Kluci neudělali chybu, chválil své svěřence nový trenér Líšně

„Do 30. minuty jsme lépe kombinovali, vytvořili jsme si sedm rohů, ale chyběla nám větší agresivita v šestnáctce a domácí nás z takové pološance překvapili,“ komentoval průběh duelu Valachovič. „O poločase jsme si říkali, že se nic neděje, že jsme lepší a máme na to skóre otočit. Následně jsme šli do velkého tlaku, ze kterého vzešla penalta a pak i brejk, zakončený Ziklovým obloučkem,“ řekl.

Základní „Machálkovo“ rozestavení se třemi obránci sice jeho nástupce Valachovič ponechal, během utkání ale přizpůsoboval postavení obranné linie obrazu hry. „Reagovali jsme na to, že jsme hráli venku a soupeř měl šikovné kraje. Na jedné straně Vávru, na druhé Štípka. Tato křídla jsme jim chtěli zavřít. Přecházeli jsme tedy do různých postavení, ale i mně je hra na tři obránce blízká,“ naznačil Valachovič, že na Machálkův styl hry zřejmě naváže.

Právě obranu po zápase v Sokolově pochválil. „Domácí ve snaze vyrovnat poslali do hry vysoké hráče, začali nakopávat míče a zjednodušili útok. Naši kluci na to výborně reagovali, neudělali chybu, vysoké hráče uskákali, získávali jsme druhé balony a z nich jsme chodili do brejků. Škoda že jsme některý z nich nevyužili, ale panuje spokojenost,“ dodal Valachovič.