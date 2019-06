Druholigový nováček z Líšně shání až šest posil. Trenér Machálek zůstává

Kloubit dál oboje ve druhé lize nešlo. „Váhal jsem mezi cestou rozumu a cestou srdíčka. Svoji roli sehrál i určitý pocit zodpovědnosti. Nechtěl jsem v tom Líšeň nechat,“ řekl 57letý Machálek.

Trenérská židle umí být na rozdíl od pozice funkcionáře docela vratká. Bral jste na to zřetel?

V první řadě jsem trenér, i když práci skauta jsem taky dělal. Rozhodl jsem se tak proto, že i když nás v Líšni čeká strastiplná cesta, řekl bych plná nástrah, tak je to zároveň i výzva. Chceme dokázat, že i v takto hektickém a časově omezeném období jsme schopní dát dohromady mužstvo, které bude aspoň trochu konkurenceschopné. Byť rozdíl mezi třetí a druhou ligou je propastný.

Možná největší, protože představuje skok z amatérské na profesionální úroveň, berete to tak?

Většina klubů na ten přechod k profesionalismu není nachystaná. Většinou se to (po postupu) řeší tak, že se pokračuje v předchozích podmínkách. Nám se ale i vzhledem k odchodům hráčů a některým zraněním dost zúžil kádr. Momentálně je to z naší strany o velice usilovné práci v oblasti sportovního skautingu, abychom mužstvo doplnili.

Bude potřeba velká hráčská obměna?

Jednoznačně je kádr potřeba doplnit, v žádném případě ne rozkopat nebo rozházet. Máme určitou vizi a já osobně bych byl nejraději, kdyby i vzhledem k okolnostem, jako jsou ubytování a další věci, k nám přišli hráči ze Zbrojovky.

Ta se ale nechala slyšet, že jste nyní její konkurent.

Tohle stanovisko úplně neznám, ale jestliže se tak rozhodli, nezbývá než to respektovat. Oni i fotbaloví manažeři už zjistili, že postoupil někdo nový, kdo bude muset přivádět hráče. Jednání začínají, také jich mám několik za sebou. Potřebujeme pět až šest nových fotbalistů.

Preferujete „hotové“ hráče, aby vám ihned pomohli?

Řeknu to jinak. Hodně se dívám na charakter, na tělesnou připravenost, na touhu ještě něco dokázat. To spektrum je velice široké a my začínáme postupnými krůčky.

Kde vybíráte?

Za ta léta, co působím na Moravě, mám slušně zmapovanou MSFL. Tam jsou zajímaví hráči, kteří se ve druhé lize mohou uplatnit. Ve druhé lize nehledáme. No a ligové kluby zahájily svoje přípravy, chystají si kádry, čeká je zužování. Hodně toho ještě máme před sebou.

Předpokládám, že když jste se rozhodl na místě trenéra nováčka setrvat, už jste z nějaké podoby mužstva vycházel.

Zcela seriózně vám řeknu, že si to jen myslíte. Není to pravda. Kádr budeme teprve skládat, je to hektická práce. Můžu ale říct tu zásadní část dohody, že protože si ponechám civilní zaměstnání, tak nebudu schopen plnohodnotně vykonávat trenérskou práci v profesionálním klubu a potřebujeme proto doplnit realizační tým o jednoho člověka.

Nováček vábí trenéra, jehož tým mu pomohl Trenérem, který v realizačním týmu druholigového nováčka doplní Miloslava Machálka, se podle informace MF DNES může stát Milan Valachovič. To by bylo poměrně pikantní fotbalové spojenectví, protože Valachovič na konci sezony v MSFL vedl Hlučín, který v posledním kole porazil Frýdek-Místek a pomohl tak Líšni k postupu. „V první řadě jsme hráli sami za sebe. Že jsme Líšni pomohli, je hezké, ale berme to především jako bonus. Zajímal nás náš zápas, naše renomé. Aby nikdo nemohl říct, že jsme lumpové, kteří zápas vypustili,“ zdůraznil Valachovič, rovněž trenér divizního Lanžhota. V Hlučíně vypomáhal. Machálek mu za to v médiích poděkoval. Oba trenéři se dobře znají, což by jejich spolupráci usnadnilo. Líšeň však není jediným klubem, který o Valachoviče stojí; oslovilo ho i Znojmo, sestupující tým z druhé ligy, a zajímavou štací pro slovenského rodáka zůstává Lanžhot, kde pracuje poslední dva roky. Rozšíření realizačního týmu je jen jedním z úkolů, jimž Líšeň čelí. Do začátku druhé ligy (20. července) ho čeká vytvoření sektoru pro fanoušky hostů, dokončení bufetu a WC pro diváky, úprava prostoru pro rehabilitaci, umístění turniketů, oprava trávníku a místnosti pro média. Obec přislíbila částečnou opravu parkoviště.



S kým z hráčů už nemůžete počítat?

Do Zbrojovky se z hostování vrací Dan Jambor a Jakub Černín, do Jihlavy jde Tomáš Smejkal. Zdravotní potíže měli Adam Fila a Ladislav Hanuš. Otázka je, zda bude pokračovat Guy Reteno, brankář Jan Vítek zvažuje ukončení kariéry. Je vojákem z povolání, má to náročné. I u několika dalších hráčů je otázka skloubení fotbalu s náročným zaměstnáním. Možná na začátku přípravy nebudeme mít kádr připravený, ale pořád zůstanou ještě tři týdny, abychom to dodělali.

Mrzí vás v této situaci postoj Zbrojovky?

Jsem přesvědčený, že kdyby spolupráce pokračovala na dosavadní úrovni, mohla z toho i Zbrojovka mít prospěch, ale jak jsem řekl, její stanovisko úplně neznám. Je velice nešťastné, že se Zbrojovce nepodařilo letos postoupit. My s panem Hladišem (předseda Líšně) ji bereme jako jasnou brněnskou jedničku. Můžu jen říct, že vize mít do budoucna první mužstvo v první lize, Líšeň coby městskou část ve druhé lize a béčko v MSFL, je úplně optimální. Hráče máte rozložené na 20 kilometrech. Pro mě je právě tato vize zajímavá, nicméně ji nikomu nevnucuji.

Nejste sám, komu by se to takhle zamlouvalo.

Řeknu vám k tomu tolik, že už dnes jsem přesvědčený o tom, že Zbrojovka do první ligy postoupí. Udělal se tam kus práce, na postup je nachystaná. A já tomu plně věřím. Myslím si, že se mýlit nebudu.

Přesto Zbrojovku opouštíte. Jak to její vedení přijalo?

Skončilo to relativním smírem. Přestože tady někdo může poukazovat na nějaké střety zájmů, což je z mého pohledu nesmysl, tak jsem na Zbrojovce jasně řekl, že jí budu nadále přát obrovský úspěch a v případě potřeby jí mohu pomoct. Nakonec jim nezbylo nic jiného než respektovat moje rozhodnutí. Tím, že jsem se rozhodl pro Líšeň, jsem to vyřešil.

S čím do druhé ligy Líšeň půjde?

Jasným cílem bude záchrana. Půjdeme tam relativně nepřipravení. Časový handicap nelze opomenout, bude to syrové, ale myslím si, že tam bude elán, nováčkovská euforie, a nikdy nevíte, jak utkání dopadnou. Hodně důležité bude, jak se nám podaří kádr doplnit. V současném stavu, vzhledem k odchodům, bychom do druhé ligy nemohli.

Těšíte se na brněnská derby?

Prosím vás, Zbrojovka je úplně někde jinde. Podle mého názoru má jednoznačně nejlepší kádr ve druhé lize, naše kluby nelze srovnávat. Oni nám dávali hráče, kteří u nich neměli uplatnění, a u nás zářili. Pak je tam taky otázka profesionality práce. Kdo se trochu zajímá o fotbal, ten ví, že Zbrojovka měla být v lize, a ona tam bude. Líšeň čeká hledání svého místečka v novém prostředí.

Snesou srovnání vaše dva trenérské postupy - první s Vyškovem z divize do MSFL a tento?

V poslední době mě všude brali na záchranu. Obvykle se to povedlo, akorát jsem to nezvládl v Xaverově, kde jsem udělal určité chyby. Z nich se člověk musí poučit. Taky do Vyškova jsem přišel mančaft napřed udržet a pak jsme šli nahoru.

Tedy podobná situace jako v Líšni.

Za dva a půl roku jsme se z příčky týmu odsouzeného k sestupu vyškrábali až na samotný vrchol. To považuji za největší úspěch své kariéry i ocenění práce všech lidí v klubu. Jsem velice rád, že jsem v tomto rodinném klubu dostal možnost pracovat, na hráče jsem hrdý. Prožívám velký pocit zadostiučinění, protože tak trnitou cestu jarní sezonou jako tady jsem nezažil.