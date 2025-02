Hvězdám to v Líšni nestřílí. Pár týdnů to bude trvat, hájí je kouč Vrba

Chudobnou bilanci nezměnila ani páteční konfrontace s druholigovou Chrudimí, s níž se Líšeň díky vlastnímu gólu soupeře rozešla smírně 1:1, ani sobotní výjezd do Trnavy. Tam „marvani“ prohráli 0:2.

Nadále tak platí, že dosud jediný gól Líšně v přípravě vstřelil její bývalý hráč Jakub Přichystal, který se nedávno vrátil z Olomouce. Hvězdní cizinci Arťom Besedin a Armin Hodžič mlčí.

„Jejich historie je hodně zajímavá. Otázkou je, v jaké zátěži byli předtím, než přišli k nám. Co jsem slyšel, tak v moc velké ne. Chce to chvilku času, než se sžijí s mužstvem a s prostředím, může to být otázka několika týdnů,“ odhadl jedenašedesátiletý kouč.

Další posilování, než si na sebe zvyknou loňské jádro týmu a skupina nově příchozích, nyní neplánuje. „O dalších změnách nevím. Ligové mančafty sice budou zužovat kádry a může se stát cokoliv, ale o žádném jednání nemám informace,“ potvrdil.

Jeho nový tým táhne, v pátek se k „umělce“ na Chrudim přišlo podívat více než sto diváků. To v Líšni nepamatují. Zvědavi byli hlavně na hvězdné posily v čele s Ukrajincem Besedinem, toho jim však Vrba neukázal. Jenom na deset minut na konci utkání pak poslal na hřiště druhé nové eso do ofenzívy, Hodžiče z Bosny a Hercegoviny.

Příležitost proti Chrudimi dostali především borci bojující o místa v širším kádru. Na Slovensku proti Trnavě poslal už silnější sestavu, bližší očekávané druholigové.

Zápasy Líšně v zimě Zalaegerszeg 1:4

Skalica 1:1

Rapid Vídeň II 1:1

Chrudim 1:1

Trnava 0:2

„Chci dát prostor všem. S tím, co předvedli kluci, kteří se perou o místa, jsem spokojený,“ prohlásil bývalý reprezentační kouč. Připustil, že i on si na nové prostředí teprve zvyká. „O všech hráčích vám všechny detaily ještě neřeknu,“ prohodil s úsměvem.

Cizincům, ověnčeným starty v reprezentacích a v pohárové Evropě, chce poskytnout čas na aklimatizaci. V rozhovoru s novináři Vrba přiznal to, co se dalo čekat: že hlavně Besedin s Hodžičem potřebují dohnat kondiční a herní manko, které do konce minulého roku paběrkováním ve svých týmech nabrali.

Jaro v druhé lize začíná za čtyři týdny, v pátek 28. února start obstará předehrávka 17. kola Vlašimi s Vyškovem. V neděli pak Líšeň pojede do Prahy na béčko Slavie. Budou hvězdy do té doby již přivyklé skromnějšímu prostředí, než na jaké byly zvyklé?

„Když je vidíte na tréninku, tak to jsou kvalitní fotbalisti,“ referuje Vrba, jehož zimní příchod do Líšně souvisí s kapitálem nového majitele klubu Igora Faita. K Besedinovi, o jehož líšeňské premiéře minulý týden na hřišti rezervy Rapidu Vídeň šly pochvalné zvěsti, dodal: „Má za sebou hodně zápasů v zajímavých mužstvech, zkušenosti taky. To by asi bylo špatně, kdyby to v noze neměl.“

Přichystal už se prosazuje

U pěti gólů, které má Líšeň v zimní přípravě zatím na kontě, stojí nicméně jenom v jednom případě jméno nové posily. O tento zápis se navíc postaral útočník Jakub Přichystal, který dřív v klubu prožil nejlepší časy své kariéry a na známá místa se v zimě vrátil.

„Taky se tady cítím tisíckrát líp než v Sigmě, nemusím nikam dojíždět, jsem doma,“ ulevil si v pátek. „Když jsem tady hrával naposled, byli jsme ve třetí lize. Od té doby je zde všechno lepší a kvalitnější. Změnilo se zázemí, je tu lepší regenerace, sauna. Jsem moc rád, že jsem dostal šanci se vrátit. Čeká mě taky sice daleko větší konkurence, s tím ale počítám. Pokusím se ukázat, co ve mně je, pravděpodobně na křídle,“ pověděl.

Momentka z přípravného zápasu fotbalistů Líšně (v bílém) a Chrudimi. V akci Jakub Přichystal z Líšně. (31. ledna 2025)

Za pochodu posilovaná Líšeň, která z 9. místa druhé ligy ztrácí na barážovou příčku sedm bodů, podle jeho mínění kádr na špici tabulky už nyní má. „Jenom je potřeba čas, aby se to sehrálo. Na tréninku kvalita poznat je. Na vršek druhé ligy to je určitě, na spodek první ligy stoprocentně taky. Jestli si to sedne, tak se jara bát nemusíme. Plno hráčů, co přišlo, má odkopáno hodně let v lize. Je pravda, že třeba právě na Besedinovi s Hodžičem jsou vidět bežecké nedostatky, nebyli moc trénovaní, ale to přijde, od toho je příprava,“ očekává Přichystal.

Styl hry podle svého gusta začne Vrba ladit až na soustředění v Turecku, na něž se Líšeň vypraví za týden. S výsledky si momentálně hlavu neláme. „V tomto období mi zápasy ukazují hlavně charakter týmu. To je pro mě momentálně důležité. Když se na to podívám komplexně, tak i v zápasech proti našim dosavadním soupeřům, kteří by na tom výkonnostně měli být lépe než my, bojujeme. Doufám, že se brzo kvalitou dostaneme na jejich úroveň,“ shrnul trenér soupeření s maďarským Zalaegerszegem, slovenskou Skalicí, druhým týmem Rapidu Vídeň, Chrudimí a Trnavou.