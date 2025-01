Vrba má v Líšni další posilu. Přichází Hodžič, který hrál Ligu mistrů za Záhřeb

11:08

Zbrojení druholigové Líšně na boj o postup do nejvyšší soutěže nekončí. Do týmu Pavla Vrby přichází jako volný hráč třicetiletý bosenský útočník Armin Hodžič, který si zahrál Ligu mistrů v dresu Dinama Záhřeb. Fotbalový klub to oznámil na svém facebokovém profilu.