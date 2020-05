Permanentkáři se dovnitř dostanou všichni, slibují před restartem v Líšni

Dokázat ale udržet hlediště téměř prázdné a vejít se do nařízeného maximálního počtu 300 osob, což Líšeň čeká v úterý během střetnutí 18. kola FNL proti Vlašimi, je taky hodně zapeklitý oříšek. Nováček soutěže to nakonec zvládne tak, že na utkání dostane i fanoušky s permanentkami. Aby však počet účastníků duelu – včetně hráčů, rozhodčích atd. – nepřekročil třístovku, počítá se každý jednotlivec.



„Ještě jednou budeme přesné počty řešit v pondělí, ale dá se říct, že permanentkáři se dovnitř dostanou všichni,“ řekla organizační manažerka klubu Dagmar Wallová. Odhadem jde o zhruba 200 osob.

Jak to Líšeň udělá, když ostatní hrají bez diváků?

„Manuál od LFA, který máme k dispozici, je vytvořen především pro prvoligové kluby. Nás se leccos z toho netýká,“ popisuje Wallová. Fotbalistů, realizačních týmů, lékařů, hasičů a dalších osob, bez nichž se zápas neobejde, se tak v Líšni sejde méně než sto. „Složky jako hasiči nebo sanitka na místě být musí. Posádky ale nepřijedou celé. Méně bude i členů security, jichž je obvykle hodně. Každého, kdo na stadionu může a nemusí být, dvakrát zvažujeme,“ přiznala Wallová.

Při počítání jí nahrály i takové detaily, jako je umístění restaurace. V Líšni je hospoda technicky vzato mimo areál, takže na zahrádku před ni se srotí držitelé permanentek na stání. Výhodná je také povinnost, aby podavači míčů měli víc než 18 let. Obvykle míče podávají žáci domácího oddílu, to ale při aktuálním požadavku na jejich plnoletost není možné; míče tak bude nejspíš podávat šestice těch, kteří by jinak byli v hledišti. A tak je šest míst rázem k dispozici.



Na montované tribuně za brankou budou držitelé permanentek na sezení, na hlavní tribuně se usadí VIP hosté, vybraní partneři a sponzoři a funkcionáři hostí. Na stupínku za brankou před hospodou budou mít pár míst i fanoušci s bubnem. „Vyjde to s odřenýma ušima,“ odhaduje Wallová.

Uzavřena zůstane tribunka pro fanoušky hostí. Prodej fanouškovských předmětů se přesunuje do hlavní pokladny, k občerstvení budou mít diváci jen stánek.

Výhodu má Líšeň snad jen při distribuci potřebných informací mezi svoje diváky. „Jednak máme všechno na webu a jednak jsme rodinný klub. Hodně našich permanentkářů znám osobně. Volají, jak to bude. Denně mám tak deset až patnáct hovorů jen na tohle téma, jsme v kontaktu,“ usmívá se zápasová manažerka druholigového nováčka.

Těžká šichta při výběru lidí s přístupem na zápas čeká i brněnskou Zbrojovku, která má ještě týden k dobru. Poprvé po restartu doma hraje příští pondělí s Duklou, zato však jde o televizní duel. A tedy o zvyšování počtu aktérů o pracovníky ČT.

Zbrojovka na stadion umožní vstup zástupcům partnerů a sponzorů. Několik míst zůstane pro fanoušky, klub je vybere z oficiálního fanklubu OS Zbrojováci.