Jeden gól za čtyři kola? Skvělá vizitka, ví kapitán Líšně

Místo toho, aby Líšeň doma potvrdila dosavadní suverenitu a na čele druhé ligy svým konkurentům odskočila, sešla se po její plichtě na špici tabulky čtyřčlenná společnost desetibodových – do ní patří ještě Vyškov, Karviná a Olomouc B.

„Zikimu nemůžeme nic říct. Když udělám chybu vzadu já a dostaneme z toho gól, je to stejné. Podpoříme ho a jedeme dál,“ shrnul klíčový moment zápasu Michal Jeřábek, kapitán Brňanů. Otázku, jestli neměl Zikl gólmana raději obhodit, nechal bez jednoznačné odpovědi. „Mně se to zezadu radí... Vidím to jinak, lidi z tribuny to vidí taky jinak, hráč v šanci taky. Ziki se musel rozhodnout během dvou vteřin. Nevyšlo to, je to škoda,“ dodal Jeřábek.

I po první ztrátě v sezoně platí, že Líšeň prožívá nejlepší vstup do druhé ligy za čtyři sezony, co ji hraje. Přišel po losu prvních kol, kterého se v klubu báli, a poté, co v létě odešel klíčový záložník Jaroslav Málek.

Remízu s Příbramí berou v Líšni i z toho důvodu, že exligový soupeř předvedl na jejich hřišti dobrý výkon a také si v závěru vypracoval gólovou šanci na rozhodnutí. V 81. minutě musel v brance Líšně zaskočit obránce Milan Lutonský a vykopnout míč od pravé tyče.

„Musíme být spokojení, i tenhle bod je uhraný. Deset bodů na rozjezd je krásných,“ mnul si ruce líšeňský kouč Milan Valachovič, jehož krédem je defenziva.

„Vždycky z ní chcete vycházet. My jsme za čtyři kola dostali jeden gól, a to byl ještě vlastní. Vždycky říkám klukům, ať hrajeme na nulu vzadu, že nějaký gól dáme. Mohli jsme ho dát i dnes (s Příbramí) a mohl stačit na výhru. Viděli jsme, že i soupeř od nějaké 75. minuty raději preferoval čisté konto, než aby hru nějak otvíral,“ vyložil Valachovič.

Nevýrazná záloha

S výkonem jako takovým však – poprvé v sezoně – Valachovič příliš spokojený nebyl. Nelíbila se mu především hra středové řady. „Nepracovala nám jako v posledních kolech, to byla dnes alfa a omega zápasu,“ pronesl.

Příbram proti Líšni zálohu vyztužila, postavila do ní pět mužů, zatímco vzadu hrála pouze na tři stopery. „Chtěli jsme trenéra Líšně překvapit. Zdálo se nám, že jsme v poslední době už dost čitelní,“ vysvětloval po utkání trenér hostů Tomáš Zápotočný. Líšeň označil za velmi dobře organizovaný vynikající tým, přesto trefně poznamenal: „Bod jsme si zasloužili, ne-li tři.“

Snahu favorita o nátlakový fotbal se mu totiž skutečně podařilo otupit. Valachovič viděl problém hlavně ve vlastních řadách. „My jsme si všimli, že Příbram hraje na tři stopery. Musíte si uvědomit, že když je někde víc hráčů, tak jinde musí ti hráči chybět. To jsme věděli, jenže nám v záloze špatně pracoval Šumbera. Tím jsme se nedostávali tolik do hry. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, ve druhém poločase se to zlepšilo, ale na výhru to nestačilo,“ povzdechl si nad nerozhodným výsledkem, který považoval za spravedlivý.

„Ale je škoda, že když se celý zápas nevyvíjí podle představ a pak přijde obrovská šance, že se nepromění. V týdnu pak můžete pracovat s tím, že to nebylo ideální, ale zvládli jsme to,“ zalitoval.

Sobotní nepřesvědčivý výkon přinesl do Líšně vzpomínky na loňské výkony s Málkem ve středu zálohy. Domácí však odmítali, že by se na hru bez nedávného špílmachra nedokázali adaptovat.

„Neřekl bych, že jsme si nezvykli na absenci Jardy Málka. Nešla nám tolik finální fáze, ale to jsme mívali i s ním. Jednou to tak je, že sbíráme odražené míče a daří se nám, jindy je to jinak,“ namítl kapitán Jeřábek. Stejně jako kouč Valachovič i on potvrdil, že se Líšeň snažila až do konce utkání čekat trpělivě na rozhodující šanci. „Nabádal jsem kluky, ať neotvíráme obranu, nehrajeme to zbrkle. Co nám chybělo, byla finální a předfinální fáze do šestnáctky. Měli jsme málo šancí. Hodně situací přicházelo z levé strany, zprava vůbec nic nevypadlo, z toho jsem byl zklamaný,“ hodnotil.

Přesto i v jeho celkovém hodnocení převládla spokojenost. „Deset bodů je super a jeden inkasovaný gól je skvělá vizitka pro nás vzadu. Kluky vždycky chystám na to, že udržíme čisté konto,“ pousmál se Jeřábek.