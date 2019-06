Fotbalová Líšeň do druhé ligy chce, ztráta bodů ale může být osudná

Ještě v sobotu odpoledne měli fotbalisté Líšně naplnění svého snu ve vlastních rukou. Dvě vítězství v posledních dvou kolech MSFL by je bez ohledu na ostatní výsledky posunula do druhé ligy. Tam, kam měli v zimě nakročeno, když soutěž vedli o osm bodů.

Před jarem ale následoval odchod nejlepšího střelce Jakuba Přichystala, během jara výsledková krize a v sobotu i bodová ztráta po remíze 2:2 v Uničově, která může Líšeň zastavit definitivně. Přímý soupeř v boji o postup Frýdek-Místek totiž zvítězil nad Vyškovem a dostal se o dva body před ni.

„V první půli jsme byli neslaní nemastní. Jako by důležitost zápasu poznamenala negativně naše hráče,“ povzdechl si líšeňský trenér Miloslav Machálek.

Jako kdyby toho na jeho mužstvo (i na něho) nebylo už tak dost. Celý týden se spekulovalo o tom, zda se Líšeň do druhé ligy vůbec bude chtít probojovat, a to kvůli tomu, že postup do nejvyšší soutěže nevyšel Zbrojovce. S tou Líšeň úzce spolupracuje téměř na bázi farmy.

Dostat se do druhé ligy a hrát se Zbrojovkou v jedné soutěži? To by mohlo přinést víc nástrah než užitku.

„Vždy jsme prezentovali, že ideální spojení je Zbrojovka v první lize a Líšeň ve druhé, pokud se nám to někdy podaří,“ potvrdil Karel Hladiš, šéf Líšně.

Ostatně trenér Machálek, který je jako trenér pod výstupem Líšně na špici MSFL výrazně podepsaný, je zároveň skautem a analytikem hráčského trhu ve Zbrojovce. I Přichystal byl na podzim v Líšni na hostování z Králova Pole.

Přesto Hladiš a spol. začali v zimě podnikat kroky k tomu, aby stadion na okraji Brna vyhověl nárokům pro druhou ligu, a přáli si, aby se Zbrojovka vydrápala do nejvyšší soutěže. Pak by byla cesta z MSFL o patro výš jen na Líšni.

„Pro mě je to prekérní situace,“ přiznal Machálek. Například minulou středu byl účastníkem jednání o kádru na Zbrojovce a následující den už mířil na schůzku s Hladišem, aby se bavili o budoucnosti Líšně. „Jsem slušně vychovaný člověk a pro úspěch Líšně dělám maximum. Určitě vám neřeknu, že vzhledem k situaci se Zbrojovkou teď snažení s Líšní vzdáme,“ pronesl zkušený trenér jednoznačně.

Přišlo však zaváhání v Uničově, kde navíc plichtu pro Líšeň zachránil Ladislav Hanuš až v 89. minutě, a vyhlídky brněnského fotbalu jsou rázem zase o něco temnější. Nejenže z baráže proti Příbrami nepostoupila Zbrojovka, ale postup se pořádně vzdálil i Líšni.

„Na vítězství v MSFL je po sobotě malá naděje,“ vnímá i Hladiš.

Frýdek-Místek, velmi silný soupeř v boji o postup, hraje v posledním kole v sobotu v Hlučíně, jemuž na 11. místě tabulky už o nic nejde. To Líšeň jede do Hodonína, který potřebuje ještě bod k záchraně.

Zbrojovka finiš MSFL sleduje zpovzdálí. „Názor na snažení Líšně nemám. Tam si oni musí vyhodnotit, jestli postup je to, co jejich klub potřebuje, a jestli by ho zvládli. Do toho my nezasahujeme. S Líšní spolupracujeme hodně, mají tam naše hráče, spolupráce je bezproblémová,“ řekl Pavel Šustr, trenér Zbrojovky. Také ale dodává: „Pokud by ale Líšeň postoupila, automaticky se stává naším protivníkem. Pravděpodobně bychom tam neposílali dál naše hráče, aby pak hráli proti nám.“

Pro Hladiše a jeho tým je to důležitý problém k vyřešení navíc. „Kdyby možnost (k postupu) nastala, museli bychom jednat s majitelem Zbrojovky, zda by mohla pokračovat spolupráce Líšeň-Zbrojovka, a museli bychom pak ještě zvážit, zda jsme schopni soutěž finančně zvládnout. Projednat případnou pomoc města. Věřím, že se Zbrojovkou bychom se vzdor této komplikaci dohodli,“ sdělil šéf druhého nejlepšího brněnského klubu.

Momentálně však musí především počkat na to, zda zaváhá Frýdek-Místek. Dobře ví, že by to bylo velké překvapení.