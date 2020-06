Můžeme přijet s plošinou? ptají se v Líšni před brněnským derby fanoušci

„Naší slečny fotografky se někdo ptal dokonce na to, jestli si za zeď vedle hřiště může přijet s vysokozdvižným vozíkem a sledovat zápas z plošiny,“ líčí vedoucí líšeňského týmu Dagmar Wallová.

Čísla z Líšně 12 karet pro VIP hosty uvolní Líšeň jako domácí klub pro funkcionáře Zbrojovky. 15 vstupenek pro rodinné příslušníky hráčů Zbrojovky vyjednaly oba kluby nad rámec manuálu.

A může tedy? „Asi ano, to se nás netýká, to je mimo stadion,“ směje se Wallová. „V této souvislosti nás ale napadlo, že bude potřeba hlídat prostor kolem přenosových vozů České televize. Taky budou parkovat za zdí a to přímo svádí k tomu, aby na ně lidé lezli a snažili se dívat z jejich střech. Tohle dáme bezpečnostním složkám vědět,“ uvažuje žena, která má organizaci zápasů v Líšni na starosti.

Na stadionech se sice smí během utkání nově pohybovat 500 osob, což je o 200 víc než dosud, ale ani to zdaleka nestačí pokrýt zájem, který derby provází. „Denně odmítám asi třicet žádostí o lístek. Je to smutné; zrovna ve čtvrtek bychom stadion mohli nafouknout, a stejně by nestačil,“ povzdechne si Wallová.

Pro fanoušky nemá jinou zprávu než minule, kdy Líšeň hrála doma s Jihlavou: ten, kdo dosud neměl permanentku, se na fotbal opět nedostane. Vedle permanentkářů pozve klub nově trenéry mládežnických celků, rodinné příslušníky hráčů a další sponzory. Trocha lístků zbyde i na Zbrojovku.

Ne však na fanoušky, protože sektor hostí je v Líšni nadále uzavřen. „Protokol zvláštních opatření, jak se příslušný dokument přesně nazývá, nám neukládá sektor pro fanoušky hostí otevřít. Mohli bychom to sice z vlastní vůle udělat, ale věřím tomu, že každý z oddílů napřed pamatuje na svoje diváky. Vzhledem k tomu, že se na nás ze zbrojováckých skalních nikdo ani neobrátil, jsme to navíc ani nemuseli řešit. Okleštěný počet míst má Zbrojovka formou VIP karet,“ řekla Wallová.

Líšeň vs. Zbrojovka Brno Online reportáž ve čtvrtek od 18 hodin

Fanoušci hostí nevylučují, že se ve čtvrtek k stadionu v Kučerově ulici vydají, aby k jejich mužstvu dolehlo aspoň povzbuzování.

Pokud se tak stane, má jeden z nich pro Líšeň uklidňující vzkaz: „Jestli se někdo bojí, že se to bude v ulicích v Líšni mydlit, že je Líšeň pro nás rival, tak se plete. Pro mě je to menší klub z kraje města. Není důvod ho brát jako rivala, není to Sparta nebo Baník. Obavy z nás jsou liché, nedávají logiku,“ poznamenal minulý týden Martin Kestler z „kotle“ Zbrojovky.