takové zvláštní. Spekulace, že to bylo prodané, je úplný nesmysl, proč by to někdo dělal? Nikdo by si to nejen nelajznul, ale ani by to nikoho nenapadlo,“ zlobí se Krška, i když naznačuje, že svým způsobem chápe, jak se podobné dohady mohou zrodit. „Když jako velký favorit vyhraje Zbrojovka, je to v pořádku. Když Líšeň, je to překvapení, takže je to asi podle někoho prodané,“ krčí rameny.

I vítězové uznali, že měli v cestě za výhrou svým způsobem kliku. Kiksy, jaké zbrojovácká obrana dělala, proti nim moc soupeřů v této sezoně ještě nepředvedlo.

„Na balonu byla Zbrojovka lepší, za našeho vedení to bylo markantní. My jsme vedli, tak jsme už vývoj zápasu viděli trochu jinak, chtěli jsme hrát aktivní blok, uchýlili jsme se k němu a dařilo se nám v něm,“ pronesl Pašek.