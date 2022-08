Nová zápletka v jihomoravském derby: Líšni a Vyškovu půjde o první místo

„Doufám, že to bude velké, že přijdou lidi. Bude to pikantní,“ říká líšeňský kapitán Michal Jeřábek, který ve Vyškově dřív hrál.

Z té doby si pamatuje, že majitel tamního klubu Kingsley Pungong, který vyhlásil budoucí útok na postup do první ligy, byl již dřív ambiciózní.

„Už tehdy (během působení v MSFL) říkal, že by chtěl druhou ligu a postupem času jít nahoru. Přesto musím říct, že mě jeho prohlášení o prvoligových plánech překvapilo. Vyškov si ani postup do druhé ligy nevykopal sám, nahrál mu covid. Ale první rok ve druhé lize jako nováček zvládl famózně, byl důstojným soupeřem. Má tým dobře poskládaný, trenér Trousil mu dal řád,“ přemítá Jeřábek.

A co na svoje postavení na špici FNL říkají ve Vyškově? „Nic, vůbec nic,“ směje se kouč Trousil. „Jako trenér jsem rád, že nějaké cíle máme, každopádně my jsme nohama na zemi a není to tak, že tento rok musíme okamžitě atakovat čelní příčky,“ prohlásil pro klubový web. Bavit se o tom, že Vyškov vede druhou ligu, prý v kabině rovnou zakázal.